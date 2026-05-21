In drei Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko - eine WM in politisch unruhigen Zeiten. Wie die Stimmung unter den Fußballfans in Freiburg ist.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das Team für die Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Wer fährt neben Kapitän Joshua Kimmich noch mit zur WM? Und was sagen die Fans? 21.05.2026 | 2:36 min

Der Fußball ist präsent in Freiburg, auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (vom 11. Juni bis 17. Juli) freuen sich die meisten hier schon - auch nach dem verlorenen Europa-League-Finale ihres Teams am Mittwochabend.

Die Zeitverschiebung und die späten Anstoßzeiten bei der WM sowie die Politik des US-Präsidenten Donald Trump schmälern jedoch die Vorfreude.

Trump und DFB-Kader als Euphorie-Bremsen

Tanja Hall aus Efringen wird die Spiele mit Familie und Freunden im Garten anschauen, sagt sie. Noch sei die Vorfreude gering, "aber die wird kommen, wenn die Spiele gut und wichtig sind. Und es wäre schöner unter anderen Voraussetzungen", sagt sie und meint im Hinblick auf Trump: "Man weiß nicht, wie er drauf ist." Dennoch hofft sie, dass die deutsche Nationalmannschaft "sehr, sehr weit" kommt.

Drei Wochen vor der Fußball-Weltmeisterschaft legt sich der Bundestrainer fest: Wer ist Teil der DFB-Elf? Die Pressekonferenz von Julian Nagelsmann und die Analyse bei ZDFheute live. 21.05.2026 | 91:33 min

Adrian Burggraf ist großer Fan von Borussia Dortmund. Auf dem Freiburger Wochenmarkt brät er an einem Stand Würstchen. Dass er sich auf die Weltmeisterschaft kaum freut, liegt an den nominierten Spielern. "Wie der Kader gerade zusammengestellt ist, gefällt mir nicht so", sagt er.

Er wünscht sich mehr junge Spieler und ist mit der Nominierung von Bayern-Torwart Manuel Neuer nicht einverstanden:

Dass man Baumann aus dem Tor genommen hat und Neuer mitnimmt, finde ich Baumann gegenüber nicht wirklich fair. „ Adrian Burggraf

Er ist skeptisch, wie weit die DFB-Elf kommt: "Schritt für Schritt gucken, erst mal Vorrunde überstehen und dann mal schauen."

Vor dem Start der Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gibt es viel Gesprächsstoff. Im Mittelpunkt unter anderem: US-Präsident Donald Trump. 19.05.2026 | 1:45 min

Vorrunden-Aus oder Finale - wie weit kommt das deutsche Team?

Auch Marius Raba, der im Trikot des SC Freiburg vorbeiläuft, ist zurückhaltend mit einer Prognose:

Wenn wir einen guten Start erwischen, ist vieles möglich. Wenn wir uns am Anfang schon schwertun, dann kann es ganz schwierig werden. „ Marius Raba

Die Spiele schaut er sich mit seinen Kollegen an, "ob es daheim privat ist, ob es im Biergarten ist, je nachdem. Kommt auch auf das Wetter an und wie viele Möglichkeiten es gibt."

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Optimistischer ist Gisela Bühler. Auch sie steht an einem der vielen Würstchenstände auf dem Freiburger Wochenmarkt und strahlt. Den SC Freiburg verfolgt sie lieber als das DFB-Team, doch sie traut ihm einiges zu. "Sie sind ja gut. Ja, ich denke mal, ins Finale kommen sie schon. Da bin ich zuversichtlich", sagt sie.

Auch Franca Schindler tippt auf "Viertelfinale, Halbfinale." Für sie kann die WM kommen:

Ich freue mich, es wird bestimmt gut, vor allem hier in Freiburg. „ Franca Schindler

Die Spiele will sie beim Public Viewing schauen.

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Was die Fans zur Zeitverschiebung sagen

Auch für Lilli und Lena Heller macht das gemeinsame Mitfiebern die WM interessant. "Im Kastaniengarten sitzen und entspannt die Spiele mit Freunden schauen", sagt Lilli Heller, darauf freue sie sich. Public Viewing gab es in Freiburg schon am Mittwochabend, als der SC Freiburg im Europa-League-Finale gegen Aston Villa spielt. Beide sind mit Freiburg-Trikot und Fanschal zum gemeinsamen Schauen gekommen.

Trotz verlorenem Finale der Freiburger blickt Alessia Lucatelli voller Vorfreude auf die WM: "Das Deutschland-Trikot hängt schon bereit", sagt Alessia Lucatelli, die am Mittwochabend noch das weiß-rote Freiburg-Trikot trägt.

