Begeisterndes 3:0 gegen Schweden: Französische Unterhaltungskunst

Geschwindigkeit und Geschmeidigkeit: Im weltmeisterlichen Stil löst Frankreich bei der WM 2026 das Achtelfinalticket. Didier Deschamps lobt vor allem Bayern-Star Michael Olise.

Der Vorbereiter und der Vollstrecker: Michael Olise, Kylian Mbappe. Quelle: AP Photo/Pamela Smith

Fußball ist auch Unterhaltung. Und deswegen sind Millionen Fans bei dieser Weltmeisterschaft bereit, die teuren Ticketpreise zu bezahlen. Gemessen an der Gegenleistung kann gerade keiner mehr bieten als die französische Nationalmannschaft, die mit einer weltmeisterlichen Gala das Sechzehntelfinale gegen Schweden (3:0) in New Jersey entschieden hat.

Nach der Machtdemonstration geriet auch Nationaltrainer Didier Deschamps ins Schwärmen:

Ich habe schon in vielen Teams gespielt, die mir einiges gegeben haben. Aber es ist eine große Verbindung bei uns zu spüren. „ Nationaltrainer Didier Deschamps

Die Titelmission auf seiner Abschiedstournee - Deschamps wird nach der WM aufhören - wird mit einer betörenden Mixtur aus Zielstrebigkeit und Leichtigkeit bestritten, beides schließt sich bei der Equipe Tricolore gerade nicht aus.

Kylian Mbappe, Michael Olise und Co. starten gegen Schweden in die K.o-Runde. Können die Skandinavier die Topfavoriten der Equipe Tricolore vor Probleme stellen? 01.07.2026 | 8:40 min

Kylian Mbappé liefert sich Wettschießen mit Lionel Messi

So atemberaubend wie in New Jersey aus dem State Liberty Park bei Sonnenuntergang die Aussicht auf die New Yorker Skyline ist, so atemberaubend traten auch Frankreichs Weltstars in der Abendsonne auf. Insbesondere Doppeltorschütze Kylian Mbappé (45. und 74.) wirkt inspiriert von der Aussicht, zum Finale am 19. Juli hierher wiederzukommen.

WM: So steht es in der ewigen Torschützenliste ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Doch seinen Weltstar, der sich durch seine WM-Tore 17 und 18 ein imaginäres Wettschießen mit Lionel Messi liefert, wollte Deschamps gar nicht übermäßig loben. "Seine Leistung steht für die ganze Gruppe." Viel wichtiger war dem 57-Jährigen, den Wert des ins Zentrum verrückten Michael Olise herauszustellen.

Der Bayern-Star wartet zwar weiter auf sein erstes WM-Tor, bereitete aber das 2:0 von Mbappé und das 3:0 von Bradley Barcola (53.) mit Geniestreichen vor. Sechs Assists zieren sein Konto.

Michael Olise im Zentrum besonders wertvoll

"Michael ist ein Topspieler. Er ist unsere Verbindung zwischen den Vollstreckern vorne und den Mitspielern hinten", sagte Deschamps. Sein Anführer Mbappé sei seit langem in der Weltklasse verortet, aber: "Michael ist in derselben Kategorie. Er ist introvertiert - aber nicht auf dem Platz."

Dass der 24-Jährige mit einem spektakulären Fallrückzieher nur den Pfosten traf (42.), war leicht zu verschmerzen.

Es wäre das bislang wohl schönste Tor der WM gewesen: Michael Olises Seitfallzieher im Spiel Frankreich gegen Schweden. Doch der Schuss geht an den Pfosten. 01.07.2026 | 0:14 min

Zudem wollte Deschamps zum blinden Verständnis seiner "Fantastischen Vier" vorne mal loswerden: "Sie sprechen alle dieselbe Sprache - deshalb geht es in die richtige Richtung."

Was wäre da auf Deutschland zugekommen?

Ousmane Dembélé fügt sich als Weltfußballer dann eben auf Rechtsaußen ein. Und die Geschwindigkeit und Geschmeidigkeit dieser Combo sucht sowieso seinesgleichen.

Vielleicht ist es ganz gut, dass die deutsche Mannschaft sich dem Kräftemessen mit den Franzosen durch die Paraguay-Pleite entzogen hat - in der aktuellen Verfassung hätte es böse enden können.

Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. 30.06.2026 | 15:40 min

Doch Deschamps musste natürlich vor dem nächsten Gegner warnen: "Paraguay spielt immer am Anschlag. Sie haben viele aggressive Spieler." Er werde seinen Leuten "alle Informationen über diesen südamerikanischen Gegner geben". Da will sich einer nicht überraschen lassen. Schwer vorstellbar also, dass Paraguay in Philadelphia (Samstag 23 Uhr MESZ) den Spielverderber gibt.

Schwedens Teamchef Potter bestaunt Frankreichs Klasse

Schwedens Teamchef Graham Potter fuhr sich bei der Frage, was seiner Mannschaft in diesem ungleichen Duell gefehlt habe, mit der Hand übers Gesicht. Der Engländer überlegte lange, ehe er antwortete: "Die Qualität des Gegners."

Wahrscheinlich werden Mbappé und seine Spielkameraden zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung in der Geburtsstadt "Philly" den Deutschen aus der Ferne mal demonstrieren, wie es gegen Paraguay gemacht wird.

Bei ihnen fühlen sich viele gerade besser unterhalten als in manch einem der überteuerten Musicals in New York, für die ähnliche Preise wie ein WM-Sechzehntelfinale aufgerufen werden.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.