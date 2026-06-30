45′ +2 Halbzeitfazit:

Frankreich führt zur Halbzeit verdient mit 1:0 gegen Schweden. Dis Skandinavier hielten 15 Minuten gut mit, jedoch spielten sich die Franzosen dann frei. Barcola, Rabiot, Mbappé und Dembélé vergaben allesamt Top-Chancen. Besonders sehenswert war zudem ein Seitfallzieher von Michael Olise. Kurz vor der Pause belohnte Mbappé den französischen Sturmlauf mit dem Treffer zum 1:0. Schweden hat defensiv allerhand zu tun, wurde punktuell aber auch selbst gefährlich. Alexander Isak hatte Mitte der ersten Hälfte zwei ordentliche Chance, ehe in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Elliot Stroud die ganz dicke Möglichkeit zum Ausgleich vergab.

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Schweden zeigt eine starke Reaktion. Der starke Elanga wird im Sechzehner von Digne gehalten und kommt zu Fall. Die Elfmeterfrage stellt sich jedoch nicht, weil der Schwede deutlich im Abseits stand.

45′ +2 Schweden vergibt die ganz dicke Chance zum Ausgleich. Elanga setzt sich auf der rechten Seite durch und spielt den Ball gefährlich vor das Tor. Ein Franzose kann nur unzureichend verteidigen, woraufhin Elliot Stroud aus neun Metern abschließen kann. Der Schwede trifft das Tor aus zentraler Position aber nicht.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45′ Tooor für Frankreich, 1:0 durch Kylian Mbappé

Kylian Mbappé bringt Frankreich völlig verdient in Führung. Michael Olise führt eine Ecke schnell aus und bedient Ousmane Dembélé, der zu Kylian Mbappé durchsteckt. Der Real-Stürmer zieht von der linken Strafraumseite nach innen und schlenzt den Ball aus zehn Metern unhaltbar ins lange Eck.

45′ Olise zieht von halbrechts kommend in die Mitte und sucht aus 20 Metern den Abschluss. Dieser wird von Jacob Zetterström sensationell um den Pfosten gelenkt.

44′ Koundé setzt sich rechts im Strafraum mit etwas Glück durch und kommt zum Abschluss. Dieser wird jedoch von einem schwedischen Verteidiger geblockt.

43′ Barcola setzt sich auf der linken Seite durch, findet mit seiner Hereingabe aber keinen Abnehmer. Kurz danach eröffnet sich jedoch für Michael Olise eine Chance, der aus 18 Metern mit einem Schlenzer das linke Eck anvisiert. Der Ball geht aber knapp am Pfosten vorbei.

41′ Rabiot treibt das Spiel der Franzosen an und bedient Mbappé, der den Abschluss aus gut 20 Metern sucht. Sein mittiger Flachschuss ist aber eine leichte Beute für Zetterström.

39′ Mbappé wird auf der linken Seite von Bergvall zu Fall gebracht, jedoch kommt auch er ohne Verwarnung davon. Olise übernimmt den Standard und serviert für Upamecano, der sich im Kopfballduell aber nicht entscheidend durchsetzen kann. Der Ball geht nicht in Richtung Tor.

38′ Olise wird ziemlich hart von Victor Lindelöf erwischt und bleibt auf dem Boden liegen. Es sieht jedoch so aus, als könne es für den Bayern-Star gleich weitergehen.

37′ Lebenszeichen von Schweden! Elanga treibt den Ball auf der rechten Seite nach vorne und probiert es mit einer Hereingabe auf Isak, die der Stürmer nur ganz knapp verfehlt.

35′ Was für ein Spektakel von der französischen Offensive. Zunächst zieht Olise aus 15 Metern mit einem Mix aus Fall- und Seitfallzieher ab, der von Zetterström sensationell pariert wird. Der Ball prallt zu Dembélé, der aus rund zehn Metern das Tor nicht trifft.

34′ Nach einem Foulspiel von Aurélien Tchouaméni kann Schweden mal für wenige Sequenzen durchatmen.

33′ Wie lange kann das noch gut gehen? Rabiot lässt aus rund 23 Metern einen richtigen Strahl ab, der ganz knapp über die Latte geht. Zetterström hätte gegen das Geschoss nichts mehr ausrichten können.

31′ Kylian Mbappé vergibt die nächste Mega-Chance! Dembélé steckt den Ball auf der rechten Seite zu Koundé durch, der den Kopf oben hat und Mbappé mustergültig bedient. Dieser muss sechs Meter vor dem Tor eigentlich nur noch einschieben, trifft dabei aber den Pfosten.

