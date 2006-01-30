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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Niederlande gegen Marokko

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Niederlande gegen Marokko

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Spannung bei der WM 2026: Niederlande spielt im Sechzehntelfinale gegen Marokko in Monterrey (Monterrey-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 3 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sechzehntelfinale: Niederlande - Marokko

Sechzehntelfinale: Niederlande - Marokko

Quelle: ZDF
Di, 30.06., 03:00 Uhr
Monterrey
Niederlande
NED
Niederlande
-:-
Marokko
Marokko
MAR

Liveticker

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Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    3
    Siege Niederlande
    2
    Siege Marokko
    1
    Torverhältnis
    5 : 4
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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