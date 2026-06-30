"Was für ein Spiel":Kritik an Merz' euphorischem Instagram-Post nach WM-Aus
von Dominik Rzepka
"Was für ein Spiel", schreibt Kanzler Merz nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft bei Instagram. Viele Nutzer teilen die Euphorie nicht, auch Kommunikationsprofis üben Kritik.
Es war keine Glanzleistung des deutschen Teams: drei verschossene Elfmeter beim Aus gegen Paraguay, die dritte deutsche Blamage bei einer Fußball-WM in Folge.
Und wie reagiert Bundeskanzler Friedrich Merz? Mit einem Instagram-Post, der die Gefühlslage des Landes, sagen wir, nicht vollends trifft:
Und weiter: "Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch", schreibt der Account @bundeskanzler nach dem WM-Aus.
Viel Kritik an Merz in den Kommentaren
Ernsthaft? Begeistert? Was für ein Spiel? Viele Nutzer sehen das anders. In den Kommentaren zu seinem Post wird Merz teils heftig kritisiert. "Hat er sich ein anderes Spiel angeguckt", fragt eine Nutzerin. Und FDP-Mann Alexander Steffen kommentiert:
Viele Nutzer äußern in den Kommentaren Kritik an der Leistung des deutschen Teams. "Wenn wir so arbeiten würden, wie die spielen, dann hätten wir ein negatives BIP", schreibt zum Beispiel "severin_elias".
Expertin: Erneut unglückliche Kommunikation
Kritik an der Kommunikation des Kanzlers äußert auch die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele. Es sei zwar verständlich, dass Merz den Sport nicht größer machen möchte, als er ist. Aber:
Zwar sollte ein Bundeskanzler kein Öl ins Feuer gießen. "Aber Abrücken von der Wahrheit und den Fakten ist auch befremdlich", so Römmele.
Es ist nicht das erste Mal, dass Merz mit seiner Kommunikation aneckt. Kritiker hatten unter anderem seine sogenannte "Stadtbild"-Aussage kritisiert sowie seine Kritik, Deutschland melde sich zu oft krank. Römmele sagt:
Merz' Team reagiert auf Kritik
Merz' Social Media-Team versucht inzwischen, die Kritik an dem Posting einzufangen. In seinem Post gehe es nicht nur um das Spiel gegen Paraguay, sondern "auch um den Einsatz der Nationalmannschaft in der gesamten WM", schreibt Merz' Social Media-Redaktion.
Einem anderen Nutzer lässt Merz antworten, es gehe darum, "die Leistung der Mannschaft in der WM zu würdigen, die sie für uns bestritten hat".
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