Jonathan Tah köpfte die DFB-Elf in der Verlängerung gegen Paraguay in Führung. Das Tor wurde im Anschluss durch VAR-Eingriff aberkannt. War das korrekt?

Hätte das Tor von Tah in der Verlängerung zählen müssen?

Das aberkannte Tor von Tah im Video 29.06.2026 | 0:30 min

Kurz sah es so aus, als könnte Deutschland nach einem extrem schwachen Auftritt gegen Paraguay doch noch mit einem blauen Auge davonkommen. Jonathan Tah schraubte sich in der 102. Minute nach einer Ecke von Nathaniel Brown hoch und überwand Paraguay-Keeper Orlando Gill.

Doch ausgelassenem Jubel der DFB-Spieler folgte schnell die Ernüchterung. Der Videoschiedsrichter wollte ein Foul von DFB-Verteidiger Waldemar Anton am Paraguay-Keeper gesehen haben. Nach Ansicht der Bilder entschied auch Feld-Schiedsrichter Jalal Jayed auf Foul von Anton und nahm das Tor zurück. Was war passiert? Und war es die korrekte Entscheidung?

Schiedsricher-Experte "fehlen die Worte"

Waldemar Anton stand beim Eckball direkt neben Torhüter Gill. Beide berührten sich, es sind ein Körperkontakt und minimales Blocken von Anton zu erkennen. Gill geht kurz zu Boden, steht dann wieder auf und wird von Tah überwunden.

"Mir fehlen die Worte", sagte ZDF-Schiedsrichterexperte Thorsten Kinhöfer: "Die Entscheidung ist absolut nicht nachvollziehbar. Das ist nie und nimmer ein Foul, überhaupt nicht. Das ist handelsüblich." Man habe bei der WM schon ganz andere Situationen erlebt. "Der Torwart steht sofort wieder auf, das ist ein normaler Kontakt", kritisierte Kinhöfer.

Die Analyse der ZDF-Experten zur VAR-Entscheidung im Video 29.06.2026 | 0:36 min

"Das ist nicht nur ein Skandal, das ist ein Vollskandal", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann im ZDF. "Das ist nicht mal ansatzweise ein Foulspiel."

"Es bringt nichts, darüber zu diskutieren", sagte Tah in ruhigem Ton. "Wir müssen uns an die eigene Nase packen." Dennoch konstatierte auch er: "Für mich war das auf jeden Fall kein Foul. Alle sind am Boden zerstört."

Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. 30.06.2026 | 15:40 min

Kramer: Darf nicht zu Diskussion um Schiedsrichter kommen

Ähnlich sahen es die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker, wollten aber die falsche Schiedsrichter-Entscheidung nicht als Ausrede für das Ausscheiden gelten lassen.

"Du darfst gegen Paraguay nicht in die Verlängerung kommen. Wir werden am Samstag sehen, wie gut oder schlecht Paraguay ist", sagte Ex-Weltmeister Christoph Kramer im ZDF mit Blick auf das Achtelfinale, in dem Paraguay auf Frankreich oder Schweden trifft. Zur Debatte um das Tor und den Auftritt der DFB-Elf ergänzte er: "Wir haben entschieden, dass sie so spielen können und wir uns am Ende über eine Schiedsrichterdiskussion beklagen. Dazu darf es niemals kommen."

Nach dem WM-Aus schimpft Bundestrainer Nagelsmann über den Schiedsrichter. Einen Rücktritt schließt er aus - er sei "keiner, der wegläuft". Die ZDF-Experten bewerten seinen Auftritt im Interview. 30.06.2026 | 5:45 min

Mertesacker: Paraguay "schwächste Mannschaft aus der Vorrunde"

"Vor zwei Jahren wurde geflachst, wir müssen nur zwei Jahre warten, bis wir Weltmeister werden. Die Aussage können wir total vergessen. Wir müssen uns einiges wieder hart erarbeiten", sagte der frühere Abwehrspieler Per Mertesacker, der wie Kramer zur Siegerelf von Brasilien gehörte.

Mertesacker legte nach: "Für die, die es noch nicht kapiert haben: Wir haben gegen die schwächste Mannschaft aus der Vorrunde gespielt und haben es nicht geschafft, mehr als zwei Chancen in 120 Minuten zu bekommen." Paraguay hatte in der Vorrunde mit 1:4 gegen die USA verloren, mit 1:0 gegen die Türkei gewonnen und 0:0 gegen Australien gespielt.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler über die Zukunft von Bundestrainer Nagelsmann und die Leistung der Mannschaft beim erneut frühen WM-Aus. 30.06.2026 | 5:09 min

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Quelle: ZDF, dpa, SID