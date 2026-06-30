Kritik an Merz' euphorischem Instagram-Post nach WM-Aus

"Was für ein Spiel", schreibt Kanzler Merz nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft bei Instagram. Viele Nutzer teilen die Euphorie nicht, auch Kommunikationsprofis üben Kritik.

Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. 30.06.2026 | 15:40 min

Es war keine Glanzleistung des deutschen Teams: drei verschossene Elfmeter beim Aus gegen Paraguay, die dritte deutsche Blamage bei einer Fußball-WM in Folge.

Und wie reagiert Bundeskanzler Friedrich Merz? Mit einem Instagram-Post, der die Gefühlslage des Landes, sagen wir, nicht vollends trifft:

Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Und weiter: "Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch", schreibt der Account @bundeskanzler nach dem WM-Aus.

Nach dem WM-Aus schimpft Bundestrainer Nagelsmann über den Schiedsrichter. Einen Rücktritt schließt er aus - er sei "keiner, der wegläuft". Die ZDF-Experten bewerten seinen Auftritt im Interview. 30.06.2026 | 5:45 min

Viel Kritik an Merz in den Kommentaren

Ernsthaft? Begeistert? Was für ein Spiel? Viele Nutzer sehen das anders. In den Kommentaren zu seinem Post wird Merz teils heftig kritisiert. "Hat er sich ein anderes Spiel angeguckt", fragt eine Nutzerin. Und FDP-Mann Alexander Steffen kommentiert:

Wie immer verlässlich und präzise an der Stimmung im Land vorbei. „ Alexander Steffen, FDP

Viele Nutzer äußern in den Kommentaren Kritik an der Leistung des deutschen Teams. "Wenn wir so arbeiten würden, wie die spielen, dann hätten wir ein negatives BIP", schreibt zum Beispiel "severin_elias".

Die deutsche Nationalmannschaft sei bei der WM zurecht ausgeschieden, findet ZDF-Reporter Nils Kaben. Schuld seien weder der Schiedsrichter noch die unglücklichen Elferschützen. 30.06.2026 | 0:31 min

Expertin: Erneut unglückliche Kommunikation

Kritik an der Kommunikation des Kanzlers äußert auch die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele. Es sei zwar verständlich, dass Merz den Sport nicht größer machen möchte, als er ist. Aber:

Hier gilt wie in der Politik: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. „ Andrea Römmele, Hertie School

Zwar sollte ein Bundeskanzler kein Öl ins Feuer gießen. "Aber Abrücken von der Wahrheit und den Fakten ist auch befremdlich", so Römmele.

Es ist nicht das erste Mal, dass Merz mit seiner Kommunikation aneckt. Kritiker hatten unter anderem seine sogenannte "Stadtbild"-Aussage kritisiert sowie seine Kritik, Deutschland melde sich zu oft krank. Römmele sagt:

Die Konstante: Merz' Händchen für Kommunikation ist ein besonderes. „ Andrea Römmele, Hertie School

Kanzler Merz kritisiert: Die Deutschen sind zu oft krankgeschrieben. Hat er Recht? ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Britta Buchholz hat sich die Gründe für den (hohen) Krankenstand näher angeschaut. 23.01.2026 | 11:21 min

Merz' Team reagiert auf Kritik

Merz' Social Media-Team versucht inzwischen, die Kritik an dem Posting einzufangen. In seinem Post gehe es nicht nur um das Spiel gegen Paraguay, sondern "auch um den Einsatz der Nationalmannschaft in der gesamten WM", schreibt Merz' Social Media-Redaktion.

Einem anderen Nutzer lässt Merz antworten, es gehe darum, "die Leistung der Mannschaft in der WM zu würdigen, die sie für uns bestritten hat".