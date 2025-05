Fußball-Bundesliga und 2. Liga: Relegation im Liveticker

120 Fazit:

Happy-End für Eintracht Braunschweig! Nach einem starken Auftakt in die Partie verpassten es die Gastgeber, in Führung zu gehen und damit den Deckel auf die Relegation draufzumachen. So kamen die Saarbrücker im zweiten Durchgang aus dem Nichts zu einem Treffer und haben dann Blut geleckt. Auch der zweite Treffer fällt in einer Phase, in welcher die Braunschweiger komplett neben sich standen. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit fliegt Rizzuto mit Gelb-Rot vom Platz. Das war der Knackpunkt für die anstehende Verlängerung, denn so bekamen die Gastgeber wieder Überwasser und erzielten in der verlängerten Nachspielzeit in der ersten Hälfte der Verlängerung den entscheidenden Treffer. Der FCS hatte noch einige Mögglichkeiten auf den erneuten Anschlusstreffer, aber Hoffmann parierte ein ums andere Mal. Saarbrücken warf dann alles nach vorne und nahm Menzel mit nach vorne - das nutzten die Löwen aus und machten durch Philippe dann wirklich den Deckel drauf. Damit spielt Braunschweig in der kommenden Saison 2. Liga, der FCS bleibt in Liga drei!

120 Abpfiff! Eintracht Braunschweig siegt nach Hin- und Rückspiel mit 4:2 gegen den 1. FC Saarbrücken und bleibt damit in der 2. Bundesliga!

120 Spielende

120 Schmidt schießt mit Tränen in den Augen nochmal aus 20 Metern, der Ball fliegt einen Meter über das Tor.

120 Das war es auf der anderen Seite für die tapferen Saarbrücker, die sich nach drei schwachen Halbzeiten in der heutigen zweiten Hälfte zurückgekämpft haben. Für zwei weitere Treffer fehlt ihnen jetzt allerdings die Kraft und die nötige Zeit.

120 Tooor für Eintracht Braunschweig, 2:2 durch Rayan Philippe

FCS-Keeper Menzel geht bei einem Freistoß mit nach vorne. Hoffmann fängt die Flanke ab und schlägt den Ball weit in die gegnerische Hälfte, wo Philippe den Ball festmacht und ihn dann ins verlassene Tor der Saarländer einschiebt. Es ist die Entscheidung: Braunschweig bleibt in der 2. Bundesliga!

120 Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

119 Der BTSV wird jetzt komplett hinten reingedrückt, bekommt aber immer noch irgendwie ein Bein dazwischen.

119 Eine weitere Ecke von der linken Seite von Civeja wird am kurzen Pfosten von Sané aus der Gefahrenzone geköpft.

118 Es ist unfassbar! Zunächst kann Jaeckel einen Kopfball nach der Ecke auf der Linie klären, dann scheitert Multhaup aus kurzer Distanz an Hoffmann.

117 Wieder Hoffmann! Civeja schlenzt den Ball von der Strafraumkante auf die linke Ecke, Hoffmann fliegt wunderbar und lenkt den Ball um den Pfosten herum.

115 Ermin Bičakčić geht viel zu intensiv in ein Kopfballduell mit Brünker, Stieler entscheidet auf weiterspielen. Dass diese Entscheidung von den Saarbrückern nicht akzeptiert wird, dürfte jedem klar sein. Fünf Minuten bleiben noch!

113 Hoffmann rettet Braunschweig! Ist das jetzt ein Spiel, um Himmels willen! Krüger tankt sich irgendwie durch und schießt aus sieben Metern, aber Hoffmann zeigt einen starken Reflex und reißt den Arm hoch. So hält er seine Mannschaft - Stand jetzt - in der 2. Bundesliga!

112 Tachie setzt sich über rechts durch und spielt flach auf den kurzen Pfosten, wo es Szabó artistisch mit der Hacke versucht, den Ball aber nicht richtig trifft. Menzel schnappt sich die Kugel und haut das Ding nach vorne.

111 Brünker legt im Strafraum nochmal quer auf Schmidt, der davon überrascht ist und den Ball mit dem schwachen linken Fuß nicht richtig trifft. Jeder hatte mit einem Abschluss von Brünker gerechnet, so wohl auch Schmidt. Eine verschenkte Chance des 1. FCS.

110 In der zweiten Hälfte der Verlängerung sind es tatsächlich die zehn Mann aus dem Saarland, die mehr Ballbesitz haben. Einen Abschluss bringen sie aber noch nicht zustande, die BTSV-Defensive steht bislang sicher.

107 Gelbe Karte für Levente Szabó (Eintracht Braunschweig)

Der ungarische Angreifer verhindert die schnelle Fortsetzung eines Freistoßes.

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

106 Und weiter geht´s! Sind das die letzten 15 Minuten in dieser Saison oder schafft Saarbrücken in Unterzahl noch die Sensation und rettet sich zumindest ins Elfmeterschießen?

