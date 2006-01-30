Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Niederlande gegen Marokko

30.06.2026 | 01:00 |

Spannung bei der WM 2026: Niederlande spielt im Sechzehntelfinale gegen Marokko in Monterrey (Monterrey-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 3 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.