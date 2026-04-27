Harry Kane: Bayern nennen Zeitplan für Vertragsgespräche

Der Vertrag von Harry Kane beim FC Bayern läuft noch bis 2027. Nach dem Ende dieser Saison wollen die Münchner mit ihrem Stürmerstar über eine Verlängerung verhandeln.

"Vor der WM setzen wir uns hin"

Harry Kane kam 2023 von Tottenham Hotspur zu den Bayern und gilt aktuell als einer der besten Stürmer der Welt. Quelle: ddp

Der FC Bayern München hat für Vertragsgespräche mit Stürmerstar Harry Kane einen konkreten Zeitplan genannt. "Vor der WM setzen wir uns hin und versuchen, zusammen etwas zu konstruieren", sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug zum Kracher in der Champions League bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21:00 Uhr).

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Vertragsgespräche nach Ende der Saison

Auch der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kündigte konkrete Vertragsgespräche mit Kane nach Saisonende an. "Mit dem klaren Ziel, seinen Vertrag zu verlängern", sagte Rummenigge im Interview mit dem Internetportal "t-online".

Kane war im Sommer 2023 für die Münchner Rekordablöse von 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichtet worden. In 141 Spielen für den FC Bayern erzielte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft 138 Tore.

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Kane ließ Ausstiegsklausel verstreichen

Vor wenigen Wochen hatte bereits Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß seinen Wunsch ausgedrückt, dass Kane über 2027 hinaus verlängert. "Das wäre ein Traum", sagte Hoeneß Ende März in einem Interview mit dem "Kicker". "Er hat seine Ausstiegsklausel nicht wahrgenommen, das heißt schon mal, dass er auf jeden Fall bis Sommer 2027 hier unter Vertrag ist", erklärte der 74-Jährige.

"Harry Kane zu holen, war ein wichtiger Coup in der Geschichte des Klubs", sagte nun der langjährige Vorstandsvorsitzende Rummenigge, der dem Aufsichtsrat des FC Bayern angehört. Unter Trainer Vincent Kompany habe Kane noch einmal "eine Transformation" vollzogen - von einem Angreifer, der viele Tore geschossen habe, zu einem "spielenden Stürmer".

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Klare Absage Spekulationen über Olise

Im aktuellen sportstudio sprach Sportchef Eberl am Samstag noch über weitere Personalien, wie den in der laufenden Saison ebenfalls überragenden Michael Olise. Spekulationen über einen möglichen Abgang erteilte er dabei eine klare Absage.

Es gibt für uns nicht eine Sekunde des Nachdenkens über irgendwas. „ Max Eberl über mögliche Angebote für Michael Olise

Mit Blick auf Manuel Neuer sagte Eberl, dass die Bayern den Vertrag mit dem 40-Jährigen gerne noch einmal verlängern würden.

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Quelle: dpa, ZDF