29′ Frankreich erhöht die Schlagzahl!Olise erhält den Ball auf dem rechten Flügel und findet beinahe den Kopf von Dembélé. Die Franzosen bleiben in der Gefahrenzone und kommen nach einem Pass von Mbappé auf Rabiot beinahe frei vor das Tor. Zetterström kann den flachen Abschluss des Franzosen per Fußabwehr parieren.

27′ Rabiot kann sich im Duell mit Ayari nur mit einem Foul helfen, weshalb die Schweden einen Freistoß rund 40 Meter vor dem Tor bekommen. Der gefoulte Spieler hat eine Idee und spielt den Ball flach und vertikal auf Isak, der auch aus zehn Metern zum Abschluss kommt. Sein Abschluss verfehlt das Tor aber relativ deutlich.

26′ Die kurze Trinkpause ist beendet. Weiter geht´s!

23′ Die Partie ist für eine kurze Trinkpause unterbrochen. Den Schweden dürfte diese ziemlich gelegen kommen. Die Skandinavier haben 15 sehr starke Minuten gespielt, sind zuletzt jedoch zunehmend in Bedrängnis geraten. Insbesondere Bradley Barcola und Kylian Mbappé beginnen so langsam zu wirbeln.

22′ Glück für Schweden! Nach einem Fehlpass aus der Abwehr spielt Olise direkt den Steilpass in den Lauf von Mbappé, der nicht mehr zu stoppen ist. Frei vor Zetterström lässt er dem schwedischen Keeper keine Chance. Der Treffer zählt jedoch nicht, weil Mbappé knapp im Abseits stand.

20′ Barcola zündet im Mittelfeld aus dem Stand den Turbo und lässt sich von der schwedischen Abwehr nicht mehr einfangen. Der Franzose kommt aus elf Metern, halblinke Position, zum Abschluss, setzt den Ball aber knapp über den Querbalken.

18′ Die Franzosen haben sich vorne eingenistet, finden aber kein Durchkommen. Nach einem Befreiungsschlag kann Gyökeres im Mittelfeld einen Freistoßpfiff im Duell mit Saliba ziehen.

17′ Mbappé meldet sich ebenfalls mit dem ersten Schuss an. Sein Abschluss aus 30 Metern ist für Jacob Zetterström aber überhaupt kein Problem. Der Keeper kann den mittigen Flachschuss souverän fangen.

15′ Frankreich drängt Schweden in die Defensive, findet jedoch noch keinen Weg durch das tief stehende Abwehr-Bollwerk. Zwar holen die Bleus eine Ecke raus, jedoch können die Schweden den Standard verteidigen. Aus dem Rückraum kommt zwar Digne zum Abschluss, jedoch kann Jacob Zetterström den Flachschuss parieren.

13′ Elliot Stroud fasst sich ein Herz und macht sich alleine auf den Weg Richtung Tor. Der Schwede wird an die linke Strafraumkante abgedrängt und kann nur noch unkontrolliert einen Mix aus Schuss und Flanke abgeben. Keine Gefahr für das Frankreich-Tor!

11′ Rabiot verliert den Ball und leitet damit einen Konter ein. Gyökeres wird steil geschickt, jedoch ist Upamecano dicht dran und sorgt dafür, dass der Angreifer abdrehen muss.

9′ Frankreich ist noch nicht so richtig drinnen in der Partie. Soeben haben sich erst Aurélien Tchouaméni und wenig später Ousmane Dembélé ziemlich einfache Fehlpässe geleistet.

8′ Yasin Ayari geht überhart in einen Zweikampf und trifft Michael Olise. Der Mittelfeldspieler kommt jedoch an einer Verwarnung vorbei.

7′ Schweden präsentiert sich in der Anfangsphase stark. Die Skandinavier sind schnell in den Zweikämpfen und schalten auch recht vielversprechend um. Die Schnelligkeit von Elanga ist hierbei eine vielversprechende Trumpfkarte.

5′ Yasin Ayari geht zu aggressiv in einen Zweikampf mit Ousmane Dembélé und verursacht einen Freistoß im rechten Halbfeld. Michael Olise führt den Standard aus und befördert den Ball per Flanke in den Strafraum. Damit stiftet er zwar ein wenig Unruhe in der schwedischen Defensive, jedoch kommt es zu keinem Abschluss.

3′ Der erste Abschluss gehört den Schweden. Nach einer schnellen Kombination über die linke Seite hat Alexander Isak 20 Meter vor dem Tor erstaunlich viel Platz. Der Liverpool-Stürmer schließt ab, bekommt aber zu wenig Druck auf den Ball. Mike Maignan kann den Ball problemlos fangen.

