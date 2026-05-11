Update am Abend: Wunden lecken nach WM-Aus und Extremismus-Sorgen

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"Wir gehören nicht zur Weltspitze" - mit diesem ernüchternden Satz fasste Fußball-Nationaltrainer Julian Nagelsmann die enttäuschenden Leistungen seiner Mannschaft nach dem blamablen WM-Aus knapp zusammen. Dieser bitteren Wahrheit müssen sich er und die Spieler nun stellen und sich Fragen gefallen lassen, welche Konsequenzen gezogen werden. Auch personell. Nagelsmann lehnte bereits einen Rücktritt ab.

Im Inland bereitet der Verfassungsschutzbericht Sorge: Denn ihm zufolge gibt es abermals mehr Extremisten im Land. US-Präsident Donald Trump erlitt derweil eine schwere Niederlage vor dem Supreme Court. Wer in den USA geboren wird, ist auch künftig automatisch US-Staatsbürger.

Desaster für die Nationalelf - Welche Folgen hat das?

Das ist passiert: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay verloren. Das Team unterlag im Elfmeterschießen mit 3:4. Das war eine Premiere - noch nie zuvor hatte Deutschland bei einer WM ein Elfmeterschießen verloren.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay verloren. Das Team unterlag im Elfmeterschießen mit 3:4. Das war eine Premiere - noch nie zuvor hatte Deutschland bei einer WM ein Elfmeterschießen verloren. Das ist der Hintergrund: Die DFB-Elf gehört damit wie 2018 und 2022 nicht zu den besten 16 Teams der WM - eine fatale Bilanz für den viermaligen Weltmeister.

Die DFB-Elf gehört damit wie 2018 und 2022 nicht zu den besten 16 Teams der WM - eine fatale Bilanz für den viermaligen Weltmeister. Das sagen unsere Experten: Für ZDF-Sportreporter Boris Büchler ist das Ergebnis ein "Systemabsturz auf allen Ebenen". Die Mannschaft und auch die DFB-Führung bräuchten jetzt Zeit, um richtige Entscheidungen zu treffen. "Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es so weitergehen kann, wie es bisher war." Auch ZDF-Fußballexperte René Adler hält personelle Konsequenzen für wahrscheinlich: "Mir fehlt das Vorstellungsvermögen, dass wir im September Julian Nagelsmann noch als Bundestrainer sehen."

Mehr wichtige Fragen zum WM-Aus hat ZDFheute live analysiert:

ZDFheute live vom 30.06.2026 um 13:18 Uhr. 30.06.2026 | 39:53 min

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Verfassungsschutz: Zahl der Extremisten steigt weiter

Das ist passiert: Der neue Verfassungsschutzbericht sieht mehr Extremisten in Deutschland, besonders im rechten Spektrum. Der Inlandsgeheimdienst rechnete im vergangenen Jahr 58.700 Menschen dem rechtsextremistischen Personenpotenzial zu - 8.450 mehr als im Jahr zuvor. Im linksextremistischen Spektrum sah das Bundesamt 2025 bundesweit 42.200 Menschen nach rund 38.000 im Vorjahr.

Der neue Verfassungsschutzbericht sieht mehr Extremisten in Deutschland, besonders im rechten Spektrum. Der Inlandsgeheimdienst rechnete im vergangenen Jahr 58.700 Menschen dem rechtsextremistischen Personenpotenzial zu - 8.450 mehr als im Jahr zuvor. Im linksextremistischen Spektrum sah das Bundesamt 2025 bundesweit 42.200 Menschen nach rund 38.000 im Vorjahr. Das ist der Hintergrund: Dass bundesweit deutlich mehr Menschen extremistischen Szenen zugerechnet werden, liegt dem Bericht zufolge auch an Entwicklungen in Parteien und an gesellschaftlichen Spannungen. Gleichzeitig nähmen Radikalisierung im Netz und internationale Konflikte Einfluss auf die Lage.

Dass bundesweit deutlich mehr Menschen extremistischen Szenen zugerechnet werden, liegt dem Bericht zufolge auch an Entwicklungen in Parteien und an gesellschaftlichen Spannungen. Gleichzeitig nähmen Radikalisierung im Netz und internationale Konflikte Einfluss auf die Lage. Darum ist das wichtig: Radikalisierung im Inneren und wachsender Druck von außen: Der Verfassungsschutzbericht zeigt eine Sicherheitslage, die komplexer und unübersichtlicher ist als noch vor wenigen Jahren.

