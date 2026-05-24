Bayern holt DFB-Pokal: Double-Rausch und der Blick in die Zukunft

Der FC Bayern feiert den Sieg des DFB-Pokals und das Double. Doch die neue Saison wirft bereits ihre Schatten voraus - samt erneuter Unruhe in der Führungsetage.

Der FC Bayern München hat das Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 (0:0) gewonnen. Harry Kane avancierte durch seinen Dreierpack zum Matchwinner. 23.05.2026 | 5:59 min

Finalheld Harry Kane ließ sich den Schampus von Teamkollege Leon Goretzka aus dem riesigen DFB-Pokal in den weit geöffneten Mund schütten. Ausgelassen feierten die Bayern ihr 14. Double in der Berliner Nacht - erst im Stadion und später in einer Event-Location in der Innenstadt. Im Mittelpunkt stand natürlich King Kane.

Uli Hoeneß: "Der beste Transfer"

Der Hattrick-Schütze sei "der beste Transfer, den wir je gemacht haben", wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß in der ARD über den 100-Millionen-Euro-Stürmer äußerte. Und der den im Endspiel eine knappe Stunde wehrhaften Titelverteidiger VfB Stuttgart beim 3:0 (0:0) am Ende nahezu im Alleingang entthronte. Und von dem nach seiner Torgala alle schwärmten: Bosse, Trainer, Mitspieler - und sogar die Stuttgarter Verlierer.

Nach der Niederlage gegen den FC Bayern München im Finale des DFB-Pokals spricht Stuttgarts Ermedin Demirovic im ZDF-Interview bei Felicitas Hölscher. 23.05.2026 | 2:24 min

"Ich habe mit Harry vorher gesprochen. Er meinte, er holt mir das Ding zum Abschied. Er hat sein Wort gehalten", berichtete Nationalspieler Goretzka, der die Bayern nach acht Jahren verlassen wird - beziehungsweise muss.

Kane sammelt endlich Titel

Vincent Kompany kam als Letzter mit dem "Pott" aus der Bayern-Kabine. Und der Trainer, der mit seiner Empathie, seinem Arbeitsethos und seinem großen Erfolgshunger auch ohne Champions-League-Finale und Triple in zwei Jahren eines der besten Bayern-Teams in der glorreichen Historie des deutschen Rekordchampions geformt hat, reichte die Trophäe an den Vorarbeiter weiter. "Die beste Saison meiner Karriere"

Nach dem Sieg im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart spricht Bayerns Josip Stanisic im ZDF-Interview mit Felicitas Hölscher. 23.05.2026 | 2:21 min

Kane gab in den Katakomben des Olympiastadions gerade noch ein allerletztes Interview. Es war eine demonstrative Geste. Der Torjäger sprach selbst von "einer der schönsten Nächte in meiner Karriere", in München krönt sich der 32-Jährige endlich zu einem Fußballstar, der Titel und sogar Endspiele gewinnen kann.

Kompany mit Extra-Lob für Kane

"Persönlich war es die beste Saison meiner Karriere", sagte Kane nach 61 Toren in 51 Pflichtspielen. Kompany rühmte Kanes "totale Hingabe für die Mannschaft", der auch noch in der Nachspielzeit an der Eckfahne als Verteidiger grätschte.

Natürlich hat Harry heute drei Tore gemacht. Aber sein Spiel ist so komplett. Er ist ein absoluter Führungsspieler, der geleistet hat. Er hat gezeigt, was für ein überragender Spieler er ist. Und er geht jetzt topfit in die WM. „ Vincent Kompany

Die Titel-Krönung mit England ist Kanes nächstes Ziel. Auch beim vierten Bayern-Sieg der Saison gegen Stuttgart wurde er zum personifizierten VfB-Alptraum. Acht von 14 Bayern-Toren gegen die Schwaben gehen auf sein Konto. In jedem Duell traf der nicht zu stoppende Neuner.

