Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Das Aztekenstadion flippt aus, Mexiko steht im Achtelfinale. Besten Unterhaltungswert präsentiert auch Frankreich, das gegen Schweden wieder zur Hochform aufläuft.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

besser kann's für den Co-Gastgeber nicht laufen: Im Aztekenstadion löst Mexiko gegen Ecuador das Ticket fürs Achtelfinale.

Berauschendes zaubern auch die Franzosen auf den Platz. Beim 3:0 gegen Schweden spielen Kylian Mbappé, Michael Olise und Co. ihre Gegner stellenweise schwindlig.

Indes herrscht beim DFB nach dem Aus das große Schweigen, während es bei den Niederländern schon die erste Konsequenz nach dem Scheitern gibt: Bondscoach Ronald Koeman tritt zurück.

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Das ist in der Nacht passiert

Mexikos Top-Talent Gilberto Mora zaubert, Raúl Jiménez und Julián Quiñones treffen: Die mexikanische Mannschaft lässt den Fußball-Tempel Aztekenstadion erbeben, der Co-Gastgeber steht im Achtelfinale.

Wegen eines Unwetters kann die Partie im legendären Aztekenstadion erst verspätet beginnen. Nachdem es endlich los geht, sorgen die Zuschauer für einen Hexenkessel. 01.07.2026 | 7:45 min

Wer will diese französische Mannschaft schlagen? Die Schweden jedenfalls waren meilenweit davon entfernt. Mit dem 0:3 sind sie gut weggekommen, da die Offensive Frankreichs um Kylian Mbappé und Michael Olise noch etliche Chancen liegenließ.

Kylian Mbappe, Michael Olise und Co. starten gegen Schweden in die K.o-Runde. Können die Skandinavier die Topfavoriten der Equipe Tricolore vor Probleme stellen? 01.07.2026 | 8:40 min

Hier ging's nicht ganz so spektakulär zu, allerdings wurden Traumtore geliefert: Antonio Nusa für Norwegen und Amad Diallo für die Elfenbeinküste. Am Ende schoss Erling Haaland die Norweger ins Achtelfinale.

Der DFB-Vorrundengegner Elfenbeinküste traf im WM-Sechzehntelfinale auf Geheimfavorit Norwegen. Die Zuschauer in Dallas sahen ein Spiel der Traumtore. 30.06.2026 | 8:30 min

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

Nach einem überzeugenden WM-Auftakt gegen Kroatien hat England zwei mäßige Leistungen abgeliefert. Dennoch sind die "Three Lions" ungeschlagen und als Gruppenerster ins Sechzehntelfinale eingezogen.

Mit der DR Kongo wartet auf die Mannschaft von Thomas Tuchel ein Gegner, der in der Vorrunde Überraschungspotenzial nachgewiesen hat. Dennoch sind die Engländer haushoher Favorit.

Zum ersten Mal seit langer Zeit ist Belgien nicht als Geheimfavorit in ein Turnier gegangen. Die Darbietungen in der Gruppenphase zeigten auch, warum die Mannschaft nicht mehr so hoch eingeschätzt wird.

Obwohl Belgien als Gruppenerster und der Senegal als Gruppendritter das Sechzehntelfinale erreicht haben, sind die Senegalesen aufgrund ihrer starken Leistungen gegen Norwegen und Frankreich mindestens auf einem Niveau mit den Belgiern einzuschätzen.

In einer Strophe der bosnischen WM-Hymne "I am from Bosnia, take me to America" fallen die Worte "Take me to Golden Gate". Nun trifft Bosnien-Herzegowina ausgerechnet in San Francisco auf die USA.

Angesichts der Vorstellungen der US-Amerikaner in der Vorrunde ist jedoch davon auszugehen, dass die Reise der Bosnier im Sechzehntelfinale endet.

Wer spielt eigentlich wann und gegen wen? Den WM-Spielplan und Ergebnisse findet ihr hier.

Alle WM-Livestreams im Überblick

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Hingucker der Nacht

Es wäre das bislang wohl schönste Tor der WM gewesen: Michael Olises Seitfallzieher im Spiel Frankreich gegen Schweden. Doch der Schuss geht an den Pfosten. 01.07.2026 | 0:14 min

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ZDFsportstudio-Redaktion