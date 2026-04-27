Fußball: FC Bayern gerüstet für Champions-League-Kracher in Paris

Wenn der FC Bayern zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain antritt, fehlt Trainer Kompany wegen einer Gelbsperre. Trotzdem regiert die Zuversicht.

Fehlt in Paris wegen einer Sperre: Vincent Kompany, Trainer beim FC Bayern München. Quelle: ddp

Ein überragender Titelverteidiger mit einem außergewöhnlichen Weltfußballer? Na und! Bei allem Respekt vor Paris Saint-Germain und Ousmane Dembélé geht der FC Bayern mit viel Zuversicht ins Gigantenduell der Champions League - auch wenn Trainer Vincent Kompany gesperrt fehlt.

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Hoeneß: Bauchgefühl gibt Zuversicht

"Das ist der schwerste Brocken. Aber um ehrlich zu sein, vor Real Madrid hatte ich mehr Angst", sagte Münchens Patron Uli Hoeneß vor dem Halbfinal-Kracher am Dienstag entspannt. PSG sei zwar "eine Super-Mannschaft. Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die ein Endspiel so dominiert hat."

Aber mein Bauch sagt mir, dass wir weiterkommen. „ Uli Hoeneß

Auf seinem Weg zum Finale in Budapest und zum Triple will sich der deutsche Rekordmeister auch von dem Topteam aus Paris um Trainer Luis Enrique nicht aufhalten lassen. Kompany sprach anerkennend von der "allerschwierigsten Aufgabe", aber: "Der Glaube ist da, dass wir das machen können."

Kompany fehlt wegen Gelbsperre

Der 40-Jährige wird nach seiner Gelbsperre aus dem Viertelfinal-Spektakel gegen Real (4:3) allerdings nur auf der Tribüne des Prinzenparks sitzen und von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten. Ärgerlich, aber "nicht wichtig. Die Mannschaft wird das lösen. Ich habe volles Vertrauen - und beim Rückspiel bin ich ja wieder dabei", sagte Kompany gelassen.

Überzahl eiskalt ausgenutzt: Luiz Diaz' Tor in der 89. Minute bringt den Bayern gegen Real nach einer Achterbahnfahrt das erlösende 3:3. Michael Olise setzt dem Spiel mit dem 4:3 die Krone auf. 15.04.2026 | 2:59 min

"Natürlich werden wir ihn an der Seite vermissen. Er ist unser Leader", ergänzte Torjäger Harry Kane. Aber im Grunde genommen wisse jeder aus der Mannschaft, "was zu tun ist, auch wenn der Boss nicht an der Seite ist".

Sieg in Mainz als Schlüsselmoment

Ohnehin trotzen die Bayern bei ihrem Gipfelsturm derzeit allen Widrigkeiten - selbst einem 0:3 zur Pause in Mainz. Der 4:3-Erfolg sei ein möglicher "Schlüsselmoment" in den entscheidenden Wochen, unterstrich Kompany. Umso größer ist der Glaube, auch gegen PSG, das Liverpool im Viertelfinale ohne größere Probleme ausgeschaltet hatte, bestehen zu können.

4:3 nach 0:3: Eine B-Elf des FC Bayern sieht nach 45 Minuten in Mainz wie der sichere Verlierer aus. Nach der Pause kommen die Münchner Stars und drehen noch die Partie. 27.04.2026 | 12:31 min

Beim jüngsten Duell in der Gruppenphase, als die Bayern 2:1 in Paris gewannen, hatte Jamal Musiala verletzt gefehlt. Jetzt nähert sich der Hoffnungsträger wieder seiner Zauberform und soll gegen PSG ein wichtiger Faktor sein. Und zwar in einem "vorweggenommen Finale", wie Sportvorstand Max Eberl meinte: "Beide Mannschaften stehen für einen aktiven, attraktiven Fußball, hohe Intensität, aktives Anlaufen, Qualität vom Allerfeinsten. Es werden Nuancen diese Spiele entscheiden."

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen schob dem Titelverteidiger sogar die Favoritenrolle zu: "Wenn einer Favorit ist, dann Paris." Für Enrique ist jedoch "nicht wichtig", wer als Favorit in das Topspiel gehe. "Entscheidend ist, wer sein Niveau auf dem Platz zeigt", sagte der Spanier. Seine Stars seien aber "bereit", im Endspurt "Trophäen zu gewinnen". Die Bayern sind das auch.

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Quelle: SID