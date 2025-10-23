Tour de France 2026: Zweimal Alpe d’Huez an zwei Tagen

Das Profil der Tour 2026 dürfte Rad-Star Florian Lipowitz liegen. Das Rennen führt über die Pyrenäen, das Zentralmassiv, die Vogesen und Alpen nach Paris.

Christian Prudhomme hat die Strecke für die am 4. Juli 2026 startende Tour vorgestellt. Quelle: AFP

Einen Rekord mit seinem neuen Parcours aufzustellen, war eigentlich gar nicht seine Absicht, sagt Christian Prudhomme, der Direktor der Tour de France. Doch dann teilten ihm seine Statistiker mit, dass mit Tarragona, dem Startort der zweiten Etappe, der südlichste Punkt angesteuert werde, den die Tour de France jemals im Programm hatte.

Auch der Grand Départ in Barcelona am 4. Juli 2026, der große Aufbruch in das wichtigste und bedeutendste Radrennen der Welt, passt in dieses Raster: Tiefer im Süden wurde die Frankreich-Rundfahrt noch nie abgewunken.

54.450 Höhenmeter sind es diesmal

Prudhomme präsentierte am Dienstag im Pariser Palais de Congrès die 113. Tour de France, die diesmal im Uhrzeigersinn von Barcelona durch die Pyrenäen, das Zentralmassiv, die Vogesen und die Alpen zum klassischen Zielort in Paris führen wird. Der Parcours umfasst wie gewohnt 21 Etappen, deren Gesamtlänge sich auf 3.333 Kilometer summiert.

Das Rennen passiert sieben Regionen und 29 Departements und umfasst spektakuläre 54.450 Höhenmeter, das ist eine enorme Menge. Im Schnitt ergibt das knapp 2.600 Höhenmetern pro Tag, das ist außergewöhnlich viel. In den Parcours sind sieben Flachetappen integriert, ob sie wirklich von Sprintern gewonnen werden können, ist nach den Erfahrungen der Vorjahre unklar. Denn auch die vermeintlich weniger anspruchsvollen Etappen wiesen zuletzt gerade im Finale immer wieder Schwierigkeiten auf, die die schnellen und muskulösen Männer vor große Probleme stellten. Vier Etappen führen über hügeliges Terrain, während gleich acht Bergetappen im Programm sind, fünf von ihnen enden auf einer Passhöhe.

Höchstschwierigkeit zwei Tage vor Paris

Die potenziell schwierigste Aufgabe steht den Tour-Teilnehmern am vorletzten Tag bevor. Dann geht es von Le Bourg d’Oisans, gelegen am Fuße des Anstiegs, der hinauf nach Alpe d’Huez führt, über die Alpenriesen Croix de Fer, Télégraphe und Galibier schließlich zurück und hinauf in den Wintersportort. Zu erklettern sind dabei sagenhafte 5.600 Höhenmeter - und das zwei Tage vor Paris.

Allerdings führt der Weg nach Alpe d’Huez nicht wie gewohnt über die 21 Serpentinen, die den Anstieg berühmt gemacht haben. Die stehen den Fahrern allerdings am drittletzten Tag bevor - Etappe 19 zwischen Gap und der Alpe umfassen nur 128 Kilometer, auf die sich 3.500 Höhenmeter verteilen. Für eine derart kurze Etappe ist das eine gewaltige Menge.

Uns ist bewusst, dass der vorletzte Tag das gesamte Rennen auf den Kopf stellen kann. „ Christian Prudhomme

Doch dieses Szenario boten die Streckenplaner der Tour zuletzt häufig an. Der mittlerweile viermaliger Tour-Sieger Tadej Pogacar hatte sich davon aber keineswegs beirren lassen.

Montmartre wieder Teil des Tour-Parcours

Auch 2026 sind, wie schon in den Jahren zuvor, sehr wenige Zeitfahr-Kilometer in das Rennen integriert. Gleich zum Auftakt ist ein 19 Kilometer kurzes Teamzeitfahren durch die Innenstadt von Barcelona und hinauf auf den Montjuic vorgesehen. Zum Auftakt der finalen Tour-Woche ist im Verlauf der 16. Etappe ein Kampf gegen Uhr über eine Distanz von 26 Kilometern von Evian-les-Bains nach Thonon-les-Bains in den Parcours integriert. Mehr wird den Chrono-Spezialisten nicht geboten.

Die Tour endet wie schon in diesem Sommer auch 2026 mit einem potenziellen Spektakel. Den Rahmen für das Finale bildet erneut der Montmartre, der Pariser Hausberg, der wie 2025 gleich dreimal überquert werden muss, ehe die abschließende Abfahrt auf die Champs-Élysées führt. Bei der Tour-Premiere des Montmartre waren in diesem Jahr phänomenale Bilder von unzähligen, völlig begeisterten Menschen zu sehen. Prudhomme drängte auf eine Wiederholung und die Pariser Stadtpräfektur genehmigte sie. France Télévisions verzeichnete fast neun Millionen TV-Zuschauer, so viele wie seit 25 Jahren nicht mehr.