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105 Halbzeit in der Verlängerung! Braunschweig erzielt in der Nachspielzeit der Nachspielzeit doch noch den Treffer zum 1:2. Beim 1. FCS herrscht Aufregung, weil der Treffer 1:40 Minuten nach Ablauf der eigentlichen Nachspielzeit gefallen ist.

105 Tooor für Eintracht Braunschweig, 1:2 durch Fabio Di Michele Sanchez

Der BTSV schießt mehrmals aus dem Gedränge, leztendlich landet der Ball auf der linken Seite beim ehemaligen Saarbrücker, der aus zehn Metern flach in die kurze Ecke einschiebt. Ist das der Treffer zum Klassenerhalt?

105 Gelbe Karte für Kai Brünker (1. FC Saarbrücken)

Der Angreifer der Gäste arbeitet nach einem Ballverlust mit nach hinten und begeht ein taktisches Foul.

105 Nachspielzeit: Es wird eine Minute nachgespielt.

105 Die Braunschweiger lassen den Gästen jetzt kaum mehr Raum zum Atmen. Diese kämpfen sich tapfer durch und trotzen allen Umständen.

100 Tachie bekommt den Ball auf links, zieht in die Mitte und schließt vom Strafraumeck ab. Sein Schuss wird noch abgefälscht, daher gibt es Eckball für die Gastgeber. Diesen können die Saarbrücker nicht wirklich klären, sodass aus der zweiten Reihe Tempelmann zum Abschluss kommt, aber auch diesen verzieht.

99 Bei Sonnenberg geht es nicht mehr weiter. Für ihn kommt Lasse Wilhelm.

98 Tempelmann nimmt nochmal Tempo auf, wird aber stark bedrängt. Aus 20 Metern zentraler Position schießt er dann mit dem schwachen linken Fuß, die Kugel segelt einige Meter über den Kasten hinweg.

96 Sven Sonnenberg begeht im Mittelfeld ein Foulspiel gegen Levente Szabó und bleibt danach mit einem Krampf liegen. Tempelmann ist so freundlich und hilft dem Innenverteidiger der Gäste, der nach kurzer Zeit wieder auf den Beinen ist.

94 Wie erwartet ziehen sich die Gäste jetzt weit zurück und überlassen den Braunschweigern den Ball. Die vielen Flankenversuche des BTSV bringen bis hierhin aber noch nicht den gewünschten Erfolg.

91 Braunschweig bringt mit Sidi Sané nochmal Power für die Offensive. Mit Köhler verlässt ein Verteidiger den Platz.

91 Weiter geht´s!

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

90 Saarbrücken rettet sich, trotz der letzten Minuten in Unterzahl, doch noch in die Verlängerung! Braunschweig hat jetzt natürlich den Vorteil, diese 30 Minuten mit einem Mann mehr zu bestreiten.

90 Ende 2. Halbzeit Mit dem Gesamt-Ergebnis von 2:2 geht es in wenigen Augenblicken weiter mit 2x15 Minuten Verlängerung.

90 Auch Saarbrücken kommt nochmal in den gegnerischen Strafraum. Civeja verlängert mit dem Kopf auf Brünker, der den Ball bei der Annahme dann aber an die Hand bekommt. Stieler entscheidet auf Freistoß für den BTSV.

90 Philippe kommt von der Strafraumkante aus zentraler Position aus der Drehung zum Abschluss, dabei rutscht ihm jedoch das Standbein weg. Menzel kann diesen Ball problemlos aufnehmen.

90 VAR: Es gibt keinen Elfmeter.

Nach einer eigentlich schwachen Flanke bekommt ein Saarbrücker den Ball im Zweikampf mit Szabó aus unmittelbarer Distanz an die Hand. Jöllenbeck gibt Stieler schnell durch, dass es dafür keinen Strafstoß geben darf.

90 Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter.

90 Neun Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt, vier sind schon wieder um. Für Saarbrücken geht es in den verbleibenden Minuten nur darum, sich in Unterzahl in die Verlängerung zu retten. Ein Tor vor dem Abpfiff könnte dieses Spiel entscheiden - doch wird eine der Mannschaften es erzielen?

90 Den fälligen Freistoß bringt Tempelmann mit viel Gefühl von links auf den langen Pfosten, wo Robin Krauße das Kopfballduell gewinnt, aber nur das Außennetz trifft.

90 Gelb-Rote Karte für Calogero Rizzuto (1. FC Saarbrücken)

Der frische weil eingewechselte Fabio Di Michele Sanchez legt sich den Ball an Rizzuto vorbei. Der Außenverteidiger der Gäste läuft dem Braunschweiger knapp außerhalb des Strafraums in die Hacken. Stieler zögert keine Sekunde und zeigt Gelb-Rot!

90 Nachspielzeit: Es werden 9 Minuten nachgespielt.

89 Jetzt wieder die Eintracht! Kaufmann hat über rechts viel Platz und spielt flach auf den Elfmeterpunkt, wo Tachie schön auf Tempelmann ablegt. Der Schuss des Mittelfeldspielers wird kurz vor der Linie von einem Saarbrücker geklärt, Menzel wäre da wohl nicht mehr drangekommen - Glück für die Gäste!

