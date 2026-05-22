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Relegation zur 2. Liga: Essen legt gegen Fürth im Hinspiel vor

Relegation zur 2. Liga:Essen legt gegen Fürth im Hinspiel vor

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Rot-Weiss Essen klopft an die Tür zur 2. Fußball-Bundesliga. Im Relegations-Hinspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth gewinnt der Traditionsklub mit 1:0 (0:0).

Kaito Mizuta (l) und Paul Will im Zweikampf

Torben Müsel lässt Rot-Weiss Essen vom Aufstieg in die 2. Liga träumen. Mit seinem Freistoß zum 1:0 im ersten Relegationsspiel gegen Fürth versetzt er das Stadion an der Hafenstraße in Ekstase.

23.05.2026 | 6:32 min

Drittligist Rot-Weiss Essen hat das Hinspiel in der Relegation zur 2. Liga gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Torben Müsel erzielte nach gut einer Stunde mit einem sehenswerten Freistoß das einzige Tor des Abends (62.). Das entscheidende Rückspiel um den letzten Platz im Fußball-Unterhaus findet am kommenden Dienstag in Fürth statt (20:30 Uhr).

Fürth bis zum Tor das bessere Team

Der Treffer für den Deutschen Meister von 1955 und früheren Bundesligisten fiel zur Mitte des zweiten Durchgangs etwas aus dem Nichts. Bis dahin dominierte nach Wiederbeginn das klassenhöhere Kleeblatt, allerdings ohne zu ganz klaren Gelegenheiten zu kommen.

Die bis dahin größte Chance der Gastgeber war einem Aussetzer des Fürther Schlussmanns Silas Prüfrock zu verdanken, der Müsel den Ball in der 57. Minute in den Fuß spielte. Die Direktabnahme des Angreifers parierte der Keeper in höchster Not, ehe die Franken auch den zweiten Ball klären konnten.

Marc Brackelmann (r.) im Zweikampf mit Yannick Gerhardt

Der VfL Wolfsburg hat im ersten Relegationsspiel gegen den SC Paderborn Vorteile, ein Tor gelingt aber nicht. Vor dem Rückspiel ist das Duell um den letzten Bundesligaplatz weiter komplett offen.

22.05.2026 | 6:37 min

Die besten Möglichkeiten des ersten Durchgangs gehörten der Spielvereinigung. Jannik Dehm traf in der 16. Minute die Torlatte. Ein Fallrückzieher von Zweitliga-Toptorjäger Noel Futkeu ging knapp vorbei (38.).

Hexenkessel im Stadion an der Hafenstraße

Das Tor für ihre Mannschaft durch Müsel versetzte die euphorischen RWE-Fans im Hexenkessel an der Hafenstraße endgültig in den Ausnahmezustand. Die Gäste waren danach sichtlich von der Rolle. Mit etwas mehr Durchschlagskraft hätte Essen sogar noch einen zweiten Treffer nachlegen können.

Ein Aufstieg in die 2. Liga wäre für RWE das Ende einer langen Leidenzeit. Nach schwierigen Jahren mit Abstiegen, Insolvenz und sportlichem Misserfolg war Essen erst 2022 der Aufstieg in die 3. Liga gelungen, 14 Jahre hatte Essen nicht im Profifußball gespielt. Entsprechend groß ist die Euphorie beim Ruhrpottklub.

Auch Fürth mit Rückenwind in die Relegation

Auch das Zweitliga-Urgestein aus Fürth ging Rückenwind in die beiden Relegationsspiele, nachdem die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel erst am letzten Spieltag mit einem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf noch auf den 16. Tabellenplatz geklettert war.

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Quelle: Reuters

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Quelle: ZDF, SID
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio in dem Beitrag "Essen siegt dank Traumtor gegen Fürth" am 23.05.2026 ab 0:00 Uhr.
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