ZDF-Mittagsmagazin vom 30.06.2026 um 14:12 Uhr. 30.06.2026 | 2:21 min

Oberstes US-Gericht bestätigt Geburtsrecht auf US-Staatsbürgerschaft

Das ist passiert: Der Supreme Court hat den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump zur Einschränkung des Geburtsrechts gestoppt. Kinder, die in den USA geboren werden, erhalten weiterhin automatisch die Staatsbürgerschaft - auch bei Eltern ohne gesicherten Aufenthaltsstatus.

Das ist der Hintergrund: Grundlage ist der 14. Verfassungszusatz, der seit 1868 das Geburtsortsprinzip festschreibt. Trump wollte dieses Recht einschränken, scheiterte aber vor Gericht, das sich auch auf ein Grundsatzurteil von 1898 berief und die bisherige Praxis bestätigte.

Darum ist das wichtig: Das Urteil stärkt ein zentrales Prinzip des amerikanischen Selbstverständnisses als Einwanderungsland. Eine Einschränkung hätte langfristig Millionen Menschen ohne gesicherten Status schaffen können und weitreichende gesellschaftliche Folgen gehabt.

heute-Sendung vom 01.04.2026 um 20:37 Uhr. 01.04.2026 | 0:34 min

Grafik des Tages

Der Mythos der deutschen Turniermannschaft ist nach dem Aus gegen Paraguay dahin. In der Vergangenheit sah das oft ganz anders aus:

WM: So weit kam Deutschland bisher ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

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Ratgeber: Wie man Inkontinenz behandeln und vermeiden kann

Etwa zehn Millionen Deutsche sind inkontinent. Doch wie kann man vorbeugen? Und wann sollte man zum Arzt gehen? Alles Wichtige zum Thema Inkontinenz sehen Sie hier:

Volle Kanne vom 30.06.2026 um 11:57 Uhr. 30.06.2026 | 5:13 min

Mehr Sport

Mit dem Rückenwind eines gewonnenen Grand-Slam-Turniers schlägt Deutschlands bester Tennisspieler in Wimbledon auf. Ob Alexander Zverev nun auch auf dem ungeliebten "heiligen Rasen" der Durchbruch gelingen könnte, verrät Ihnen unser Autor: Zverev in Wimbledon: Nun auch auf Rasen zum Erfolg?

Zudem sorgt ein Comeback für Furore: Serena Williams (44) kehrt nach vier Jahren auf die Grand-Slam-Bühne zurück. Doch was ist von dem Comeback zu halten? In Wimbledon wird auf jeden Fall heftig diskutiert: Williams' Wimbledon-Comeback: Werbegag oder Wimbledon-Wunder?

Sportstudio vom 28.06.2026 um 06:43 Uhr. 28.06.2026 | 0:45 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Alle, die statt auf den Fernseher gestern in den Himmel schauten, wurden belohnt. Denn dort zeigte sich der Juni-Vollmond in voller Pracht. Er wird auch Erdbeermond genannt, weil er dann gelb-orange bis rötlich am Himmel zu sehen ist. Und anders als ein Fußballspiel hinterlässt er eher Ruhe als Frust.

heute Xpress vom 30.06.2026 um 09:46 Uhr. 30.06.2026 | 0:15 min

Streaming-Tipps für den Abend

2017 wird ein Mann von einem Motorrad aus angeschossen und stirbt später im Krankenhaus. Ermittler stoßen auf ein Motiv in Albanien: Blutrache. Die Doku-Reihe "Wahre Verbrechen - Suche nach Gerechtigkeit" zeigt in einer neuen Folge einen spektakulären Fall aus Niedersachsen. (20 Minuten)

Wahre Verbrechen, 30.06.2026 um 09:00 Uhr. 30.06.2026 | 19:59 min

Rezept des Tages: Sopes und Chili-Popcorn

Auch wenn Deutschland nicht mehr dabei ist - die WM in den USA, Kanada und Mexiko läuft weiter. Mario Kotaska serviert passend dazu mexikanische Snacks wie belegte Maisfladen und ein Chili-Limetten-Popcorn. Den Download zum Rezept finden Sie hier.

Volle Kanne vom 30.06.2026 um 11:57 Uhr. 30.06.2026 | 13:32 min

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