85 Liebe Fußballfreunde, dass der 1. FC Saarbrücken hier zurückkommt, das hat sich wahrlich nicht angedeutet. Stand jetzt geht die Partie in die Verlängerung, weil die Saarländer aus drei Torschüssen zwei Treffer erzielen. Braunschweig steht im Moment neben sich und kann keine eigenen Aktionen mehr starten. Das Momentum liegt jetzt auf jeden Fall auf Seiten der Gäste!

83 Tooor für 1. FC Saarbrücken, 0:2 durch Kai Brünker

Saarbrücken ist zurück im Geschäft! Auf der einen Seite spielen die Braunschweiger einen Konter nicht gut aus, weil Philippe meterweit im Abseits steht, diesen dann aber verliert. Stieler lässt den Vorteil laufen, über rechts kommt Schmidt und flankt auf den kurzen Pfosten, wo Brünker unhaltbar für Hoffmann einköpft.

79 Civeja bringt ordentlich Tempo in die Aktionen der Gäste. Jetzt spielt er einen Steilpass durch die Mitte, der schnelle Multhaup kommt aber nicht ganz dran, weil Hoffmann den Ball an der Strafraumkante abfängt.

77 Der eingewechselte Tim Civeja schießt aus 25 Metern, sein Versuch ist jedoch zu zentral und landet in den Armen von Ron-Thorben Hoffmann.

77 Pfitzner bringt nochmal zwei frische Kräfte. Die ausgepumpten Rittmüller und Gómez weichen für Kaufmann und Tachie.

76 Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Richmond Tachie

76 Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Johan Gómez

76 Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Fabio Kaufmann

76 Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Marvin Rittmüller

76 Und da ist Szabó auf der anderen Seite! Philippe und Tempelmann treiben den Ball nach vorne, letzterer spielt auf den Ungarn, der aus 20 Metern schießt. Menzel fliegt und lenkt den Ball um den Pfosten herum zur Ecke.

75 Das ist Relegation! Der eingewechselte Stürmer Levente Szabó erobert den Ball an der eigenen Eckfahne gegen Rizzuto, die Aktion wird von den Anhängern frenetisch gefeiert.

74 Noch etwas mehr als 15 Minuten sowie einiges an Nachspielzeit bleiben den Gästen für einen weiteren Treffer, der sie zumindest in die Verlängerung retten würde. Es ist ein Spiel mit dem Feuer für den FCS, denn ein einziger Braunschweiger Konter kann alle aufgelebten Hoffnungen in Windeseile wieder zerstören. Es wird in jedem Fall eine packende Schlussphase!

71 Der gefoulte muss behandelt werden, sodass sich die Ausführung verzögert. Die Freistoßflanke wird vom Saarbrücker Defensivverbund geklärt, für Di Michele Sanchez geht es glücklicherweise weiter.

69 Di Michele Sanchez legt sich den Ball über links an Sontheimer vorbei und will in den Strafraum eindringen, Sontheimer stoppt ihn knapp außerhalb des Strafraums mit einem Foulspiel.

66 Tooor für 1. FC Saarbrücken, 0:1 durch Florian Krüger

Dieser Elfmeter und dieses Tor stehen im Duden als Definition von "aus dem Nichts"! Krüger übernimmt die Verantwortung und schiebt den Ball lässig in die Mitte - Hoffmann ist auf dem Weg in die linke Ecke und kann den Rückstand nicht verhindern. Saarbrücken lebt, das Spiel lebt. Wie reagiert der BTSV auf diesen Schock?

65 VAR: Es gibt Elfmeter.



65 Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter. Bei der anschließenden Ecke geht Paul Jaeckel mit dem Ellbogen zum Ball. Das wird Elfmeter für die Gäste geben.

64 Schwartz geht 25 Minuten vor dem Ende "All-In" und bringt seine wuchtigen Angreifer Brünker und Schmidt. Außerdem ersetzt Civeja den angeschlagenen Becker.

64 Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Kai Brünker

64 Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Kasim Rabihic

64 Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Tim Civeja

64 Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Sebastian Vasiliadis

64 Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Patrick Schmidt

64 Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Dominik Becker

63 Diesmal gibt es Freistoß auf der anderen Seite. Rabihic flankt von halbrechts mit Schnitt auf den langen Pfosten, wo Robin Krauße im letzten Moment zur Ecke klärt.

61 Den fälligen Freistoß aus 20 Metern zentraler Position schießt Rayan Philippe mit Wucht etwa zwei Meter über das Tor.

61 Das Eintracht-Stadion erhebt sich für Christian Conteh, der für Fabio Di Michele Sanchez vom Feld geht.

61 Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Fabio Di Michele Sanchez

61 Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Christian Conteh

60 Gelbe Karte für Calogero Rizzuto (1. FC Saarbrücken)

Wieder ist es Tempelmann, der den Ball in Richtung des Gäste-Tores antreibt. Rizzuto will ihm den Ball vom Fuß spitzeln, kommt aber etwas zu spät und trifft nur den Gegenspieler. Stieler zeigt ihm die Gelbe Karte, der Deutsch-Italiener hadert mit sich und seiner Hintermannschaft.

