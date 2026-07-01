Nach dem WM-Aus: DFB-Spieler richten sich mit Posts an die Fans

Die deutschen Nationalspieler sind zurück in Deutschland. Mit Social-Media-Posts entschuldigen sie sich bei den Fans, wagen aber auch einen optimistischen Blick in die Zukunft.

Die Enttäuschung bei Kai Havertz sitzt nach dem frühen WM-Aus tief. Quelle: Imago

Teils emotional und ausführlich, teils kurz und knapp sind die gescheiterten deutschen Fußballer vor ihrem Abflug in den Nach-WM-Urlaub ein letztes Mal auf ihre Fans zugegangen. "Wir haben Deutschland enttäuscht. Das sitzt", schrieb beispielsweise Deniz Undav bei Instagram: "Mehr gibt es gerade nicht zu sagen. Danke für diese Chance."

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Wirtz: "Es wird Zeit brauchen"

Nach und nach haben die Spieler das WM-Camp in Winston-Salem am Dienstag (Ortszeit) verlassen, das Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) ist aber noch lange nicht verarbeitet. "Wir sind mit großen Träumen gekommen, haben als Mannschaft alles gegeben, und dennoch war es nicht genug", schrieb Florian Wirtz. "Es wird Zeit brauchen, aber wir kommen wieder."

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Nick Woltemade hatte nach einem Turnier auf der Bank gegen Paraguay seinen Elfmeter verschossen. "Ehrlich... dass meine erste WM so zu Ende geht, trifft mich hart", postete er. "Ich wollte Verantwortung übernehmen, und ich habe Verantwortung übernommen. Das bedeutet aber gleichzeitig, mit den Konsequenzen leben zu müssen - auch wenn es weh tut. Danke für eure vielen aufbauenden Worte."

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Havertz bedauert das "enttäuschende Ende"

Auch Fehlschütze Kai Havertz sprach von einem "enttäuschenden Ende der Weltmeisterschaft. Als Team tut es uns unheimlich leid, dass wir die Erwartungen der Nation nach einem so positiven Start nicht erfüllen konnten." Felix Nmecha nannte die Gelegenheit, für Deutschland eine WM zu spielen, "eine unglaubliche Ehre".

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Nathaniel Brown sprach ebenfalls von einer "riesengroßen Ehre", entschuldigte sich gleichzeitig bei den Fans. Der WM-Debütant blickte aber auch optimistisch in die Zukunft, an der er mitarbeiten wolle. "Ich werde weiter alles dafür tun, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir Deutschland wieder stolz machen", postete er.

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Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. 30.06.2026 | 15:40 min

Neuer: "Ende tut sehr weh"

Manuel Neuer hat nach seinem endgültigen Karriereende in der Fußball-Nationalmannschaft nochmals seine Beweggründe für die WM-Rückkehr erläutert und sich bei den Fans für die jahrelange Unterstützung bedankt. "Das frühe Ausscheiden bei der WM ist extrem ernüchternd. Wir sind klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hätten in diesem Turnier weiter kommen müssen. Dieses Ende tut sehr weh", schrieb der deutsche Rekordtorwart bei Instagram.

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Keine Reue wegen Rückkehr

Zwei Jahre nach seinem ersten Rücktritt nur für die WM noch einmal in die DFB-Auswahl zurückzukehren, sei trotz der Turnierenttäuschung mit dem Aus in der Zwischenrunde eine richtige Entscheidung gewesen, merkte der 40-Jährige an. "Trotz des bitteren Endes bereue ich diesen Schritt keine Sekunde", schrieb der Bayern-Schlussmann, der 128 Mal für Deutschland spielte.

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Quelle: SID