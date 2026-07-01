Newsletter zur Fußball-WM:Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an
Das Aztekenstadion flippt aus, Mexiko steht im Achtelfinale. Besten Unterhaltungswert präsentiert auch Frankreich, das gegen Schweden wieder zur Hochform aufläuft.
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
besser kann's für den Co-Gastgeber nicht laufen: Im Aztekenstadion löst Mexiko gegen Ecuador das Ticket fürs Achtelfinale.
Berauschendes zaubern auch die Franzosen auf den Platz. Beim 3:0 gegen Schweden spielen Kylian Mbappé, Michael Olise und Co. ihre Gegner stellenweise schwindlig.
Indes herrscht beim DFB nach dem Aus das große Schweigen, während es bei den Niederländern schon die erste Konsequenz nach dem Scheitern gibt: Bondscoach Ronald Koeman tritt zurück.
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Das ist in der Nacht passiert
Mexikos Top-Talent Gilberto Mora zaubert, Raúl Jiménez und Julián Quiñones treffen: Die mexikanische Mannschaft lässt den Fußball-Tempel Aztekenstadion erbeben, der Co-Gastgeber steht im Achtelfinale.
Wer will diese französische Mannschaft schlagen? Die Schweden jedenfalls waren meilenweit davon entfernt. Mit dem 0:3 sind sie gut weggekommen, da die Offensive Frankreichs um Kylian Mbappé und Michael Olise noch etliche Chancen liegenließ.
Hier ging's nicht ganz so spektakulär zu, allerdings wurden Traumtore geliefert: Antonio Nusa für Norwegen und Amad Diallo für die Elfenbeinküste. Am Ende schoss Erling Haaland die Norweger ins Achtelfinale.
Schlagzeilen des Tages
Diese Spiele stehen an
Nach einem überzeugenden WM-Auftakt gegen Kroatien hat England zwei mäßige Leistungen abgeliefert. Dennoch sind die "Three Lions" ungeschlagen und als Gruppenerster ins Sechzehntelfinale eingezogen.
Mit der DR Kongo wartet auf die Mannschaft von Thomas Tuchel ein Gegner, der in der Vorrunde Überraschungspotenzial nachgewiesen hat. Dennoch sind die Engländer haushoher Favorit.
Zum ersten Mal seit langer Zeit ist Belgien nicht als Geheimfavorit in ein Turnier gegangen. Die Darbietungen in der Gruppenphase zeigten auch, warum die Mannschaft nicht mehr so hoch eingeschätzt wird.
Obwohl Belgien als Gruppenerster und der Senegal als Gruppendritter das Sechzehntelfinale erreicht haben, sind die Senegalesen aufgrund ihrer starken Leistungen gegen Norwegen und Frankreich mindestens auf einem Niveau mit den Belgiern einzuschätzen.
In einer Strophe der bosnischen WM-Hymne "I am from Bosnia, take me to America" fallen die Worte "Take me to Golden Gate". Nun trifft Bosnien-Herzegowina ausgerechnet in San Francisco auf die USA.
Angesichts der Vorstellungen der US-Amerikaner in der Vorrunde ist jedoch davon auszugehen, dass die Reise der Bosnier im Sechzehntelfinale endet.
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