56 Saarbrücken brennt hier noch kein wirkliches Feuerwerk ab - zumindest nicht auf dem Platz. Braunschweig steht defensiv weiter gut und lässt nichts zu. Wann bringt Alois Schwartz seine Sturmkanten Brünker und Schmidt?

51 Standardsituationen sind heute noch nicht das Mittel der Wahl - auch dieser Eckball von der rechten Seite bringt keine Gefahr.

50 Kaum ist der Ball wieder im Spiel, schon kommen die Braunschweiger wieder nach vorne. Bichsel rutscht weg, Gómez schnappt sich die Kugel und läuft ungestört in den Strafraum. Sein Abschluss aus halbrechter Position kann noch zur Ecke geklärt werden.

49 Was kommt in diesem zweiten Durchgang vom 1. FCS? Zunächst muss Stieler die Partie wieder unterbrechen, weil aus dem Gästeblock große Rauchschwaden die Sicht auf dem Spielfeld verdecken. Insgesamt gaben die Saarländer in drei Halbzeiten nur neun Schüsse in Richtung des Braunschweiger Tores ab - der xGoals-Wert in Hälfte eins liegt bei 0,05. Um die Aufstiegsträume zu wahren, muss schleunigst Besserung her!

46 Weiter geht´s! Beide Trainer wechseln je ein Mal: Bei den Gästen geht der mit Conteh überforderte und zudem mit Gelb vorbelastete Fahrner vom Feld, für ihn kommt Krahn. Bei Braunschweig hat Polter schon Feierabend, für ihn ist jetzt Levente Szabó mit von der Partie.

46 Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Elijah Krahn

46 Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Philip Fahrner

46 Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Levente Szabó

46 Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Sebastian Polter

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Braunschweig hat mit dem 2:0-Erfolg aus dem Hinspiel weiter alle Trümpfe in der Hand und ist auch am heutigen Abend die bessere Mannschaft. Polter verpasst nach Vorarbeit des starken Conteh die mögliche Vorentscheidung in diesem KO-Duell (10.). Auch sonst sind es eher die Gastgeber, die vor allem über die linke Seite von Conteh für gefährliche Aktionen sorgen. Wie im Hinspiel finden die Saarländer keine Lösungen gegen die gut organisierte Hintermannschaft der Eintracht. Wenn das noch klappen soll, zumindest mit der Verlängerung, müssen die Saarbrücker ein, zwei Schippen drauflegen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

45 Auch durch einen Eckball können die Gäste nicht für Gefahr sorgen. Hoffmann hat seinen Strafraum unter Kontrolle und fängt das Leder wie sein Gegenüber sicher ab.

45 Philippe bringt eine Ecke von der rechten Seite mit viel Schnitt in Richtung Tor, aber Menzel ist auf dem Posten und pflückt den Ball aus der Luft.

43 Gelbe Karte für Philip Fahrner (1. FC Saarbrücken)

Tempelmann nimmt wieder einmal Tempo auf und treibt den Ball durch die Mitte nach vorne. Fahrner eilt hinterher, kann den von Schalke ausgeliehenen Mittelfeldmann allerdings nur mit einem taktischen Foul stoppen - Gelbe Karte!

41 Knappe fünf Minuten sind es noch bis zur Pause. Bringt sich eine Mannschaft noch auf die Anzeigetafel oder geht es torlos in die Pause?

39 Die Flanke von Kasim Rabihic segelt in den Braunschweiger Strafraum, wird allerdings von Ermin Bičakčić aus der Gefahrenzone geköpft.

39 Robin Krauße kommt knapp in der eigenen Hälfte zu spät gegen Vasiliadis und bringt diesen zu Fall. Mal eine Möglichkeit zur Flanke für die Gäste.

38 Gelbe Karte für Dominik Becker (1. FC Saarbrücken)

Der 25-Jährige Verteidiger hält im Mittelfeld seinen Gegenspieler am Trikot und wird dafür verwarnt.

36 Fahrner erobert den Ball an der gegnerischen Grundlinie und zieht von rechts in die Mitte. Sein Zuspiel ist allerdings sehr schwach, denn er spielt quasi blind in den Rückraum, wo nur Blau-Gelbe Braunschweiger stehen und den Ball dann problemlos klären können. Keine Gefahr für das Tor von Ron-Thorben Hoffmann.

34 Wieder ist Menzel zur Stelle! Conteh spielt von links in den Strafraum auf Gómez, der den Ball einmal nach links mitnimmt und aus kurzer Distanz abschließt. Der Saarbrücker Keeper bekommt im letzten Moment die Beine zusammen und verhindert so den Rückstand für seine Mannschaft.

31 Im Zweikampf mit Sonnenberg bekommt Polter den Ball ans Bein und legt so unfreiwillig aber perfekt in den Lauf von Rayan Philippe, der alleine auf Menzel zugehen kann. Sein Abschluss wird vom Schlussmann pariert. Ein möglicher Treffer hätte aber wohl nicht gezählt, weil der Franzose beim "Zuspiel" von Polter im Abseits gestanden hat.

