29-Jähriger bei der Fußball-WM dabei:Schwester von Deniz Undav: "Er wusste immer, was er kann"
von Valerie Albert
Deniz Undav ist für die WM 2026 nominiert. Im TSV Achim hat er angefangen zu spielen. So blicken Heimatverein und Familie auf den Spieler.
Wer in Achim im nördlichen Niedersachsen in die Straße "Am Freibad" einbiegt, landet am Ursprung einer besonderen Fußballkarriere: dem Sportplatz des TSV Achim. Hier begann die Laufbahn von Nationalspieler Deniz Undav.
Der Verein zählt rund 2.000 Mitglieder, etwa 450 davon spielen Fußball. Die erste Mannschaft läuft in der Kreisliga auf. Einer aus dem Team ist Rocat Undav, Offensivspieler und Bruder des Nationalspielers. Dass Deniz zur Weltmeisterschaft fährt, macht den 25-Jährigen unfassbar stolz.
Familie Undav wohnte nur wenige Minuten von der Sportanlage entfernt. "Damals gab es noch kein Handy", erinnert sich Rocat. Jede freie Minute haben sie "gekickt". Mehr Freizeitaktivitäten habe es nicht gegeben, so der Angreifer. Diese Zeit habe Deniz geprägt. Er habe sich seitdem kaum verändert.
Kindheit in Achim prägt Deniz Undav
Der Kontakt zur Familie sei Deniz wichtig erzählt, sein Bruder. Regelmäßig telefonieren sie per Video. Seine Schwester Nalin Undav wusste daher schon vor der offiziellen Bekanntgabe, dass Deniz im WM-Kader stehen würde.
Überrascht habe sie das nicht. "Er hat immer einen Weg gefunden", sagt sie.
Nalin erwägt selber in eine Frauenmannschaft des TSV-Achim einzutreten.
Kontakt zum Kindheitsverein bleibt bestehen
Hier im TSV Achim ist man stolz auf den Nationalspieler. Die Verbindung zu seinem Heimatverein habe Deniz nie verloren. Wenn er Zeit hat, komme er zum Besuch, so Aykut Kaldirci, Trainer der ersten Mannschaft.
Viele Möglichkeiten in Achim vorbeizuschauen, hat der Top-Spieler aber nicht mehr.
Deniz Undav war schon früh ein Spitzenspieler
Seit dem WM-Jahr 2006 leitet Kai Tietjen die Fußballabteilung des Vereins. Er erinnert sich genau an die Jugendzeit von Deniz Undav.
Als Abteilungsleiter habe er viele Spiele vieler Mannschaften gesehen, doch Deniz sei herausgestochen. In einem Ligaspiel habe Deniz' damaliger Jugendtrainer seinen Spieler bremsen müssen.
WM-Stimmung beim TSV Achim wegen Deniz Undav
Die Weltmeisterschaft werden sie beim TSV Achim genau verfolgen. Einen persönlich bekannten Spieler auf dieser Bühne zu sehen, macht das Turnier für viele noch bedeutender.
Schon bei der vergangenen WM hat die Mannschaft gemeinsam geschaut. Auch diesmal ist das wieder geplant - in der Hoffnung, "ihren Deniz" auf dem Platz zu sehen.
Valerie Albert berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Niedersachsen.
Mehr zur Fußball WM
Ergebnisse:Fußball-WM 2026: Liveticker
Alle Spiele auf einen Blick:Fußball-WM: Wer spielt wann?
- Kommentar
DFB-Kader für die Fußball-WM:Ein Team, das Unterstützung verdientvon Nils Kabenmit Video2:28
Der deutsche WM-Kader:Nagelsmanns Team der Chancen und Risikenvon Maik Rosnermit Video19:12