Mit dem 0:0 im Relegation-Hinspiel beim VfL Wolfsburg hat Paderborn das Tor zur Bundesliga ein Stück aufgedrückt. Im Rückspiel setzt der SCP auf Bewährtes - und eine Prise Neues.

Erst Vertragsverlängerung, dann der Aufstieg? Paderborns Kultspieler Sven Michel, hier im Hinspiel mit dem Wolfsburger Konstantinos Koulierakis (rechts). Quelle: IMAGO / STEINSIEK.CH

Sven Michel weiß schon, wie es für ihn beim SC Paderborn weitergeht. Im Januar verlängerte der Stürmer, von 2016 bis 2022 und nun wieder seit 2024 bei den Ostwestfalen, seinen Vertrag bis Sommer 2027. Und ein Anschlussvertrag bei seinem Leib- und Magenverein ist dem gebürtigen Siegerländer ebenfalls sicher.

Paderborn-Stürmer Michel voller Zuversicht

Die berufliche Zukunft des 35-Jährigen ist also geregelt. Entsprechend entspannt blickte Michel nach erreichter Relegation in die nahe Zukunft und erwähnte, wie sich das Team im Verlauf der Saison immer wieder zurückgekämpft habe. Michels Schlussfolgerung: "Wir sind einfach ein geiler Haufen."

Ich würde es den Jungs gönnen, dass wir hochgehen. Und ich bin sehr optimistisch. „ SC-Stürmer Sven Michel

Das 0:0 am vergangenen Mittwoch beim VfL Wolfsburg hat die Zuversicht der Paderborner weiter befeuert. Speziell die Defensive, auf der Schlussgeraden der zweiten Liga noch häufiger mit Problemen behaftet, erwies sich als sattelfest - und verhalf dem Außenseiter so zu einer guten Ausgangsposition.

Trotz Wolfsburger Dominanz kam der VfL Wolfsburg gegen den SC Paderborn nicht über ein 0:0 hinaus. So wahren die Paderborner für das Relegations-Rückspiel am Montag die Aufstiegschance. 22.05.2026 | 0:59 min

Der Trainer des "geilen Haufens" geht den Showdown am Pfingstmontag deshalb mit gewachsener Überzeugung an. "Wir können einiges von dem, was wir dort gemacht haben, hier wieder machen", erklärte Ralf Kettemann am Sonntagmorgen: "Das ist schon mal sehr gut."

Ein paar Häppchen dazugeben

Die am Mittellandkanal gezeigte Leidenschaft plus offenbarter Teamspirit sind für den 39-Jährigen die unabdingbare Basis. "Und dazu", hofft Kettemann, "können wir in Häppchen ein bisschen was dazugeben".

Etwas mehr Ballbesitz - vor allem im Vergleich zur zweiten Halbzeit in Wolfsburg -, hier eine zusätzliche Ecke, dort einen Einwurf mehr: Dafür plädiert der SCP-Coach. Denn dann könnte auch aus der erwünschten größeren Finesse im vorderen Spielfelddrittel etwas werden.

SCP erstmals in der Relegation

Zwei Mal war die 157.000-Einwohner-Stadt an der Pader schon - wenn auch stets nur für ein Jahr - erstklassig. 2014 und 2019 gelang dabei jeweils der direkte Aufstieg. Nun spielt der Verein erstmals in der Relegation um die Eintrittskarte für die Bundesliga.

Der SC Paderborn erreicht mit einem Sieg in Darmstadt den dritten Tabellenrang und lässt Hannover hinter sich. Die Ostwestfalen spielen nun gegen den VfL Wolfsburg in der Relegation. 18.05.2026 | 7:37 min

Vor dem entscheidenden Duell mit Wolfsburg (Montag, 20.30 Uhr / Sat.1) gibt es in Paderborn einen Fanmarsch zur ausverkauften Arena. Störend für die üblichen Abläufe vor einer Partie sei das keineswegs, findet Kettemann - der vielmehr sagt: "Ich sehe das als Push für uns. Wir sollten alles mitnehmen, was rund um das Spiel passiert."

Tiefschlag für Dieter Hecking beim Ex-Klub

Auf einen Platzsturm der Fans wie beim ersten Bundesliga-Aufstieg vor zwölf Jahren bereitet sich der Klub ebenso vor wie Kettemann auf eine Entscheidung im Elfmeterschießen. Es wäre der nervenaufreibende Höhepunkt in einem Stadion, in dem der jetzige Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking vor gut acht Monaten den bislang letzten Tiefschlag in seiner Trainerkarriere erlitt.

Torben Müsel lässt Rot-Weiss Essen vom Aufstieg in die 2. Liga träumen. Mit seinem Freistoß zum 1:0 im ersten Relegationsspiel gegen Fürth versetzt er das Stadion an der Hafenstraße in Ekstase. 23.05.2026 | 6:32 min

Drei Tage nach dem 0:1 mit Bochum in Paderborn, wo er selbst von 1994 bis 1996 kickte, wurde Hecking beim Revierklub entlassen. Nun kann er sich mit Wolfsburg an seinem Ex-Verein revanchieren.

Bundesliga gewinnt 14 von 17 Relegations-Duellen

Ralf Kettemann will das verhindern. "Wir haben ein Top-Hinspiel gemacht", sagt der Mann, der vor seinem Wechsel nach Ostwestfalen die U19 des Karlsruher SC trainierte - und beruhigt alle SCP-Anhänger:

Ich gehe nicht davon aus, dass es in die Hose geht. „ SC-Coach Ralf Kettemann

Für den Zweitligisten wäre der Triumph über Wolfsburg eine echte Rarität: In 17 Duellen seit der Wiedereinführung der Relegation behielt der Bundesligist 14 Mal die Oberhand.

Letzter Erfolgsfall: Union Berlin

"Es wird Zeit, dass wir es als vierter Zweitligist schaffen", findet Sven Michel daher. Den bislang letzten Erfolgsfall - Union Berlin 2019 - hat Paderborns stürmende Institution dabei noch sehr gut in Erinnerung.