27 Conteh zieht von links in die Mitte und schließt aus etwa 16 Metern ab. Der Ball rutscht ihm dabei aber ordentlich über den Schlappen und landet knapp neben der Eckfahne im Toraus. Echte Gefahr sieht anders aus, aber wenn dann geht sie am heutigen Abend vom 25-Jährigen Außenstürmer aus.

24 Beiden Mannschaften unterlaufen im Spielaufbau mittlerweile einige Ungenauigkeiten, meist ist der Ball nach wenigen Stationen schon wieder beim Gegner. Auf Torchancen müssen die Fans seit der Möglichkeit für Polter aus Minute zehn warten. Braunschweig muss nicht zwingend, und den Gästen fehlen wie im Hinspiel die richtigen Mittel.

21 Conteh spielt von der Mittellinie einen Steilpass auf Gómez, der ihm allerdings etwas zu weit gerät und daher von Menzel im Tor der Gäste abgefangen werden kann.

17 Der starke Tempelmann treibt den Ball durchs Zentrum in Richtung des Saarbrücker Strafraums, wird aber von Vasiliadis verfolgt. Der neue Mann auf Seiten des FCS trennt Tempelmann mit einem wunderbaren Zweikampf doch noch vom Ball, ehe dieser für Gefahr sorgen kann. Eine klasse Defensivaktion des Deutsch-Griechen.

15 Schon in den ersten 15 Minuten dieser Partie ist deutlich zu spüren, dass heute eine Entscheidung fallen muss. Saarbrücken zeigt sich im Vergleich zum Hinspiel mutiger im Spiel nach vorne, offenbart aber in der Defensive immer wieder dieselben Schwächen, wenn Conteh über seine linke Seite Tempo aufnimmt. Es ist ein packender Auftakt in dieses Relegations-Rückspiel am Dienstagabend!

13 Die Eintracht wird stärker. Wieder ist es Conteh über links. Fahrner blockt den ersten Flankenversuch vor die Füße des schnellen Außenstürmers, den zweiten klärt Sontheimer zur Ecke. Diese bringt allerdings nichts ein.

10 Polter verpasst das 1:0! Conteh lässt Fahrner über links mit einem Übersteiger ins leere laufen und flankt halbhoch auf den zweiten Pfosten. In der Mitte verpasst ein Saarbrücker den Ball, sodass Polter den Ball aus kurzer Distanz eigentlich nur über die Linie drücken muss. Scheinbar hat er nicht damit gerechnet, dass der Ball noch zu ihm kommt und schiebt ihn daher rechts am Tor vorbei.

7 Multhaup erläuft einen langen Ball auf die rechte Seite und hat viel Platz. Seine flache Hereingabe an den Fünfmeterraum ist eigentlich perfekt, doch Krüger verschätzt sich und erreicht den Ball freistehend nicht. Da war deutlich mehr drin für die Gäste!

5 Conteh kann über links Tempo aufnehmen, wird dann aber gedoppelt und entscheidet sich kurz vor dem Strafraum doch für die sichere Variante und spielt den Ball wieder nach hinten.

4 Saarbrücken schleudert in Person von Florian Krüger schon den zweiten Einwurf in den Strafraum. Für echte Gefahr können die Gäste dadurch aber noch nicht sorgen.

2 Die erste Ecke für die Braunschweiger von der linken Seite endet in einem Offensivfoul.

1 Jetzt rollt der Ball im stimmungsvollen Eintrach-Stadion! Der BTSV spielt klassisch in Blau-Gelb, die Gäste aus dem Saarland laufen in weißen Trikots auf.

1 Spielbeginn

Der Spielbeginn verzögert sich aufgrund einer rauchintensiven Pyroshow aus dem Gästeblock noch um einige Momente.

Die Mannschaften betreten, angeführt vom Schiedsrichtergespann, jetzt den Rasen des ausverkauften Eintracht-Stadions. In wenigen Augenblicken geht´s los!

Schiedsrichter in dieser entscheidenden Begegnung ist der international erfahrene Tobias Stieler (43) aus Sölden im Schwarzwald. Ihm assistieren Mark Borsch und Robert Kempter, der Vierte Offizielle ist Richard Hempel. Vor den Bildschirmen in Köln-Deutz sitzen der VAR Dr. Matthias Jöllenbeck und sein Assistent Thorsten Schiffner.

Für den 1. FCS, der sich den Verlauf im Hinspiel sicher anders vorgestellt hat, muss heute alles glatt laufen, damit der Traum vom Aufstieg in die 2. Liga doch noch wahr wird. Cheftrainer Alois Schwartz weiß, worauf es ankommt: "Es geht darum, eine Balance aus Stabilität und Offensive zu finden. Wir müssen zwei Tore schießen, dafür brauchen wir Aktionen im gegnerischen Strafraum. Wir wollen couragiert auftreten". Die rund 2.000 mitreisenden Fans möchte er mit dem Aufstieg belohnen: "Die Leute lechzen nach der 2. Liga – dementsprechend war die Stimmung am Freitag". Um das Comeback gegen die Eintracht zu schaffen, ändert der 58-Jährige seine erste Elf auf zwei Positionen: Maurice Multhaup und Sebastian Vasiliadis starten anstelle von Kai Brünker und Manuel Zeitz (beide Bank).

