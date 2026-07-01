WM 2026: Foul von Tah? Schiri-Boss Collina stützt Entscheidung

Schiedsrichterexperten in Deutschland waren sich weitgehend einig: Das Tor von Tah gegen Paraguay hätte zählen müssen. Die FIFA sieht das anders.

Pierluigi Collina ist der Schiedsrichter-Boss der FIFA (Archivbild) Quelle: dpa

Die vieldiskutierte Entscheidung, ein vermeintliches Tor von Jonathan Tah im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay nicht zu geben, war laut FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina korrekt. In einem Beitrag des Weltverbands schrieb der Italiener grundsätzlich über Situationen wie die in der Verlängerung des am Ende von Deutschland verlorenen K.-o.-Spiels.

"Trainer und Spieler wurden darüber informiert. Daher sollte es keine Überraschung sein, wenn Schiedsrichter solche Vergehen ahnden", sagte Collina.

Schiedsrichter entschied nach VAR-Eingriff auf Foulspiel

Tah hatte Deutschland nach einer Ecke scheinbar zur 2:1-Führung geköpft. Doch dann griff die Videoschiedsrichterin Tatiana Guzman aus Nicaragua wegen eines Stoßes von Waldemar Anton gegen Paraguays Torwarts Orlando Gill ein. Nachdem der Unparteiische Jalal Jayed aus Marokko einen Hinweis aufs Ohr bekommen und sich die Aktion noch einmal angesehen hatte, entschied er zügig auf Foulspiel.

Collina nannte Anton in seinen Ausführungen nicht beim Namen, sein Beitrag endete aber mit einem großen Foto von genau dieser strittigen Szene. Der Körperkontakt des DFB-Verteidigers mit Gill wird dabei grafisch hervorgehoben.

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Collina sieht Foul von Tah

Den Schiedsrichtern sei empfohlen worden, besonderes Augenmerk auf bestimmte Situationen zu legen, die "im Zusammenhang mit den taktischen Vorgehensweisen einzelner Mannschaften auftreten können", schrieb Collina. "Ein Beispiel hierfür ist, wenn angreifende Spieler versuchen, verteidigende Spieler an ihrer Bewegung zu hindern."

Zwar stelle das bloße Einnehmen oder Halten einer Position für sich genommen kein Foul dar. "Wenn ein angreifender Spieler jedoch kein Interesse am Ball hat und sich - selbst nur geringfügig - bewusst mit der klaren Absicht bewegt, die Laufbewegung eines Gegenspielers zu behindern und ihn dadurch am Verteidigen zu hindern, sollten die Schiedsrichter und - falls erforderlich - auch der VAR die Situation sorgfältig analysieren und eingreifen", sagte Collina. "Dies gilt insbesondere dann, wenn diese Taktik darauf abzielt, den gegnerischen Torhüter daran zu hindern, das Tor wirksam zu verteidigen."

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ZDF-Schiedsrichterexperte Kinhöfer kritisiert Entscheidung

Die Entscheidung war in Deutschland deutlich kritisiert worden. "Mir fehlen die Worte", hatte ZDF-Schiedsrichterexperte Thorsten Kinhöfer unmittelbar nach der Partie gesagt. "Die Entscheidung ist absolut nicht nachvollziehbar. Das ist nie und nimmer ein Foul, überhaupt nicht. Das ist handelsüblich." Man habe bei der WM schon ganz andere Situationen erlebt. "Der Torwart steht sofort wieder auf, das ist ein normaler Kontakt", kritisierte Kinhöfer.

Auch die ZDF-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer bewerteten die Situation nicht als Foulspiel, wollten aber die Entscheidung nicht als Entschuldigung für das desaströse Ausscheiden der deutschen Mannschaft gelten lassen.

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