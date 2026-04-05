Radsport-Dominator Tadej Pogacar hat den nächsten Klassiker gewonnen. Er schlug Konkurrent Mathieu van der Poel und gewann auch die Flandern-Rundfahrt in Belgien.

Tadej Pogacar hat die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Seinen Konkurrenten Mathieu van der Poel hängte der Weltmesiter rund 18 Kilometer vor dem Ziel ab. 05.04.2026 | 1:26 min

Tadej Pogacar ist Rekord-Sieger der Flandern-Rundfahrt. Der Radprofi aus Slowenien gewann in Oudenaarde die 110. Auflage des belgischen Kopfsteinpflaster-Klassikers vor dem Niederländer Mathieu van der Poel. Dritter wurde nach 278,2 Kilometern und 16 giftigen Anstiegen Belgiens Olympiasieger Remco Evenepoel bei seiner Ronde-Premiere.

Pogacar ist als Rekordhalter jedoch nicht allein. Neben dem 27-Jährigen stehen sieben weitere Fahrer, darunter auch van der Poel, mit drei Ronde-Siegen in der Statistik. In der kommenden Woche will Pogacar zum Abschluss der Kopfsteinpflaster-Saison erstmals Paris-Roubaix gewinnen.

Entscheidende Attacke 18 Kilometer vor dem Ziel

Wie schon bei seinen ersten beiden Erfolgen in Flandern setzte Pogacar die entscheidende Attacke am Oude Kwaremont 18 Kilometer vor dem Ziel. Bei der dritten Überquerung des 2,2 Kilometer langen Anstiegs schüttelte er van der Poel und damit seinen letzten Verfolger final ab.

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"Das war ein verrücktes Rennen heute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war superhart, aber es ist gut für mich ausgegangen", sagte Pogacar, der im dritten Rennen den dritten Saisonsieg feierte: "Bislang läuft alles perfekt, und ich kann mehr als happy sein."

Erster Nadelstich 57 Kilometer vor Ziel

Als es 57 km vor dem Ende zum zweiten Mal über den Oude Kwaremont ging, setzte Pogacar den ersten Nadelstich - und schon war das Favoritenduo Pogacar und van der Poel unter sich. Pedersen und Wout van Aert mussten reißen lassen, Evenepoel konnte ebenfalls nicht mitgehen, auch wenn er noch einmal bis auf wenige Meter herankam.

"Wir wollten nicht, dass Remco nochmal zurückkommt, denn ich weiß, wie gut seine Ausdauer ist und dass er dich am Ende immer schlagen kann", verriet Pogacar nachher. Am Ende war dann auch van der Poel chancenlos.

Frauen-Rennen: Vollering siegt, Koch Zehnte

Den Sieg beim Rennen der Frauen sicherte sich Demi Vollering vor Tour-Siegerin Pauline Ferrand-Prévot, im Ziel lag die Niederländerin 42 Sekunden vor der Französin. Beste Deutsche wurde Franziska Koch auf Rang zehn (+1:58 Minuten).

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Quelle: SID/dpa