  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

Nach WM-Aus: Ronald Koeman tritt bei Niederlande zurück

Nach WM-Aus der Niederlande:Koeman nimmt den Hut: Rücktritt als Bondscoach

|

Ronald Koeman zieht keine 24 Stunden nach dem WM-Aus die Konsequenz: In den Sozialen Medien erklärt er den Rücktritt als Coach der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft.

Ronald Koeman, Trainer der niederländischen Nationalmannschaft, während des Spiels.

Ziel Halbfinale klar verfehlt: Ronald Koeman tritt als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft zurück.

Quelle: dpa

Ronald Koeman ist nach dem frühen WM-Aus der Niederlande als Bondscoach zurückgetreten. "Wir alle haben von einer Weltmeisterschaft geträumt, bei der wir Geschichte schreiben würden. Das ist nicht gelungen. Niemand ist darüber enttäuschter als ich", schrieb der 63-Jährige am Dienstagabend auf Instagram. Am Morgen war sein Team im Sechzehntelfinale nach Elfmeterschießen an Marokko gescheitert.

Auch private Gründe bei Koeman

Ziel der Niederlande für die WM 2026 war mindestens das Halbfinale. "Als Nationaltrainer trägt man diese Verantwortung. Die habe ich immer gespürt und werde sie auch immer spüren", schrieb Koeman, der Oranje von 2018 bis 2020 und seit 2023 in zwei Amtszeiten trainierte.

Niederlande - Marokko

Was macht die Oranje-Elf gegen die hoch gehandelten Marokkaner? Nach zwei spektakulären Toren auf beiden Seiten folgt auch hier das Drama vom Elfmeterpunkt.

30.06.2026 | 10:24 min

Neben dem Sportlichen führte er jedoch auch einen privaten Grund für seinen Rücktritt an. "Wenn jemand, den man von ganzem Herzen liebt, einen schweren Kampf ausfechtet, verändert sich die eigene Perspektive. Meine Frau Bartina hat mich trotz ihrer eigenen Krankheit jeden Tag unterstützt und ermutigt, meine Arbeit als Nationaltrainer zu Ende zu bringen. Dafür bin ich ihr dankbarer, als ich es jemals in Worte fassen könnte", schrieb Koeman.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026

Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.
Quelle: SID
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
Themen
SportFußball-WM

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

sportstudio Fußball-Dokus

Mehr zur WM

  1. ZDFsportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

    Wer wann im Sechzehntelfinale spielt:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen

  2. Enttäuschte DFB-Spieler nach dem WM-Aus
    Analyse

    Dritte Blamage in Folge:Warum das WM-Aus der DFB-Elf ein Scheitern mit Ansage war

    von Frank Hellmann, Foxborough
    mit Video15:40
  3. Enttäuschung bei Rudi Völler (l.) und Julian Nagelsmann

    Keine Pressekonferenz:DFB-Kommunikation nach WM-Aus "ein Armutszeugnis"

    mit Video39:53
  4. Katia Rathsfeld
    Update

    Update am Abend:Wunden lecken nach WM-Aus und Sorgen vor mehr Extremismus

    von Katia Rathsfeld