Die Vorzeichen für den Klassenerhalt der Eintracht stehen gut. Der Sieg im Hinspiel verschafft ihnen eine gute Ausgangslage, am heutigen Abend gilt es dieses Ergebnis zu bestätigen. Dennoch drückt Cheftrainer Marc Pfitzner etwas auf die Euphoriebremse: "Es ist Halbzeit, es ist nichts gewonnen. Deswegen haben wir versucht, den Kopf wieder freizukriegen. Die Frische ist darüber hinaus ein großes Thema gewesen. Wir werden das Rückspiel genauso fokussiert angehen, wie das erste Aufeinandertreffen am vergangenen Freitag". Der 40-Jährige freut sich auf die Unterstützung der Fans und gibt sich kämpferisch: "Gemeinsam werden wir alle als Blau-Gelbe alles dafür tun, dass wir in der kommenden Saison wieder in der 2. Bundesliga auflaufen dürfen". Um den Klassenerhalt zu fixieren vertraut der Übungsleiter genau der Startelf, die im Hinspiel für den 2:0-Erfolg sorgte.

Entscheidung in Niedersachsen! Am heutigen Abend entscheidet sich, ob Eintracht Braunschweig erfolgreich die Klasse halten kann und auch in der kommenden Saison im Unterhaus startet - oder ob der 1. FCS den Aufstieg doch noch schafft. Das Hinspiel gewannen die Braunschweiger mit 2:0 durch Tore von Rittmüller und Tempelmann. Eine schwierige Aufgabe also für die Saarländer, die mit mindestens zwei Treffern Vorsprung gewinnen müssen, um zumindest die Verlängerung zu erzwingen. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage: Bekommt der BTSV den Vorsprung über die Ziellinie?

Herzlich willkommen zum Rückspiel in der Relegation um den letzten Startplatz in der 2. Bundesliga. Eintracht Braunschweig empfängt den 1. FC Saarbrücken. Anstoß im Eintracht-Stadion ist um 20:30 Uhr!

90 Fazit:

Schluss im Ludwigsparkstadion! Die Gäste aus Braunschweig haben mit dem 2:0-Auswärtserfolg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt getan! Das Team von Marc Pfitzner zeigte eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zu letzter Woche und gewann am Ende hochverdient. Der neue Coach hat es scheinbar innerhalb weniger Tage geschafft den Löwen neues Selbstvertrauen einzuimpfen, die sich insgesamt auch dank ihrer größeren individuellen Klasse durchsetzten. Der FCS kann sich am Ende bei Torwart Menzel bedanken, denn die Niederlage hätte durchaus noch höher ausfallen können! Im Rückspiel am Dienstag benötigt der Drittligist eine gigantische Leistungsexplosion, um den Aufstieg tatsächlich noch zu schaffen, doch die Geschichte der Relegation hat gezeigt, dass man mit einer 2:0-Führung noch lange nicht im sicheren Hafen ist!

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Sven Sonnenberg (1. FC Saarbrücken)

Szabó und Sonnenberg geraten nochmal aneinander. Beide werden mit Gelb verwarnt.

90 Gelbe Karte für Levente Szabó (Eintracht Braunschweig)



90 Eine Ould-Chikh-Ecke wird am ersten Pfosten geklärt und die Kugel landet im Seitenaus. Weitere wertvolle Sekunden für die Löwen!

90 Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

90 Menzel ist erneut zur Stelle! Der eingewechselte Ould-Chikh zirkelt einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer, doch der Keeper des FCS taucht ab und lenkt die Kugel gerade noch um den Pfosten.

89 Gelbe Karte für Sebastian Vasiliadis (1. FC Saarbrücken)



88 Die Heimelf probiert es aus der Verzweiflung über lange Bälle, die aber nicht für Gefahr sorgen.

85 Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Richmond Tachie

85 Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Rayan Philippe

85 Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Walid Ould-Chikh

85 Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Johan Gómez

85 Kaufmann knapp vorbei! Dem Joker fällt in halbrechter Position 20 Meter vor dem Tor ein Abpraller vor die Füße und mit großem Anlauf donnert er die Kugel ans rechte Außennetz.

82 Kurz danach ist Schluss für den glücklosen Stürmer und der Aufstiegsheld Patrick Schmidt ist nun in der Partie. Kann der Joker erneut für einen wichtigen Treffer sorgen?

82 Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Patrick Schmidt

82 Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Kai Brünker

81 Rizzuto innitiert mal etwas und nimmt den gestarteten Brünker mit, der aber klar im Abseits steht.

78 Die Löwen zeigen weiter einen souveränen Auftritt und sichern die Führung im eigenen Ballbesitz, während der Schwartz-Elf die Zeit davonläuft. Die Leistung von Saarbrücken reicht in der Form nicht, um nächste Saison zweite Liga zu spielen!

75 Brünker rutscht vorbei! Nach einer Flanke legt Krüger per Kopf quer in Richtung des Neuners, der die Kugel am langen Pfosten knapp verpasst.

