3:0-Pokalsieg gegen Stuttgart: Kane veredelt Bayerns Saisonbilanz

Nach dem Gewinn des DFB-Pokals steht Bayerns Angreifer Kane im Mittelpunkt der Münchner Party. Zur Vollendung im Verein fehlt dem 32-Jährigen nun noch der Champions-League-Titel.

Der FC Bayern München hat das Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 (0:0) gewonnen. Harry Kane avancierte durch seinen Dreierpack zum Matchwinner. 23.05.2026 | 5:59 min

Als Harry Kane später mit dem DFB-Pokal in den Händen in die rot getünchte Fankurve des FC Bayern München lief, legte sich eine fast kindliche Freude auf das Gesicht des 32-Jährigen. Strahlend und stolz präsentierte der Mittelstürmer dem Anhang die goldene Trophäe, die die Münchner zwar schon zum 21. Mal gewonnen hatten, zuvor allerdings vor sechs Jahren.

Ich habe mich so sehr auf dieses Finale gefreut, so viel darüber gehört. Das ist so ein besonderes Spiel, so ein besonderes Gefühl. „ Harry Kane, Mittelstürmer beim FC Bayern München

Für ihn bedeutete der Gewinn des deutschen Pokals durch das 3:0 gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart sogar eine Premiere. Nie zuvor hatte er im deutschen Pokal-Endspiel gestanden. Nie zuvor hatte er überhaupt einen nationalen Cup-Wettbewerb gewonnen, auch nicht in seiner Heimat England.

Nach dem Sieg im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart spricht Bayerns Josip Stanisic im ZDF-Interview mit Felicitas Hölscher. 23.05.2026 | 2:21 min

Kanes Titelsammlung

Umso glücklicher wirkte Kane nun. Im August 2023 war er für rund 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham zum FC Bayern gewechselt, um seine Titellosigkeit zu beenden. Das ist mit zwei Meistertiteln und dem Pokal zwar längst gelungen, auch der nachrangige Supercup fand schon Eingang in Kanes überschaubare Sammlung. Doch der Pokal hatte ihm bisher gefehlt wie einem Philatelisten eine seltene Briefmarke.

Zur Vollendung im Vereinsfußball benötigt er nun noch den Gewinn der Champions League. Nach drei vergeblichen Anläufen mit dem FC Bayern sollen aus Kanes Sicht in der kommenden Saison aller guten Dinge vier sein. Zuvor hofft er, bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA ebenfalls auf den ganz großen Titel.

Nach der Niederlage gegen den FC Bayern München im Finale des DFB-Pokals spricht Stuttgarts Ermedin Demirovic im ZDF-Interview bei Felicitas Hölscher. 23.05.2026 | 2:24 min

Kanes Bilanz: 61 Tore in 51 Einsätzen

Für den Moment hatte er seine bemerkenswerte Saison mit seinen Pflichtspieltoren 59, 60 und 61 im 51. Einsatz gekrönt.

Er ist beeindruckend. Es ist nicht nur seine überragende Qualität, sondern auch seine Persönlichkeit. „ Vincent Kompany, Trainer vom FC Bayern München

Bayerns Trainer staunt, dass Kane trotz seiner herausragenden Leistungen weiterhin so bodenständig auftritt, frei von Starallüren. "Keine Ahnung, wie man so viele Tore in seiner Karriere schießen kann und dann trotzdem dasteht wie einer von allen", sagte Kompany.

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Ritterschlag von Uli Hoeneß

Auch Uli Hoeneß war voll des Lobes und erteilte Kane gewissermaßen den bayerischen Ritterschlag. "Das war der beste Transfer, den wir je gemacht haben", befand der Ehrenpräsident am ARD-Mikrofon und erklärte den Angreifer kurzerhand für unverkäuflich.

Das galt auch dem FC Barcelona, der 2022 Robert Lewandowski aus München angeworben hatte und nun an Kane Interesse zeigen soll. Hoeneß erteilte den Avancen der Katalanen eine Absage unter Verweis auf deren Schuldenstand. "Außerdem hat Barcelona doch gar kein Geld", sagte der frühere Manager des FC Bayern.

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Eberl: "Krönung einer großartigen Saison"

Sein Nachfolger Max Eberl führt mit Kane Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Der Stürmer zeigte sich zuletzt offen dafür, über 2027 hinaus in München zu bleiben. Von der "Krönung einer großartigen Saison" sprach Sportvorstand Eberl nun. Zudem sei es "einfach würdig", dass Kane das Spiel mit seinem Hattrick entschieden hatte.

Gesorgt hatte Kane auch bei seinen Kollegen für eine sehr ausgelassene Feierstimmung. Sogar der 40 Jahre alte Torwart Manuel Neuer, der kurz nach seiner Nominierung als Nummer eins für die WM wegen seiner Wadenbeschwerden auf einen Einsatz im Pokalfinale verzichtet hatte, tollte nach dem Abpfiff auf dem Rasen herum.

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Bayerns Double schmeckt Kane süß

Das lag auch daran, dass die Bayern mit dem Double aus Meisterschaft und Pokal ihre Saison so erfolgreich abgeschlossen hatten, wie sie es wegen ihres großen wirtschaftlichen Vorsprungs auch von sich erwarten.

Ohne den Gewinn des Pokals hätte die Saison nach dem Aus im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain "einen bitteren Beigeschmack hinterlassen", hatte Kane gesagt. So, wie er nun jubelte, schmeckte sie ihm offenbar süß.

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