Liane Lippert zu Tour de France Femme: "Ein Renner bei den Fans"

Liane Lippert geht topfit in die am Samstag startende Tour de France Femmes. Beim diesjährigen Giro konnte sie zwei Tagessiege einfahren.

ZDFheute: Frau Lippert, am Samstag starten Sie in Ihre vierte Tour de France. Wie lief Ihre Vorbereitung?

Liane Lippert: Ich hatte ein straffes Rennprogramm mit der Vuelta im Mai und dem Giro d’Italia von Anfang bis Mitte Juli. Beim Giro war ich richtig gut drauf, dort konnte ich zwei Etappen gewinnen. Ich fühlte mich dort von Tag zu Tag besser. Als ich danach nach Hause kam, musste ich erst einmal abschalten und regenerieren. Doch zuletzt hatte ich richtig gute Trainingstage. Ich hoffe, ich finde schnell in den Rennmodus zurück. Die beiden Etappensiege bei einem hochklassigen Rennen wie dem Giro geben mir natürlich große Zuversicht für die Tour.

Lippert: Mit der Tour hat der Frauen-Radsport sehr viel an Bedeutung gewonnen und enorm viel Beachtung gefunden. Es gab einen Boom für uns Frauen, der dank der Tour entstanden ist. Das war bei der zweiten Tour 2023 schon deutlich spürbar.

Die Aufmerksamkeit ist enorm gewachsen, der Stress und die Nervosität in den Rennen auch, das zeigt, dass es um sehr viel geht.

ZDFheute: Die Begeisterung am Streckenrand ähnelt mittlerweile der der Männer-Tour. Hätten Sie damit gerechnet?

Lippert: Das ist echt krass. In diesem Jahr startet die Tour in der Bretagne, das ist eine radsportverrückte Gegend, da wird es noch mal eine Steigerung des Publikumsinteresses geben, denke ich. Die Tour der Frauen ist ein Renner bei den Fans und auch im französischen Fernsehen.

Die Tour de France der Frauen beginnt am Samstag mit sechs deutschen Starterinnen. Top-Favoritin ist eine Niederländerin. Alles Wichtige zum Radrennen quer durch Frankreich.

Start ist in der Bretagne

Die besten Fahrer tragen Trikots in besonderen Farben.

ZDFheute: Ihnen ist 2023 in Mauriac bereits ein Tageserfolg bei der Tour gelungen. Darum geht es Ihnen auch diesmal, obwohl Ihr Movistar-Team für Marlen Reusser, ihre Kapitänin aus der Schweiz, fahren wird. Erhalten Sie die erwünschte freie Fahrt?

Lippert: Ja, das ist so. Vor allem die beiden ersten Etappen in der Bretagne liegen mir. Auch die fünfte Etappe, die in Guéret im Zentralmassiv endet, ist noch einmal interessant für mich.