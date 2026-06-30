Trump-Niederlage: Oberstes Gericht kippt Plan für Staatsbürgerschaft

Schwere Niederlage für US-Präsident:Supreme Court kippt Trump-Plan für Staatsbürgerschaft
Schwere Niederlage für US-Präsident Donald Trump vor dem Supreme Court: Wer in den USA geboren wird, ist auch künftig automatisch US-Staatsbürger.
Der Oberste Gerichtshof der USA hat das Recht von in den USA geborenen Kindern auf die amerikanische Staatsbürgerschaft bestätigt. Die Richterinnen und Richter am Supreme Court widersprachen am Dienstag einer Anordnung von US-Präsident Donald Trump, wonach neugeborene Kinder, deren Eltern sich illegal oder nur vorübergehend in den USA aufhalten, keine US-Staatsbürgerschaft mehr erhalten sollten.
Anordnung trat nie in Kraft
Der Oberste Gerichtshof stützte sich in seiner Entscheidung auf die langjährige Auffassung, dass der 14. Zusatzartikel der Verfassung und das Bundesrecht seit 1940 jedem auf amerikanischem Boden Geborenen die Staatsbürgerschaft verleihen - mit wenigen Ausnahmen. Mehrere Gerichte blockierten die Anordnung, die nie in Kraft trat.
In dem konkreten Fall entschieden die Richterinnen und Richter über Trumps Berufung gegen das Urteil eines untergeordneten Gerichts im Bundesstaat New Hampshire, das die Beschränkungen für die Staatsbürgerschaft durch Geburt aufgehoben hatte. Trump hatte die Anordnung am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit unterzeichnet.
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