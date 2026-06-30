Am Tag nach dem blamablen WM-Aus des DFB-Teams gegen Paraguay hat Verbandspräsident Neuendorf ein Statement abgegeben. Die Zukunft von Bundestrainer Nagelsmann bleibt offen.

Nach dem enttäuschenden WM-Aus des DFB-Teams gibt DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Tag danach ein Statement zur Situation ab. 30.06.2026 | 1:28 min

Es ist ein Tag vergangen, seit die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2026 gegen Paraguay ausgeschieden ist. Nachdem sich mehrere Spieler und Julian Nagelsmann im ZDF-Interview direkt nach dem Spiel äußerten, hat am Tag danach nun auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf ein Statement abgegeben.

Nach der bitteren Niederlage gegen Paraguay haben er, Bundestrainer Nagelsmann und die sportliche Leitung um Andreas Rettig und Rudi Völler zusammengesessen. "Wir sind uns einig, dass das Abschneiden bei der WM nicht unseren Ansprüchen genügt", so Neuendorf.

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Zukunft von Bundestrainer Nagelsmann bleibt offen

"In den kommenden Tagen werden wir gemeinsam und in Ruhe die Gründe erörtern, weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist", erklärt der DFB-Präsident weiter. Man könne und wolle nach so einem Tiefschlag nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

Somit bleibt auch die Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann zunächst ungeklärt, der direkt nach dem Spiel im ZDF noch seine Bereitschaft erklärte, weitermachen zu wollen.

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Anders als bei den vergangenen Turnieren üblich, gab es am Tag nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft keine Pressekonferenz. Somit bleibt das Statement des DFB-Präsidenten vorerst die einzige Verlautbarung des Fußball-Fachverbandes, nachdem man zum dritten Mal in Folge ein WM-Achtelfinale verpasst hat.

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Quelle: DFB, ZDF, SID, dpa