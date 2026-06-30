Nach dem enttäuschenden Aus bei der Fußball-WM 2026 steht Bundestrainer Nagelsmann in der Kritik. Freiwillig zurücktreten wolle er jedoch nicht - er sei "keiner, der wegläuft".

Nach dem WM-Aus schimpft Bundestrainer Julian Nagelsmann über den Schiedsrichter. Einen Rücktritt schließt er hingegen aus - er sei "keiner, der wegläuft". 30.06.2026 | 4:10 min

Julian Nagelsmann will auch nach dem frühen WM-Aus der Fußball-Nationalmannschaft Bundestrainer bleiben. Trotz der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay und dem damit verpassten Einzug ins Achtelfinale will der 38-Jährige sein Amt nicht aufgeben. Das erklärte er noch im Stadion von Foxborough.

"Ich stehe zur Verfügung. Ich bin keiner, der wegläuft. Das ist ausgeschlossen", sagte Nagelsmann im ZDF. Sein Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) läuft noch bis nach der EM 2028. Auf Nachfrage betonte er:

Ich möchte weitermachen, aber im Fußball hat man es nicht immer in der Hand. Wenn der DFB es möchte, dann bereite ich die Europameisterschaft vor und die Nations League. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann im ZDF-Interview

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Der ehemalige Bundesliga-Trainer (TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München) hatte im September 2023 die Nachfolge von Hansi Flick angetreten. Seine ersten Länderspiele bestritt er im Oktober 2023 übrigens ebenfalls auf einer US-Reise. Und in Foxborough leitete er damals sogar seine ersten Trainingseinheiten.

Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. 30.06.2026 | 15:40 min

Nagelsmann kam als "Wunschlösung" zum DFB

Nagelsmann war damals "die Wunschlösung" von DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der in der derzeit etwas mehr als 1.000 Tage währenden Amtszeit Nagelsmanns wichtigster Ansprechpartner im Verband war. "Wir haben ein absolutes Topverhältnis, ein freundschaftliches Verhältnis. Julian ist ein Toptrainer", hatte Völler noch vor dem Paraguay-Spiel im DFB-Camp in Winston-Salem betont.

Nagelsmanns erklärtes Ziel war es, die deutsche Mannschaft bei dem XXL-Turnier mit erstmals 48 Teilnehmern in Kanada, Mexiko und den USA zum fünften Weltmeistertitel zu führen. Sein erstes Turnier als DFB-Coach war die Heim-EM vor zwei Jahren. Damals war die Nationalelf im Viertelfinale gegen den späteren Titelgewinner unglücklich mit 1:2 nach Verlängerung ausgeschieden.

Die ZDF-Expertenrunde nach dem deutschen WM-Aus über die Begegnung im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. 30.06.2026 | 10:03 min

Quelle: SID, dpa