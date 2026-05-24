VfB-Trainer Hoeneß: "Haben 60 Minuten ein tolles Spiel gemacht"

Der VfB Stuttgart wird im Pokalfinale deutlich unter Wert geschlagen und kann dennoch auf eine tolle Saison zurückblicken.

Der FC Bayern München hat das Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 (0:0) gewonnen. Harry Kane avancierte durch seinen Dreierpack zum Matchwinner. 23.05.2026 | 5:59 min

Als die VfB-Spieler nach dem 0:3 gegen den FC Bayern München traurig Richtung Westkurve gingen, wurden sie mit tosendem Applaus empfangen. Die Gesänge hielten an, als Trainer Sebastian Hoeneß von DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Silbermedaille umgehängt bekam.

Die VfB-Fans, die großen Anteil an einem insgesamt stimmungsvollen Pokalabend hatten, zollten ihren Lieblingen Respekt für eine beachtliche Leistung gegen den großen Favoriten. Im 83. Deutschen Pokalfinale war der VfB Stuttgart sogar streckenweise das bessere Team gewesen.

Nach dem Sieg im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart spricht Bayerns Josip Stanisic im ZDF-Interview mit Felicitas Hölscher. 23.05.2026 | 2:21 min

Starker erster Durchgang der Schwaben

Im ersten Durchgang hatte er den FC Bayern dominiert und 7:3 Torschüsse abgegeben. Der VfB, der in der Vorwoche den Champions-League-Platz klargemacht hatte, war erkennbar noch voll im Wettkampfmodus.

Mit seinem laufintensiven Spiel und konsequent hohem Pressing hatte er so den Rekordmeister vor erhebliche Probleme gestellt, ehe er in der zweiten Hälfte auf verbesserte Bayern traf und auch an der Klasse des Dreifach-Torschützen Harry Kane scheiterte.

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Das Ergebnis fällt zu hoch aus

Dass solch eine Partie dann trotzdem mit einem ähnlichen Resultat endet wie all die dutzenden Begegnungen des Süd-Klassikers, bei denen der VfB chancenlos war, fand man im Stuttgarter Lager schwer zu verdauen.

"Das Ergebnis ist einfach zu hoch ausgefallen", sagte Ermedin Demirovic. "Wir machen ein super Spiel", so der Stuttgarter Stürmer, der fand, man habe die Bayern "gefühlt in Schach" gehalten. In Kane hätten sie aber "einen, der so ein Spiel entscheiden kann."

Nach der Niederlage gegen den FC Bayern München im Finale des DFB-Pokals spricht Stuttgarts Ermedin Demirovic im ZDF-Interview bei Felicitas Hölscher. 23.05.2026 | 2:24 min

Trainer Hoeneß ist "stolz auf diese Mannschaft"

VfB-Trainer Hoeneß sah das ähnlich: "Er hat heute den Unterschied gemacht, ihn komplett im Griff zu haben, ist leider unmöglich. Wir waren nah dran, aber am Ende haben sie gezeigt, welche Klasse sie haben." Dennoch sei die Enttäuschung nach diesem Abend groß:

Ich bin stolz auf diese Mannschaft. Wir haben 60 Minuten ein tolles Spiel gemacht und hatten sie am Rand - so hat es sich angefühlt. „ Sebastian Hoeneß, VfB-Trainer

Ein besonderes Spiel für Keeper Nübel

Ein ganz besonderes Spiel war die Partie auch Alexander Nübel, der am Samstag möglicherweise seine letzte Partie für den VfB absolviert hat - und zum Finalgegner, an den er noch vertraglich gebunden ist, wohl auch nicht zurückkehren soll.

Umso bitterer, dass der Stuttgarter Keeper dreimal hinter sich greifen musste, ohne sonst allzu oft die Gelegenheit bekommen zu haben, sich auszuzeichnen.

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Auch die VfB-Fans sind mit der Saison zufrieden

Von den rund 25.000 Anhängern der Schwaben verließ in der ersten halben Stunde nach dem Schlusspfiff kaum einer das Olympiastadion - die Fans sind mit den Spielern und der zurückliegenden Saison mehr als zufrieden.

Verpasst wurde die Krönung einer tollen Saison

Und tatsächlich wäre ein Finalsieg für den VfB die Krönung einer erfolgreichen Saison gewesen, in der man auch nach dem Ausscheiden aus der Europa League "stolz sein" konnte, fand Hoeneß.

Ab Sommer spielt der VfB nun in der Champions League, zudem brachte die attraktive, offensive Spielweise unter Hoeneß dem VfB viele Sympathien ein. Zudem wurde das Frauen-Team Zweitliga-Meister.

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Ein 3:0 der angenehmen Art: Die U19 holt den Pokal

Und nicht zu vergessen: Auch an diesem Wochenende kam ja noch ein weiterer Erfolg dazu. Mit 3:0 gewann die U-19-Nachwuchsmannschaft der Stuttgarter schließlich am Freitag in Potsdam-Babelsberg das Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg.