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ZDF-Mittagsmagazin

Nach WM-Aus: Ein Hauch von Wehmut liegt über Winston-Salem

DFB-Delegation abgereist:Ein Hauch von Wehmut liegt über Winston-Salem

von Heiko Klasen

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DFB-Quartier Winston-Salem

Ein Hauch Traurigkeit und Abschiedsschmerz liegen über dem verlassenen DFB-Quartier in Winston-Salem. Die DFB-Delegation ist nach dem frühzeitigen WM-Aus abgereist.

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Sport

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