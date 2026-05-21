Stimmung in Deutschland:DFB-Kader, Trump, Spielzeiten: So schauen Fans auf die WM
von Victoria Kunzmann
In drei Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko - eine WM in politisch unruhigen Zeiten. Wie die Stimmung unter den Fußballfans in Freiburg ist.
Der Fußball ist präsent in Freiburg, auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (vom 11. Juni bis 17. Juli) freuen sich die meisten hier schon - auch nach dem verlorenen Europa-League-Finale ihres Teams am Mittwochabend.
Die Zeitverschiebung und die späten Anstoßzeiten bei der WM sowie die Politik des US-Präsidenten Donald Trump schmälern jedoch die Vorfreude.
Trump und DFB-Kader als Euphorie-Bremsen
Tanja Hall aus Efringen wird die Spiele mit Familie und Freunden im Garten anschauen, sagt sie. Noch sei die Vorfreude gering, "aber die wird kommen, wenn die Spiele gut und wichtig sind. Und es wäre schöner unter anderen Voraussetzungen", sagt sie und meint im Hinblick auf Trump: "Man weiß nicht, wie er drauf ist." Dennoch hofft sie, dass die deutsche Nationalmannschaft "sehr, sehr weit" kommt.
Adrian Burggraf ist großer Fan von Borussia Dortmund. Auf dem Freiburger Wochenmarkt brät er an einem Stand Würstchen. Dass er sich auf die Weltmeisterschaft kaum freut, liegt an den nominierten Spielern. "Wie der Kader gerade zusammengestellt ist, gefällt mir nicht so", sagt er.
Er wünscht sich mehr junge Spieler und ist mit der Nominierung von Bayern-Torwart Manuel Neuer nicht einverstanden:
Er ist skeptisch, wie weit die DFB-Elf kommt: "Schritt für Schritt gucken, erst mal Vorrunde überstehen und dann mal schauen."
Vorrunden-Aus oder Finale - wie weit kommt das deutsche Team?
Auch Marius Raba, der im Trikot des SC Freiburg vorbeiläuft, ist zurückhaltend mit einer Prognose:
Die Spiele schaut er sich mit seinen Kollegen an, "ob es daheim privat ist, ob es im Biergarten ist, je nachdem. Kommt auch auf das Wetter an und wie viele Möglichkeiten es gibt."
Optimistischer ist Gisela Bühler. Auch sie steht an einem der vielen Würstchenstände auf dem Freiburger Wochenmarkt und strahlt. Den SC Freiburg verfolgt sie lieber als das DFB-Team, doch sie traut ihm einiges zu. "Sie sind ja gut. Ja, ich denke mal, ins Finale kommen sie schon. Da bin ich zuversichtlich", sagt sie.
Auch Franca Schindler tippt auf "Viertelfinale, Halbfinale." Für sie kann die WM kommen:
Die Spiele will sie beim Public Viewing schauen.
Was die Fans zur Zeitverschiebung sagen
Auch für Lilli und Lena Heller macht das gemeinsame Mitfiebern die WM interessant. "Im Kastaniengarten sitzen und entspannt die Spiele mit Freunden schauen", sagt Lilli Heller, darauf freue sie sich. Public Viewing gab es in Freiburg schon am Mittwochabend, als der SC Freiburg im Europa-League-Finale gegen Aston Villa spielt. Beide sind mit Freiburg-Trikot und Fanschal zum gemeinsamen Schauen gekommen.
Trotz verlorenem Finale der Freiburger blickt Alessia Lucatelli voller Vorfreude auf die WM: "Das Deutschland-Trikot hängt schon bereit", sagt Alessia Lucatelli, die am Mittwochabend noch das weiß-rote Freiburg-Trikot trägt.
Für Eva Barth, die wir ebenfalls beim Public Viewing treffen, macht die Zeitverschiebung die Partien uninteressanter: "Dadurch, dass die Uhrzeiten der Spiele nicht sehr zuschauerfreundlich sind, schaue ich wahrscheinlich nicht so viel wie den SC Freiburg", sagt sie. Rund drei Wochen sind es noch bis zur Weltmeisterschaft. Gesprächsstoff bietet sie schon jetzt genug.
Victoria Kunzmann berichtet aus dem ZDF-Studio in Baden-Württemberg.
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