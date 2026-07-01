Nach WM-Aus: Ein Hauch von Wehmut liegt über Winston-Salem

DFB-Delegation abgereist : Ein Hauch von Wehmut liegt über Winston-Salem

von Heiko Klasen 01.07.2026 | 15:37 |

Ein Hauch Traurigkeit und Abschiedsschmerz liegen über dem verlassenen DFB-Quartier in Winston-Salem. Die DFB-Delegation ist nach dem frühzeitigen WM-Aus abgereist.