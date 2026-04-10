Tour de France: ZDF überträgt ab 2027 live

Das ZDF wird ab 2027 auch live von der Tour de France und der Tour de France Femmes im TV und online berichten. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem Tour-Veranstalter ASO gilt bis einschließlich 2028 und für ARD und ZDF.

Neben den beiden großen Frankreich-Rundfahrten sind auch Live- und Nachverwertungsrechte von der Deutschland Tour, den Cyclassics Hamburg und einigen Rad-Klassikern inkludiert.

Deutschland Tour 2026 bei ARD und ZDF

Von der Deutschland Tour berichten ARD und ZDF auch schon in diesem Jahr erneut live: Das ZDF überträgt am Freitag, 21. August 2026, die zweite Etappe von Schwäbisch Hall nach Offenbach an der Queich und am Sonntag, 23. August 2026, die Schluss-Etappe mit Ziel in Heilbronn. In der ARD ist am 20. August 2026 die erste Etappe der Deutschland Tour von Bad Orb nach Schwäbisch Hall sowie am 22. August die dritte Etappe nach Bad Dürkheim zu sehen.