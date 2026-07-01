Ronald Koeman zieht keine 24 Stunden nach dem WM-Aus die Konsequenz: In den Sozialen Medien erklärt er den Rücktritt als Coach der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft.

Ziel Halbfinale klar verfehlt: Ronald Koeman tritt als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft zurück. Quelle: dpa

Ronald Koeman ist nach dem frühen WM-Aus der Niederlande als Bondscoach zurückgetreten. "Wir alle haben von einer Weltmeisterschaft geträumt, bei der wir Geschichte schreiben würden. Das ist nicht gelungen. Niemand ist darüber enttäuschter als ich", schrieb der 63-Jährige am Dienstagabend auf Instagram. Am Morgen war sein Team im Sechzehntelfinale nach Elfmeterschießen an Marokko gescheitert.

Auch private Gründe bei Koeman

Ziel der Niederlande für die WM 2026 war mindestens das Halbfinale. "Als Nationaltrainer trägt man diese Verantwortung. Die habe ich immer gespürt und werde sie auch immer spüren", schrieb Koeman, der Oranje von 2018 bis 2020 und seit 2023 in zwei Amtszeiten trainierte.

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Neben dem Sportlichen führte er jedoch auch einen privaten Grund für seinen Rücktritt an. "Wenn jemand, den man von ganzem Herzen liebt, einen schweren Kampf ausfechtet, verändert sich die eigene Perspektive. Meine Frau Bartina hat mich trotz ihrer eigenen Krankheit jeden Tag unterstützt und ermutigt, meine Arbeit als Nationaltrainer zu Ende zu bringen. Dafür bin ich ihr dankbarer, als ich es jemals in Worte fassen könnte", schrieb Koeman.

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Quelle: SID