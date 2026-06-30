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Fußball-WM

WM-Aus! DFB-Team scheitert im Sechzehntelfinale an Paraguay

vor 40 Minuten
Deutschland ist raus! Paraguay schlägt DFB-Team im Elfmeterschießen im WM-Sechzehntelfinale

Titeltraum platzt im Elfmeterschießen:WM-Aus! DFB-Team scheitert im Sechzehntelfinale an Paraguay

Tobias Bluhm

von Tobias Bluhm

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Deutschlands Reise bei der Fußball-WM 2026 ist vorzeitig beendet: Im Sechzehntelfinale unterliegt die DFB-Auswahl Paraguay mit 3:4. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen.

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29.06.2026

Auf einen zähen Beginn folgte die große Enttäuschung. Durch eine 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den Sprung ins WM-Achtelfinale verpasst. Das Turnier in Nordamerika ist für die DFB-Elf damit vorzeitig beendet.

Eine Stunde vor dem Anpfiff hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann für eine erste Überraschung gesorgt: Anstelle von Jamal Musiala nominierte er Deniz Undav für die Startelf. Drei Joker-Tore in der Gruppenphase konnten Nagelsmann offenbar vom 29-Jährigen überzeugen. Torgefahr sollte Undav dieses Mal allerdings kaum ausstrahlen.

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DFB-Team beißt sich Zähne an starker Defensive aus

Bei sommerlichen Temperaturen in Foxborough begann die DFB-Auswahl früh damit, größere Spielanteile zu übernehmen. Undav und Kai Havertz näherten sich als erste dem Tor an, richtig gefährlich wurde vor der obligatorischen Trinkpause jedoch kein Team.

Das bemerkte auch das Publikum - im sonst oft so lauten NFL-Stadion der New England Patriots kam kaum Stimmung auf.

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Die tief stehende Defensive Paraguays ließ der DFB-Elf andererseits aber auch kaum Chancen, um ihre spielerischen Fähigkeiten in Torgefahr zu übersetzen. Den passenden Soundtrack zum müden Kick fand der Stadion-DJ, der in der Trinkpause Bon Jovis "Livin' On A Prayer" auflegte.

Die Gebete der Fans wurden aufgrund zahlreicher Unsauberkeiten im deutschen Spiel allerdings nicht erhört.

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Das erste K.o.-Spiel fürs DFB-Team bei dieser WM steht an. Gegen Paraguay gilt es, wie gegen Ecuador dagegenzuhalten und es mit Ball besser zu machen.

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Stattdessen ließ sich die DFB-Hintermannschaft kurz vor der Halbzeit von einer paraguayischen Flanke überrumpeln: Vom rechten Flügel bediente Matias Galarza den gerade einmal 1,68 Meter großen Julio Enciso, der vollkommen ungestört aus elf Metern ins Tor köpfte (42.). Der überraschende Pausenstand: null zu eins für Paraguay.

Havertz köpft Deutschland in die Verlängerung

Nach dem Seitentausch traute sich die deutsche Mannschaft endlich mehr zu. Es dauerte keine zehn Minuten, bis Nagelsmanns taktische Umstellungen fruchteten: Eine Flanke von Florian Wirtz aus dem Halbfeld erreichte Havertz, der den Ball mit einem Aufsetzer ins Tor köpfte (54.).

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Der Ausgleich schien auch das Publikum zu wecken. Begleitet von "Super, Deutschland!"-Rufen entdeckte das DFB-Team seine Spielfreude wieder. Eine weitere Flanke auf Havertz sorgte in der 78. Minute für Gefahr, weitere Tore sollte es in der regulären Spielzeit allerdings nicht mehr geben: Die erste Verlängerung der WM 2026 sollte beginnen.

VAR-Kontroverse - Tah-Tor wird aberkannt

Auch in der Zusatzzeit lag das Momentum klar auf deutscher Seite - und das sollte sich zunächst auszahlen. Beim insgesamt 13. Eckball Deutschlands stieg Jonathan Tah in der 102. Minute am zweiten Pfosten am höchsten und köpfte ins Tor - doch der Treffer wurde nach einer VAR-Überprüfung zurückgenommen.

Schiedsrichter Jalal Jayed entschied auf ein Offensivfoul in der Entstehung - eine durchaus kontroverse Entscheidung.

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Paraguay-Verteidiger wird zum Matchwinner im Elfmeterschießen

In den finalen Minuten ging es teils hektisch auf dem Feld zu - mit dem sprichwörtlichen Kopf durch die Wand gelang jedoch keinem Team ein Tor. Weil sich am 1:1-Unentschieden auch nach 120 Minuten nichts verändert hatte, musste die Entscheidung im Elfmeterschießen her.

Dort wurde Jose Canale zum Matchwinner. Nachdem Paraguay-Schlussmann Orlando Gill zwei Elfmeter von Kai Havertz und Nick Woltemade gehalten hatte, sorgte ein verschossener und ein von Manuel Neuer gehaltener Schuss für Hochspannung. Doch Canale setzte den letzten, alles entscheidenden Schuss ins rechte Eck - und besiegelte die Sensation für Paraguay.

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Mo, 29.06., 22:30 Uhr
Boston
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Beendet
Deutschland
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Deutschland
4:5 i.E.
i.E.
Paraguay
Paraguay
PAR
0:11:11:1
Aktualisieren
Deutschland
Paraguay
120′
2026-06-29T23:18:47Z
120′
2026-06-29T23:20:55Z
120′
2026-06-29T23:22:29Z
120′
2026-06-29T23:24:14Z
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2026-06-29T23:26:16Z
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2026-06-29T23:25:07Z
120′
2026-06-29T23:27:06Z
120′
2026-06-29T23:28:53Z
Deutschland Paraguay
  • 1:1
    K. Havertz
    54′
    Kopfball
  • 0:1
    J. Enciso
    42′
    Kopfball

Nach dem Spiel ließen sich die Spieler der paraguayischen Nationalmannschaft auf dem Feld feiern. Das nächste Spiel dürfte für sie allerdings kaum leichter werden: Im Achtelfinale wartet am 4. Juli um 23:00 Uhr deutscher Zeit der Sieger aus der Partie Frankreich gegen Schweden.

Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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