Vertragspoker mit Kane in vollem Gange

Der "stolze" Hoeneß gratulierte seinen Spielern trotzdem zu einer großen Saison. "Du kannst dem keinen Meter Platz geben. Der ist kalt, hat einen Top-Abschluss, rechts wie links. Da sieht man, was Weltklasse ist", äußerte Stuttgarts Nationalstürmer Deniz Undav voller Bewunderung über Kane.

In drei Bayern-Jahren ist Kane dreimal Bundesliga-Torschützenkönig geworden. Nur noch ein Jahr läuft sein Vertrag, der möglichst bald verlängert werden soll. Kane ist offen dafür. Der 32-Jährige hat auch in der Pokalnacht bekräftigt, wie wohl er sich in München fühlt. "Wir haben ein fantastisches Team, eines der besten, wenn nicht das Beste in Europa im Moment. Top! Top!" Kane kann gelassen in die Zukunft blicken. Seine Verhandlungsposition ist top. "Beide Seiten, denke ich, sind glücklich miteinander", sagte er.

Wie geht's mit Eberl beim FCB weiter?

Bayern-Patron Hoeneß erklärte den Stürmerstar für unverkäuflich. "Der FC Bayern ist ein Käuferverein, kein Verkäuferverein", sagte der 74-Jährige bestimmt. Sportvorstand Max Eberl hat damit eine Aufgabe für den Sommer, die wieder mal teuer werden dürfte.

Der FC Bayern hat zum 21. Mal den DFB-Pokal gewonnen. Doch auch andere Teams sorgten für Highlights. Die schönsten Tore der Saison 2025/26. 23.05.2026 | 4:21 min

Jener Eberl, an dem Aufsichtsratsmitglied Hoeneß ziemlich ungünstig im Timing Zweifel säte, was die Zukunft des Sportvorstands angeht. Eberls Vertrag läuft Mitte 2027 aus. Im "Spiegel"-Interview sprach Hoeneß von einer Tendenz "60 zu 40 für eine Verlängerung". Er äußerte - Lob für Eberl - aber vor allem einen wuchtigen Satz: "Da sind noch Zweifel."

Eberl mittlerweile mit "dickem Fell"

Eberl reagierte auf die Nebengeräusche am Tag des 21. Pokalsiegs, auf den die Bayern lange sechs Jahre warten mussten, höchst irritiert. Sein "Fell" sei "dick geworden", sagte er über seine bald zweieinhalb Jahre in München. "Ich muss mit Szenarien leben, die mir auferlegt werden", meinte der 52-Jährige lakonisch.

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Eberl wartet gebannt auf ein Ja oder Nein des Aufsichtsrats zu einem neuen Vertrag. "Mein Leben wird weitergehen. Ich mache meine Arbeit mit sehr, sehr viel Herzblut und sehr, sehr viel Freude. Und wenn man mich lässt, dann bin ich auch bereit, sie weiterzumachen", sagte er. Eberl hat den in Berlin von den Bayern-Fans besungenen Trainer Kompany geholt.

Kane begeistert von Eberl

In seine Amtszeit fällt die Verpflichtung der Flügel-Asse Michael Olise und Luis Díaz, ebenso von Nationalverteidiger Jonathan Tah. Aber er ist ein eigenwilliger Typ. Vermeintlich überteuerte Vertragsverlängerungen mit Stars wie Jamal Musiala, Alphonso Davies oder Dayot Upamecano werden im Aufsichtsgremium um Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge kritisch beäugt.

Um Herzen zu erobern, wie das in dieser Saison mit dem Torrekord in der Liga, zwei Titeln und großen Königsklassen-Abenden gelungen sei, "gibt es einen Preis", bemerkte Eberl. Kane sagte übrigens auch etwas: "Max ist großartig!"

Mio Backhaus U21-Nationaltorhüter Mio Backhaus wechselt von Werder Bremen zum SC Freiburg. Laut Medienberichten beträgt die Ablösesumme 15 Millionen Euro, dies wäre ein Rekord für Freiburg. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

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Quelle: dpa, SID