2′ Viktor Gyökeres wird im Mittelkreis von Adrien Rabiot gefoult und erhält einen Freistoß zugesprochen.

1′ Der Ball rollt. Frankreich agiert wie gewohnt in den blauen Trikots. Schweden läuft in gelben Shirts mit blauen Hosen auf.

1′ Spielbeginn

Die Franzosen gelten für viele Experten als Top-Favorit auf den Weltmeister-Titel. In der Gruppenphase sind sie den hohen Ansprüchen eindrucksvoll gerecht zu worden. Der Weltmeister aus dem Jahr 2018 konnte in der Gruppenphase sowohl den Senegal (3:1) als auch den Irak (3:0) und Norwegen (4:1) ungefährdet bezwingen. Es sei jedoch zu bedenken, dass die Skandinavier nur mit einer B-Elf angetreten sind. Insbesondere die französische Offensive dürfte derzeit weltweit die beste sein. Wenn überhaupt, lassen sich die Bleus wohl über die Außenbahn knacken.

Die beiden Nationalhymnen sind erklungen und alle Mann sind bereit für ein packendes Sechzehntelfinale. Im direkten Vergleich führen die Franzosen mit zwölf Siegen, fünf Remis und sechs Niederlagen. Dafür kann sich das Team heute aber natürlich nichts kaufen.

Gesucht wird der Achtelfinal-Gegner von Paraguay, die das DFB-Team am Montagabend aus dem Turnier befördert haben. Die beiden Teams befinden sich noch im Spielertunnel, werden aber in wenigen Minuten in das MetLiefe Stadium einlaufen. Schiedsrichter der Partie ist der Niederländer Danny Makkelie.

Schweden verfügt mit Alexander Isak und Viktor Gyökeres über zwei absolute Top-Stürmer. Stellt sich nur die Frage, wie oft das Duo überhaupt die Chance erhält, offensiv für Akzente zu sorgen. Ein ganz wichtiger Anker im Team ist zudem Abwehrchef und Kapitän Victor Lindelöf. Im Mittelfeld gilt es Top-Talent Lucas Bergvall im Auge zu behalten. In Sachen Konter liegen die Hoffnungen auf dem pfeilschnellen Anthony Elanga. Die Schweden haben durchaus ein Team, welches den Franzosen das Leben schwer machen könnte. Dennoch sind die Nordeuropäer natürlich der klare Underdog.

Frankreich-Coach Didier Deschamps sorgt für zwei kleine Überraschungen in seiner Aufstellung. Lucas Digne und Bradley Barcola stehen anstelle von Théo Hernández und Désiré Doué in der Startelf. Das Prunkstück des Teams ist natürlich die Offensive. Michael Olise, Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé gehören zu den besten Spielern der Welt und sind allesamt Anwärter auf den Ballon d’Or. Zu vernachlässigen ist aber auch nicht, dass die Bleus mit Dayot Upamecano und William Saliba eine Innenverteidigung der Extraklasse besitzen. Es gibt kaum ein weiteres Team mit einer solchen individuellen Klasse.

Schweden hat eine absolut desaströse WM-Qualifikation gespielt und seine Gruppe mit zwei Punkten auf dem letzten Platz abgeschlossen. Über die Nations-League-Regelung zitterten sich die Skandinavier jedoch in die Playoffs und erreichten das WM-Turnier doch noch. Bei der WM selbst gab es aus Sicht der Schweden Licht und Schatten zu verzeichnen. Auf einen 5:1-Sieg gegen Tunesien folgte eine 1:5-Pleite gegen die Elftal. Das abschließende 1:1 gegen Japan reichte dann, um als einer der besten Acht Gruppen-Dritten ins Sechzehntelfinale einzuziehen.

Die Franzosen gelten für viele Experten als Top-Favorit auf den Weltmeister-Titel. In der Gruppenphase sind sie den hohen Ansprüchen eindrucksvoll gerecht zu worden. Der Weltmeister aus dem Jahr 2018 konnte in der Gruppenphase sowohl den Senegal (3:1) als auch den Irak (3:0) und Norwegen (4:1) ungefährdet bezwingen. Es sei jedoch zu bedenken, dass die Skandinavier nur mit einer B-Elf angetreten sind. Insbesondere die französische Offensive dürfte derzeit weltweit die beste sein. Wenn überhaupt, lassen sich die Bleus wohl über die Außenbahn knacken.