73 Der BTSV sucht weiter den Weg in den gegnerischen Strafraum und hält den Ball gerade weit weg vom eigenen Kasten. Knapp 20 Minuten bleiben den Schwarz-Blauen noch, um den Schaden für das Rückspiel einzudämmen.

70 Menzel reagiert überragend! Der Saarbrückener-Keeper verhindert mit einer glänzenden Fußabwehr den dritten Gegentreffer, nachdem Bičakčić bei einer Ecke einen wuchtigen Kopfball in die rechte Ecke gesetzt hatte.

67 Clever von Pfitzner, der den gegnerischen Rhythmus bricht und mit einem weiteren Doppelwechsel etwas Zeit von der Uhr nimmt. Torschütze Rittmüller und Polter machen Platz für Kaufmann und Szabó.

67 Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Levente Szabó

67 Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Sebastian Polter

67 Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Fabio Kaufmann

67 Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Marvin Rittmüller

66 Und jetzt reagiert auch Alois Schwartz: Mit Civeja und Vasiliadis kommen neue Offensivpower und mehr Risiko!

66 Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Tim Civeja

66 Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Kasim Rabihic

65 Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Sebastian Vasiliadis

65 Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Manuel Zeitz

63 Und dann ist schluss für Conteh! Starkes Spiel des Mannes mit der 32, der an beiden Treffern maßgeblich beteiligt war. Di Michele Sanchez ist für ihn neu im Spiel.

63 Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Fabio Di Michele Sanchez

63 Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Christian Conteh

61 Tooor für Eintracht Braunschweig, 0:2 durch Marvin Rittmüller

Und direkt ist der Flügelflitzer auch am zweiten Treffer beteiligt: Er enteilt Fahrner und bringt die Kugel scharf vor den Kasten, wo Polter am ersten Pfosten durchlässt. Der Ball rutscht zu Rittmüller durch, der kompromisslos ins linke untere Eck abschließt.

60 Kurze Schrecksekunde für den BTSV! Der starke Conteh verletzt sich ohne gegnerische Einwirkung, kehrt aber noch kurzer Behandlungspause wieder aufs Feld zurück.

57 Die Saarländer versuchen zu antworten! Und das in Person von Rabihic, der nach Querpass einen Rechtsschuss von der Strafraumgrenze nur haarscharf am rechten Pfosten vorbeizirkelt.

56 Philippe findet den eingelaufenen Gómez mit einem Steckpass, doch der Amerikaner kann den Ball mit dem ersten Kontakt nicht unter Kontrolle bringen.

54 Die Gäste drücken weiter und arbeiten an Treffer Nummer zwei. Gefährliche Phase, die der Drittligist jetzt überstehen muss!

51 Es wird ein wenig hitziger: Nach dem Polter Sonnenberg leicht in Keeper Menzel hineinschubst wird dieser böse und legt sich mit den BTSV-Stürmer an. Die kurze Diskussion bleibt aber ohne Folgen.

49 Tooor für Eintracht Braunschweig, 0:1 durch Lino Tempelmann

Starker Konter der Löwen! Conteh zieht auf dem linken Flügel das Tempo an und schickt dann mit einem feinen Außenristpass Philippe in die Spitze. Der Stürmer scheitert alleine vor Menzel, doch Tempelmann ist mitgelaufen und verwertet den Abpraller über den herausgelaufenen Keeper und zwei Verteidiger hinweg ins Tor.

47 Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine und Saarbrücken legt gleich gut los: Nach einem Ballverlust von Rittmüller schaltet der FCS schnell über Rabihic um. Der Zehener treibt die Kugel und nimmt dann Rizzuto auf Linksaußen mit. Der Flügelspieler bringt das Leder an den zweiten Pfosten, wo Krüger knapp vorbeigrätscht.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Im Relegationshinspiel zwischen Saarbrücken und Braunschweig steht es zur Pause 0:0! Nach einer extrem zähen ersten halben Stunde, nahm das Spiel danach ein wenig mehr Fahrt auf und insbesondere die Löwen schnupperten an der Führung. Insgesamt merkt man aber, dass die beiden Trainer den Fokus ganz klar auf die defensive Kompaktheit legen und noch nicht zu sehr ins Risiko gehen wollen. Ob die Zuschauer im Ludwigsparkstadion heute noch Tore sehen, wird der zweite Durchgang zeigen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Krüger wirft nochmal in den gegnerischen Sechzehner ein und es gibt nochmal einen kurzen Handaufschrei. Bičakčić bekommt den Ball aber eher an den Bauch als an die Hand, weshalb es nichts zu diskutieren gibt!

45 120 Sekunden gibt es extra!

45 Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

42 Die Gäste schnuppern an der Führung! Zunächst zirkelt Köhler einen Freistoß scharf vor dem Kasten und Menzel muss mit den Fäusten ran. Saarbrücken kriegt die Kugel aber nicht geklärt und Krauße macht sie nochmal scharf. An seiner flachen Hereingabe rutscht Bičakčić am zweiten Pfosten nur um Zentimeter vorbei. Das war die beste Chance der Partie!

