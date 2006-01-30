Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Niederlande gegen Marokko
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Spannung bei der WM 2026: Niederlande spielt im Sechzehntelfinale gegen Marokko in Monterrey (Monterrey-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 3 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 30.06., 03:00 Uhr
Monterrey
Niederlande
NED
-:-
Marokko
MAR
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 3
- Siege Niederlande
- 2
- Siege Marokko
- 1
- Torverhältnis
- 5 : 4
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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