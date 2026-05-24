Die Tottenham Hotspur haben dank eines Sieges am letzten Spieltag der Premier League den Klassenerhalt geschafft. West Ham United steigt ab.

Bejubelt Tottenhams Klassenerhalt: Pedro Porro Quelle: AP | Frank Augstein

Tottenham Hotspur hat am letzten Spieltag der Premier League den Klassenerhalt geschafft, West Ham United steigt hingegen in die 2. Liga ab. Die Spurs setzten sich mit 1:0 (1:0) gegen den FC Everton durch und kamen am Ende einer desaströsen Saison mit insgesamt drei Trainern noch zu einem glücklichen Ende.

Tottenham war im ausverkauften Stadion an der White Hart Line von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Matchwinner war Joao Palhinha (43. Minute), der den Ball kurz vor der Pause erst an den Pfosten köpfte und dann den Abpraller verwertete. Sein Tor sorgte für emotionale Szenen im Stadion.

Nach erfolgreichen Jahren kämpft Tottenham Hotspur in der zweiten Saison in Folge gegen den Abstieg aus der Premier League. Was läuft da schief? Und sind die Spurs überhaupt noch zu retten? 16.04.2026 | 15:28 min

Der Londoner Rivale West Ham United tat gegen Leeds United mit einem 3:0 (0:0) alles, was möglich war, folgt nun aber den Wolverhampton Wanderers und dem FC Burnley in die Zweitklassigkeit. Es ist für die Hammers der erste Abstieg seit 15 Jahren.

Havertz feiert mit Arsenal und Tausenden Fans

Champions-League-Finalist FC Arsenal stand schon vor dem Spieltag als englischer Meister fest. Die Mannschaft um Nationalspieler Kai Havertz setzte sich mit 2:1 (1:0) bei Crystal Palace durch. Sportlich ging es um nichts mehr.

Nach 22 Jahren ist Arsenal wieder englischer Meister. Da Manchester City gegen Bournemouth patzt, ist Arsenal der Titel nicht mehr zu nehmen. Vor dem Stadion jubeln die Fans ekstatisch. 20.05.2026 | 0:48 min

Vor dem Spiel zogen Tausende Arsenal-Fans feiernd durch die Straßen um den Selhurst Park in Süd-London. Die Tore für die Gunners erzielten Gabriel Jesus (42. Minute) und Noni Madueke (48.) nach Vorlage des eingewechselten Havertz. Mit Blick auf das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am Samstag rotierte Trainer Mikel Arteta auf neun Positionen.

Emotionale Szenen in Manchester

Starcoach Pep Guardiola verpasste in seinem letzten Spiel mit Manchester City einen Sieg. Beim Europa-League-Sieger Aston Villa unterlag sein Team mit 1:2 (0:1).

22.05.2026 | 0:14 min

Guardiola verabschiedet sich nach zehn Jahren, in denen er mit City sechs Meisterschaften, die Champions League und dreimal den englischen Pokal gewann. City und Villa sind für die Champions League qualifiziert.

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Quelle: dpa, SID