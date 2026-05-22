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Fußball-WM

Deniz Undav bei WM dabei: "Er wusste immer, was er kann"

29-Jähriger bei der Fußball-WM dabei:Schwester von Deniz Undav: "Er wusste immer, was er kann"

Valerie Albert

von Valerie Albert

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Deniz Undav ist für die WM 2026 nominiert. Im TSV Achim hat er angefangen zu spielen. So blicken Heimatverein und Familie auf den Spieler.

Torjubel bei Fußballer Deniz Undav am 30.03.2026 im Länderspiel Deutschland gegen Ghana.

Nationalspieler Deniz Undav hat den Kontakt zu seinem Heimatverein nie verloren.

Quelle: imago

Wer in Achim im nördlichen Niedersachsen in die Straße "Am Freibad" einbiegt, landet am Ursprung einer besonderen Fußballkarriere: dem Sportplatz des TSV Achim. Hier begann die Laufbahn von Nationalspieler Deniz Undav.

Bundestrainer Julian Nagelsmann

Bundestrainer Nagelsmann hat den Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben. Manuel Neuer soll die Nummer 1 bei der WM werden.

21.05.2026 | 2:28 min

Der Verein zählt rund 2.000 Mitglieder, etwa 450 davon spielen Fußball. Die erste Mannschaft läuft in der Kreisliga auf. Einer aus dem Team ist Rocat Undav, Offensivspieler und Bruder des Nationalspielers. Dass Deniz zur Weltmeisterschaft fährt, macht den 25-Jährigen unfassbar stolz.

Rocat Undav

Rocat Undav, Bruder von Deniz Undav

Quelle: ZDF

Familie Undav wohnte nur wenige Minuten von der Sportanlage entfernt. "Damals gab es noch kein Handy", erinnert sich Rocat. Jede freie Minute haben sie "gekickt". Mehr Freizeitaktivitäten habe es nicht gegeben, so der Angreifer. Diese Zeit habe Deniz geprägt. Er habe sich seitdem kaum verändert.

Eigentlich fast gar nicht. Nur, dass er jetzt ein bisschen seine Ernährung umgestellt hat. Ansonsten ist er gleich geblieben: immer einen Witz auf Lager, immer locker, immer die Wahrheit gesagt.

Rocat Undav, Bruder von Deniz Undav

SGS-Köster-Hayali

Manche Entscheidungen zum WM-Kader seien "ein bisschen merkwürdig", sagt Philipp Köster vom Fußballmagazin 11 Freunde. Auch in der Kommunikation sei einiges schiefgelaufen.

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Kindheit in Achim prägt Deniz Undav

Der Kontakt zur Familie sei Deniz wichtig erzählt, sein Bruder. Regelmäßig telefonieren sie per Video. Seine Schwester Nalin Undav wusste daher schon vor der offiziellen Bekanntgabe, dass Deniz im WM-Kader stehen würde.

Nalin Undav

Nalin Undav, Schwester von Deniz Undav

Quelle: ZDF

Überrascht habe sie das nicht. "Er hat immer einen Weg gefunden", sagt sie.

So inspiriert er uns oder motiviert er uns Geschwister auch, unsere Ziele zu erreichen. Einfach daran glauben. Zu wissen, was man kann und was man nicht kann. Ich glaube, das war seine Geheimformel, er wusste immer, was er kann.

Nalin Undav, Schwester von Deniz Undav

Nalin erwägt selber in eine Frauenmannschaft des TSV-Achim einzutreten.

Länderspiel Deutschland - Ghana: Deniz Undav

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Kontakt zum Kindheitsverein bleibt bestehen

Hier im TSV Achim ist man stolz auf den Nationalspieler. Die Verbindung zu seinem Heimatverein habe Deniz nie verloren. Wenn er Zeit hat, komme er zum Besuch, so Aykut Kaldirci, Trainer der ersten Mannschaft.

Trainer Aykut Kaldirci und Rocat Undav stehen am Spielfeldrand

Trainer Aykut Kaldirci und Rocat Undav

Quelle: ZDF

Viele Möglichkeiten in Achim vorbeizuschauen, hat der Top-Spieler aber nicht mehr.

Deniz Undav war schon früh ein Spitzenspieler

Seit dem WM-Jahr 2006 leitet Kai Tietjen die Fußballabteilung des Vereins. Er erinnert sich genau an die Jugendzeit von Deniz Undav.

Kai Tietjen

Kai Tietjen, Leiter der Fußballabteilung im TSV Achim

Quelle: ZDF

Als Abteilungsleiter habe er viele Spiele vieler Mannschaften gesehen, doch Deniz sei herausgestochen. In einem Ligaspiel habe Deniz' damaliger Jugendtrainer seinen Spieler bremsen müssen.

Da hat er Deniz ausgewechselt, weil er hatte bis zu dem Zeitpunkt schon elf Tore in einem Spiel geschossen. Dann merkt man schon: Okay irgendwas ist ein bisschen anders mit ihm als mit den Anderen.

Kai Tietjen, Leiter der Fußballabteilung im TSV Achim

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WM-Stimmung beim TSV Achim wegen Deniz Undav

Die Weltmeisterschaft werden sie beim TSV Achim genau verfolgen. Einen persönlich bekannten Spieler auf dieser Bühne zu sehen, macht das Turnier für viele noch bedeutender.

Schon bei der vergangenen WM hat die Mannschaft gemeinsam geschaut. Auch diesmal ist das wieder geplant - in der Hoffnung, "ihren Deniz" auf dem Platz zu sehen.

Valerie Albert berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Niedersachsen.

Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, unter anderem ZDFheute live am 21.05.2026 ab 11:45 Uhr und ZDFheute auf Youtube.
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