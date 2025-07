Tour de France: Pogacar macht Sieg perfekt, Lipowitz Dritter

Den Sieg auf den Champs-Élysées nach 132,5 Kilometern holte sich Wout Van Aert. Der Belgier lieferte sich im strömenden Regen am letzten Anstieg zum Montmartre mit Pogacar einen verbissenen Zweikampf um den Etappensieg und holte den entscheidenden Vorsprung heraus.

Erster auf den Champs-Élysées in Paris: Wout Van Aert.

Pogacars Sieg praktisch nie in Gefahr

Pogacars Gesamtsieg - sein vierter bei der Tour - geriet auf den 3.300 Kilometern nie in Gefahr, niemand brachte den Slowenen auch an den allerschwersten Bergen in Bedrängnis. Auf keiner Etappe verlor er nicht eine Sekunde gegen einen Top-Fünf-Fahrer des Gesamtklassements, niemand wagte einen wirklichen Angriff.