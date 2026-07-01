WM 2026: Frankreich zaubert sich gegen Schweden ins Achtelfinale

Frankreich liefert bei der Fußball-WM 2026 die nächste Galavorstellung. Im Sechzehntelfinale kommt Gegner Schweden mit dem 3:0 noch gut weg.

Kylian Mbappe, Michael Olise und Co. starten gegen Schweden in die K.o-Runde. Können die Skandinavier die Topfavoriten der Equipe Tricolore vor Probleme stellen? 01.07.2026 | 8:40 min

Die schier unaufhaltsame Offensive um Kylian Mbappé hat Frankreich bei der WM 2026 ins Achtelfinale geschossen - und ihrem Trainer Didier Deschamps in traurigen Tagen einen Erfolg geschenkt. Der souveräne Weltmeister von 2018 ließ beim 3:0 (1:0) gegen Schweden nichts anbrennen und unterstrich seinen Favoritenstatus.

Mbappé überholt Klose Kylian Mbappé hat mit seinen WM-Toren 17 und 18 Miroslav Klose in der ewigen Torjägerliste überholt. Deutschlands Stürmer-Ikone steht nun mit 16 Treffern auf Platz 3. In Führung liegt Lionel Messi mit 19.

Frankreich jetzt gegen Paraguay

Einmal mehr war es Mbappé (45./74.), der Frankreich zum Sieg führte. Auch Bradley Barcola (53.) traf für die Équipe Tricolore, die in East Rutherford den Eindruck hinterließ, dass sie noch nicht am Limit angekommen ist. Am Samstag (23 Uhr MESZ) treffen Les Bleus in Philadelphia auf Deutschland-Schreck Paraguay.

Mit dem 0:1 zur Pause waren die Schweden gut bedient. Mbappé hatte in der 32. Minute freistehend ebenso den Pfosten getroffen wie Michael Olise bei einem sehenswerten Seitfallzieher (36.).

Kylian Mbappé überholt Miroslav Klose

Es dauerte, bis Mbappé die Équipe Tricolore erlöste und Miroslav Klose mit seinem 16. WM-Tor in der Liste der WM-Rekordtorschützen hinter sich ließ: Unnachahmlich zog Mbappé nach innen, schloss ins lange Eck ab und lief in die Arme seines Trainers. Auch der Rest des Teams jubelte mit Deschamps.

Und Schweden? Nationalcoach Graham Potter hatte versprochen, dass seine Spieler um ihr Leben kämpfen würden. Doch die Skandinavier schafften es kaum, der Klasse des Gegners etwas entgegenzustellen. Das gefürchtete Sturmduo Viktor Gyökeres/Alexander Isak blieb wirkungslos.

Frankreich auch im Schongang klar besser

Als Barcola nach einem Olise-Traumpass den zweiten Treffer erzielte, schaltete Frankreich einen Gang zurück. Doch selbst im Verwaltungsmodus waren Les Bleus deutlich gefährlicher.

Vor allem Olise, der in der Vorrunde zwar als Vorbereiter, aber noch nicht als Torschütze geglänzt hatte, verpasste es mehrmals, die Führung auszubauen. Dafür setzte er Mbappé beim dritten Tor einmal mehr stark in Szene.

Gut gemacht: Ousmane Dembele (links) beglückwünscht Kylian Mbappe für sein erstes Tor. Quelle: AFP

Bei Mbappés Auswechslung kurz vor dem Ende verneigte sich Deschamps vor seinem Ausnahmekönner.

Deschamps' Rückkehr auf die Trainerbank

Deschamps stand wieder an der Seitenlinie, nachdem er das letzte Gruppenspiel gegen Norwegen (4:1) verpasst hatte, weil er zur Beisetzung seiner verstorbenen Mutter nach Frankreich geflogen war.

Es gehe ihm gut, und es sei "gut, den Kopf beschäftigt zu haben", sagte der 57-Jährige über die Trauerbewältigung inmitten des Turniers.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: SID