Im Met-Life Stadium findet am 19. Juli das Endspiel der WM mit einer Halbzeit-Show statt. Mit dem Event sollen rund 100 Millionen Dollar für Bildungs- und Fußballprojekte gesammelt werden. 15.05.2026 | 2:07 min

Die Spiele sind ja dieses Jahr ein bisschen später, aber dann wird sich einfach der Wecker gestellt, geschaut und danach weitergeschlafen. „ Alessia Lucatelli

Für Eva Barth, die wir ebenfalls beim Public Viewing treffen, macht die Zeitverschiebung die Partien uninteressanter: "Dadurch, dass die Uhrzeiten der Spiele nicht sehr zuschauerfreundlich sind, schaue ich wahrscheinlich nicht so viel wie den SC Freiburg", sagt sie. Rund drei Wochen sind es noch bis zur Weltmeisterschaft. Gesprächsstoff bietet sie schon jetzt genug.

Victoria Kunzmann berichtet aus dem ZDF-Studio in Baden-Württemberg.

⏰ Von wann bis wann läuft die WM? Das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer ist am 11. Juni. Das Turnier geht dann bis zum 19. Juli. 📍 Wo finden die Spiele statt? Die WM findet in den USA, Mexiko und Kanada statt. Hier wird in 16 verschiedenen Stadien gespielt. 🗺️ Welche Länder spielen mit? Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien

Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien Gruppe B: Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar, Schweiz

Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar, Schweiz Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland

Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei

USA, Paraguay, Australien, Türkei Gruppe E: Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador

Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien

Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien Gruppe G: Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland

Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay

Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen

Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien

Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien

Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien Gruppe L: England, Kroatien, Ghana, Panama ⚽ Wann spielt Deutschland? 14. Juni, 19 Uhr gegen Curaçao

gegen Curaçao 20. Juni, 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste

gegen die Elfenbeinküste 25. Juni, 22 Uhr gegen Ecuador

Danach kann es dann für die deutsche Mannschaft in die Play-off-Runden gehen. Danach kann es dann für die deutsche Mannschaft in diegehen. 🏆 Wann ist das Finale? Das Finale ist am 19. Juli um 21 Uhr. Gespielt wird in New York/New Jersey. 📺 Wo kann ich die Spiele schauen? Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden von ARD und ZDF im Fernsehen übertragen. Aber auch online könnt ihr auf den Streaming-Plattformen der Sender die Spiele live verfolgen. ARD und ZDF wechseln sich immer ab. 😴 Warum sind die Spiele so spät? In den USA, Kanada und Mexiko ist es durch die Zeitverschiebung sechs bis neun Stunden früher als bei uns in Deutschland. Das heißt, wenn zum Beispiel die deutsche Mannschaft am 20. Juni um 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste spielt, ist es am Spielort in Toronto erst 16 Uhr. 🗒️ Wie läuft die WM ab? Gruppenphase:

In einer Gruppe sind vier Teams , innerhalb der Gruppe spielt jeder gegen jeden.

, innerhalb der Gruppe spielt jeder gegen jeden. Die besten zwei Mannschaften der Gruppe kommen weiter. Aber auch die besten acht Mannschaften auf dem dritten Platz aus allen Gruppen dürfen weiterspielen.

Play-off-Runden:

Jetzt zählt es, wer gewinnt, kommt in die nächste Runde . Wer verliert, fliegt raus.

. Wer verliert, fliegt raus. Es gibt mehrere Runden. Nach der Gruppenphase startet das Sechzehntelfinale, die Gewinner dieser Runde spielen dann im Achtelfinale, dann kommt das Viertelfinale, das Halbfinale und zuletzt das Finale. Außerdem gibt es ein Spiel um den dritten Platz. 🎖️ Wer sind die Favoriten? Spanien: Die spanische Mannschaft hat 2024 die Europameisterschaft (EM) gewonnen.

Die spanische Mannschaft hat 2024 die Europameisterschaft (EM) gewonnen. Argentinien: Hat vergangene WM 2022 gewonnen.

Hat vergangene WM 2022 gewonnen. Frankreich: Ist bei der vergangenen WM Vizeweltmeister geworden. Das heißt: Sie haben damals den 2. Platz belegt.

Ist bei der vergangenen WM Vizeweltmeister geworden. Das heißt: Sie haben damals den 2. Platz belegt. Außerdem gehören zum Beispiel England, Deutschland, Brasilien, Niederlande bei großen Turnieren immer zu den Teams, mit denen zu rechnen ist.

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