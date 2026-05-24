Kap Verde kann sich in der Qualifikation beweisen: Der Inselstaat erreicht erstmals eine WM. Was das Team ausmacht und welche Herausforderungen es im Wettbewerb erwartet.

29.04.2026 | 2:05 min

Es reicht nicht ganz an den Rekord von Curacao heran, doch mit rund 560.000 Einwohnern ist Kap Verde immerhin das drittkleinste Land, das sich je für eine WM-Endrunde qualifiziert hat. In der Qualifikation gelangen dem Inselstaat einige Achtungserfolge. Was man über den WM-Neuling wissen muss.

Qualifikationsweg

In Gruppe D der afrikanischen WM-Qualifikation traf man unter anderem auf den fünfmaligen Afrika-Meister Kamerun - und konnte sich dennoch als Gruppenerster direkt für die WM qualifizieren. Von zehn Qualifikationsspielen verlor man nur eines, das Hinspiel gegen Kamerun, spielte zweimal Remis und gewann die restlichen sieben Partien.

Der Inselstaat Kap Verde hat erstmals das Ticket für eine Fußball-Weltmeisterschaft gelöst. Die "Blauhaie" sicherten sich den Gruppensieg und sind 2026 beim Turnier dabei. 13.10.2025 | 43:13 min

Da Kamerun mehrfach patzte, reichte das mit vier Punkten Vorsprung zu Platz eins. Ein echter Achtungserfolg auf dem Weg zum größten Fußball-Turnier der Welt.

Der Kader

Als die Namen bekanntgegeben wurden, die für Kap Verde bei der Endrunde auf dem Platz stehen werden, stach vor allem ein Name hervor. Innenverteidiger Logan Costa war vergangene Saison Stammkraft beim Champions-League-Teilnehmer Villarreal aus Spanien.

Logan Costa hat zwei Staatsbürgerschaften vorzuweisen: Kap Verde und Frankreich. In der Ligue 1 wurde er 2022 mit dem FC Toulouse französischer Meister. Quelle: IMAGO / NurPhoto

Anfang dieser Saison setzte ihn ein Kreuzbandriss für fast die ganze Spielzeit außer Gefecht - erst am 17.05.2026 feierte er gegen Rayo Vallecano sein Comeback. Zur WM scheint er also rechtzeitig fit zu werden. Costa kann mit seiner Erfahrung auf Top-Niveau eine wichtige Stütze für den Defensivverbund Kap Verdes werden.

Mit Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica Lissabon) oder Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães) hat der kleine Inselstaat noch mehr Erfahrung aus starken europäischen Ligen im Kader. Zu unterschätzen ist die Mannschaft definitiv nicht.

Der Trainer

Pedro "Bubista" Brito ist seit 2020 der Trainer seines Heimatlandes. Sein Spitzname "Bubista" ist eine Ableitung seines Geburtsortes Boa Vista, einer kleinen Insel der kapverdischen Inselgruppe. Als Spieler lief er zwischen 1989 und 2005 selbst 21 Mal für die Nationalmannschaft Kap Verdes auf. Die WM-Qualifikation als Trainer ist der größte Erfolg seiner Karriere.

Pedro Leitão Brito (Bubista) konnte sich in seiner Zeit als Nationalspieler in Kap Verde nicht für die WM qualifizieren. Quelle: IMAGO / Photosport NZ

Spätestens seitdem ist "Bubista" in seiner Heimat ein Nationalheld. Er gilt als bodenständig und beliebt bei den Spielern. Für die geglückte WM-Qualifikation wurde er 2025 gar als Afrikas Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Das Spielsystem

Ähnlich wie die anderen Neulinge gilt auch bei Kap Verde: "Defense first" - also Defensive zuerst. Gerade dort verfügen sie, wie bereits erwähnt, durchaus auch über einige spielerische Klasse, weswegen es für das eine oder andere Top-Team durchaus unangenehm werden könnte, die Abwehr Kap Verdes zu knacken.

Große Entfernungen, ein kompliziertes Ticketsystem mit hohen Preisen, verschärfte Einreisekontrollen - den Fans wird ein Besuch der WM nicht leicht gemacht. Ein Überblick. 28.04.2026 | 2:13 min

Systematisch wechselte das Team in der Qualifikation regelmäßig zwischen einem 4-2-3-1 und einem 4-3-3 hin und her und kam vor allem durch blitzschnell vorgetragene Konter zum Torerfolg.

Die WM-Gruppe

Als Nummer 69 ins Turnier gegangen, muss sich auch Kap Verde gegen einige Fußball-Schwergewichte behaupten. Direkt zum Auftakt der Gruppe H am 15.06.2026 wartet mit Spanien einer der Mitfavoriten auf den Titel und der Europameister.

Mit Europameister Spanien spielt einer der großen WM-Favoriten in Gruppe H. Dazu kommt der zweifache Titelträger Uruguay sowie die beiden Außenseiter Saudi-Arabien und Kap Verde. 11.05.2026 | 1:44 min

Sieben Tage später geht es gegen Uruguay, ehe am 27.06.2026 mit Saudi-Arabien der Gegner wartet, der auf dem Papier am ehesten auf Augenhöhe agiert. Doch dank der vergrößerten WM könnte schon ein einziger Überraschungssieg reichen, damit der WM-Debütant in die K.-o.-Runde einzieht.