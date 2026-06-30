Warum das Aus der DFB-Elf ein Scheitern mit Ansage war

Zu träge, zu schlaff, zu eindimensional: Die deutsche Nationalmannschaft bekommt mit dem WM-Aus im Elfmeterschießen die Quittung für den Abwärtstrend bei dieser WM.

Aus für Deutschland: Die DFB-Elf scheiterte im Sechzehntelfinale nach Elfmeterschießen an Paraguay. Quelle: AP

Keiner, auch wirklich niemand aus der deutschen Delegation hatte einen Blick für die abendliche Kulisse im Boston-Stadium, das ja eigentlich draußen in Foxborough liegt. Während die Abendsonne noch den oberen dritten Rang mit einigen feiernden Fans aus Paraguay beschien, flossen an der Bank Germany bereits bittere Tränen.

Nagelsmann: "Zu wenig für den deutschen Fußball"

Das dritte WM-Turnier in Folge endete in einer Blamage. Das Scheitern im Sechzehntelfinale gegen Paraguay im Elfmeterschießen (3:4) fügt sich in den Reigen der Desaster mit dem Vorrundenaus 2018 in Russland und 2022 in Katar.

Es wäre vermessen, wenn wir nach dem dritten Ausscheiden sagen würden, wir gehören zur Weltspitze: Das tun wir nicht. „ Julian Nagelsmann

Der Bundestrainer hatte Mühe, den Schock zu verarbeiten. "Wenn du so früh ausscheidest, ist es deutlich zu wenig für den deutschen Fußball. Wenn du in einem Turnier ausscheidest, das sind ja immer einschneidende Erlebnisse. Es tut den Fans genauso weh wie uns, das macht kein Trainer mit Absicht."

Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. 30.06.2026 | 15:40 min

Sichtlich verunsicherte DFB-Auswahl

Und doch hat auch er Fehler gemacht. Seine am Ende sichtlich verunsicherte Auswahl hat das Momentum bei dieser Endrunde nie wirklich nutzen können, ein Matchplan war am Ende kaum zu erkennen. Eigentlich hätte das Schützenfest gegen Curaçao (7:1) ja Aufwind geben können, doch bereits gegen die Elfenbeinküste (2:1) stockte es, ehe gegen Ecuador (1:2) ein Systemausfall zu beklagen war.

Misslungen ist die Rückholaktion von Manuel Neuer, obwohl Nagelsmann behauptete: "An Manu lag es nicht, es waren keine Torwartspiele. Manu hat uns das gegeben, was wir wollten." Das 0:1 durch den freistehend zum Kopfball gekommenen Julio Enciso (42.) entstand aus einer nicht vollkommen gelungenen Faustabwehr des 40-jährigen Torhüters.

Für Manuel Neuer ist das frühe WM-Aus gegen Paraguay "extrem bitter". Im ZDF-Interview spricht der Torhüter über das Spiel gegen Paraguay, das im Elfmeterschießen verloren ging. 30.06.2026 | 2:47 min

Ungewohntes Ausscheiden vom Punkt

Davor und danach war es weitgehend brotlose Kunst, was dessen Vorderleute ablieferten. Man sei ein bisschen "gebrandmarkt nach den letzten Turnieren", gab der Bundestrainer zu, dessen Mannschaft trotz des Ausgleichs von Kai Havertz (54.) über 120 Minuten einen fußballerischen Offenbarungseid ablegte.

"Insgesamt zu wenig, wenn du ausscheidest. Der Spielvortrag war super langsam", benannte der 38-Jährige das Kardinalproblem gegen einen spielerisch limitierten Kontrahenten, der sich mit seiner schnöden Defensivtaktik ins Elfmeterschießen rettete. Und wer gedacht hätte, die Deutschen würden wenigstens vom Punkt ihre historische Stärke ausspielen, der wurde eines Besseren belehrt.

Nach dem WM-Aus schimpft Bundestrainer Julian Nagelsmann über den Schiedsrichter. Einen Rücktritt schließt er hingegen aus - er sei "keiner, der wegläuft". 30.06.2026 | 4:10 min

Drei deutsche Schützen scheitern

Havertz scheiterte ebenso wie Nick Woltemade an Paraguays Keeper Orlando Gill, dazu drosch Jonathan Tah die Kugel beim sechsten Versuch über den Balken - danach schob José Canale den zwölften Strafstoß lässig ein.

Ich mache den Spielern keinen Vorwurf, das ist die Spitze des Eisbergs. „ Julian Nageslmann über das Elfmeterschießen

"Es ist nicht ratsam, drei zu verschießen." In Paraguay jubelten vermutlich alle der 7,1 Millionen Einwohner, während Deutschland mit seinen mehr als 83 Millionen Bundestrainern mal wieder trauert.

Weil dieses Team zu träge, zu schlaff und auch zu eindimensional gespielt hatte. Nagelsmann vollmundige Ankündigung nach dem Viertelfinalaus bei der Heim-EM 2024, dann müsse man eben 2026 Weltmeister werden, war eine Luftnummer. Bevor die XXL-Endrunde in Nordamerika richtig spannend wird, reist der vierfache Weltmeister schon wieder ab.

Der Bundestrainer will bleiben

Natürlich stellte sich die Frage, wie es mit dem bis 2028 gebundenen Fußballlehrer weitergeht. "Ich bin keiner, der wegläuft. Ich stehe bereit, wenn der DFB das möchte. Wenn nicht, muss man mir das sagen." Er wisse aber auch, dass die öffentliche Meinung anders sein könne: "Es wird nicht jeder unterschreiben, dass ich Bundestrainer bleibe." Ein WM-Ausscheiden sei ja nicht das erste Mal passiert, "es gibt ein paar grundlegende Dinge, die wir ändern müssen", fügte er an.

In der ZDF-Expertenrunde sind sich alle einig, dass sich der Trainer hinterfragen muss und das auch sicherlich macht. Aber auch alle Spieler. 30.06.2026 | 2:39 min

Welche das sind, wolle er zuerst mit "den Bossen" besprechen. Gemeint waren DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig und Sportdirektor Rudi Völler. Letzterer deutete an, dass Nagelsmann vielleicht bleibe. "Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Julian Nagelsmann wahrscheinlich der Richtige ist, um weiterzumachen." Der Gegenwind dürfte allerdings groß werden.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.