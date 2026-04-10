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Sport

Tour de France: ZDF überträgt ab 2027 live

Radsport:Tour de France ab 2027 auch live im ZDF

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Das ZDF wird ab 2027 live von der Tour de France und der Tour de France Femmes im TV und online berichten. Die Deutschland Tour zeigen ARD und ZDF auch schon in diesem Jahr live.

Tour de France, 18. Etappe. Florian Lipowitz auf dem Rad bei einem Anstieg

Der deutsche Radstar Florian Lipowitz wurde bei der Tour 2025 Gesamt-Dritter.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Das ZDF wird ab 2027 auch live von der Tour de France und der Tour de France Femmes im TV und online berichten. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem Tour-Veranstalter ASO gilt bis einschließlich 2028 und für ARD und ZDF.

Neben den beiden großen Frankreich-Rundfahrten sind auch Live- und Nachverwertungsrechte von der Deutschland Tour, den Cyclassics Hamburg und einigen Rad-Klassikern inkludiert.

Tadej Pogacar auf der 11. Etappe vor Jonas Vingegaard

Wenn die Tour de France vorbeizieht, feiern kleine Gemeinden ganz groß: Fans, Plakate und kreative Aktionen machen das Radsport-Event zum Volksfest vor Ort.

18.07.2025 | 2:07 min

Deutschland Tour 2026 bei ARD und ZDF

Von der Deutschland Tour berichten ARD und ZDF auch schon in diesem Jahr erneut live: Das ZDF überträgt am Freitag, 21. August 2026, die zweite Etappe von Schwäbisch Hall nach Offenbach an der Queich und am Sonntag, 23. August 2026, die Schluss-Etappe mit Ziel in Heilbronn. In der ARD ist am 20. August 2026 die erste Etappe der Deutschland Tour von Bad Orb nach Schwäbisch Hall sowie am 22. August die dritte Etappe nach Bad Dürkheim zu sehen.

James Matthew Brennan ( TEAM VISMA | LEASE A BIKE ), links - Jonathan Milan ( LIDL - Trek ), mitte - Soren Waerenskjold ( UNO-X MOBILITY ), rechts

Vom Prolog in Essen bis zum Finale in Magdeburg: Das war die Deutschland Tour 2025. Die letzte Etappe gewinnt Matthew Brennan. Gesamtsieger wird Sören Waerenskjold.

24.08.2025 | 2:43 min

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Quelle: Reuters

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Quelle: ZDF
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