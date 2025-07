112. Tour de France: Pogacar fährt im Verwaltungsmodus zum Sieg

Zuletzt in den Alpen war Tadej Pogacar , ein ansonsten hyperaktiver Radprofi und ehrgeiziger Seriensieger, seltsam passiv. Obwohl er auf dem Rad einen klassischen Pogacar-Eindruck hinterließ - souverän, scheinbar schwerelos, kraftvoll -, verzichtete er bei beiden Passagen durch Frankreichs östliches Hochgebirge auf Attacken und damit auf zwei durchaus mögliche Tagessiege.

Tadej Pogacar über seine Zurückhaltung in den Alpen

Mein Ziel war es, das Gelbe Trikot zu verteidigen und auf das aufzupassen, was mein Konkurrent Jonas Vingegaard macht.

Doch diese Erklärung ist ungewöhnlich für Pogacar, sie passt nicht zu ihm. Und sie passt auch nicht zu dem Pogacar, der in den ersten beiden Wochen der Tour zu sehen war.

Pogacar fährt zunächst mutig und unaufhaltsam

Schnupfen, Halsschmerzen und ein Sturz

Doch mit Beginn der dritten Woche war alles anders. Der Slowene fuhr so defensiv wie noch nie bei der Tour. Schnupfen, Halsschmerzen, dazu ein Sturz. Auf der Suche nach Erklärungen für diese Passivität spielt auch die Rotfärbung von Pogacars Nase eine Rolle. Die erklärte er vor einer Woche mit einer Erkältung.

Zuvor war er in Toulouse zum Auftakt der zweiten Tour-Woche unweit des Ziels gestürzt und auf die linke Seite gekracht. Prellungen und Hautabschürfungen waren die Folge. In den Alpen zeigte sich Pogacar, ansonsten ein stets scherzender junger Mann, zurückhaltend, kaum lächelnd, dazu nörgelnd und schlecht gelaunt.

Pogacar holt sich trotz Müdigkeit das Bergtrikot

Er sei erschöpft und zähle die Kilometer bis Paris herunter, sagte er. Die Erkältung, der Sturz von Toulouse, mieses Wetter am Donnerstag und Freitag in den Alpen, dazu "ständige Attacken von allen Seiten" - Pogacar wirkte ausgelaugt und auf Reserve fahrend.

Am Freitag nach der letzten großen Kletter-Aufgabe dieser Tour sagte Pogacar schließlich: "Ich bin offensichtlich müde." Wobei: En passant sammelte Pogacar noch einen Triumph bei dieser Tour ein: den Sieg in der Bergwertung, zum dritten Mal in Folge.