38 Conteh sorgt auf dem linken Flügel mit schnellen Antritten für Gefahr! Der Bruder des gestern im Einsatz gewesenen Heidenheim-Profis stellt die Saarländer mit seinem Tempo vor Probleme, doch seine Hereingaben sind bis hierhin zu ungenau.

35 Sontheimer sucht Brünker mit einem tiefen Ball in die Spitze. Sein Pass ist jedoch zu scharf und so für den Stürmer nicht zu erreichen.

32 Brünke und Bičakčić prallen bei einem Kopfballduell zusammen und der Bosnier muss behandelt werden. Die Pfitzner-Elf spielt zunächst in Unterzahl weiter.

30 Gómez dreht im Mittelfeld stark auf und verlagert das Spielgerät dann auf die rechte Seite, wo Rittmüller die Kugel flach vor das Tor gibt und fast Philippe findet. Die Hintermannschaft des FCS ist aber wach und kann klären.

28 Fahrner übernimmt den Standard, doch seine Hereingabe ist zu flach und kann am ersten Pfosten bereinigt werden.

27 Gelbe Karte für Christian Conteh (Eintracht Braunschweig)

Conteh checkt Rabihic rabiat weg und verursacht eine gute Freistoßposition.

23 Braunschweig hat mal in bisschen Platz im gegnerischen Drittel: Philippe nimmt den auf Links freien Conteh mit, der aber zu überhastet in die Mitte flankt und die Chance verpufft.

21 Conteh holt die erste Ecke raus! Philippe nimmt sich der Sache an und macht die Kugel scharf. Krauße geht aber zu hart in seinen Gegenspieler rein, weshalb Schiri Welz die Aktion zurückpfeift.

19 Das Team von Marc Pfitzner steht zwar gut im Spiel gegen den Ball, tut sich in der Offensive aber noch sehr schwer. Den Löwen ist noch ein wenig Verunsicherung anzumerken!

16 Brünker hat die erste Chance des Spiels! Der Neuner nimmt einen hohen Ball im Sechzehner gut runter, legt sich die Kugel einmal vor und zieht aus spitzem Winkel aus halbrechter Position ab. Sein Abschluss geht nicht weit am Tor der Gäste vorbei und sorgt für das erste Raunen auf den Rängen.

15 Nach einer Viertelstunde zeigt die Statistik weiterhin null Torschüsse auf beiden Seiten. Die Teams belauern sich, jedoch traut sich noch niemand ins Risiko zu gehen.

12 Krüger wirft den Ball von der Seitenlinie bis in den Strafraum, doch der BTSV ist vorbereitet und steht gut gestaffelt. Der Abpraller landet bei den Saarländern, die aber keine Lösung finden und wieder hintenrum spielen müssen.

9 Die Löwen lassen die Heimelf bis zur Mittellinie kommen und pressen dann im Eins-gegen-eins. Die Pfitzner-Elf macht das sehr diszipliniert, weshalb die Blau-Schwarzen noch nicht bis ins letzte Drittel kommen.

6 Tempelmann marschiert in den gegnerischen Strafraum und vorbei an zwei Saarbrückern. Er schafft es gerade noch so vor der Grundlinie abzubremsen und bringt eine Flanke auf den zweiten Pfosten, die aber keinen Abnehmer findet.

4 Beide Teams haben noch nicht richtig in die Partie gefunden und gehen vorsichtig zu werke. Offensivszenen gibt es bisher noch nicht zu verzeichnen.

1 Saarbrücken stößt im gewohnten Schwarz-Blau gegen die in Gelb spielenden Braunschweiger an. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Welz.

1 Spielbeginn

Im Direktvergleich steht es sechs zu sechs (acht Unentschieden). Die Bilanz der beiden Vereine ist also extrem ausgeglichen!

Bei der Heimmanschaft setzt Alois Schwartz auf dieselbe Startelf wie gegen Dortmund. Der entscheidene Mann am letzten Spieltag war Patrick Schmidt. Mit seinem Siegtor in der 86. Minute schoss er den FCS in die Relegation. Er muss heute aber dennoch erneut auf der Bank platznehmen.

Und der neue Mann an der Seitenlinie der Saarländer rotiert gleich vier Mal durch: Im Tor kommt Hoffmann für Johansson in die Mannschaft. Auf der linken Schienenposition ersetzt Conteh Bell Bell und im offensiven Mittelfeld darf Gómez von Beginn an für Marie ran. In der Doppelspitze setzt der neue Coach außerdem auf den erfahrenen Polter anstelle von Tachie.

Die Vorzeichen auf beiden Seiten könnten unterschiedlicher nicht sein: Während die Saarbrückener sensationell, auch Dank Cottbusser Schützenhilfe, am letzten Spieltag durch einen 2:1-Sieg gegen die Zweitvertretung von Dortmund noch auf den Relegationsrang vorrückte, entließen die Löwen nur einen Tag nach der desolaten 1:4-Pleite gegen Nürnberg Trainer Scherning. Auf der Bank der Niedersachsen nimmt heute erstmals der bisherige Assistent Pfitzner platz.