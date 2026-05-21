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Machtkampf in der Türkei: Gericht setzt CHP-Chef Özel ab

Ex-Parteichef Kilicdaroglu übernimmt:Türkei: Gericht ordnet Absetzung von Oppositionschef Özel an

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Ein Gericht in Ankara hat die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP angeordnet. Özgür Özel und die Parteiführung werden damit ihrer Ämter enthoben.

Der Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei (CHP), Özgür Özel, spricht am 12.05.2026 während der Fraktionssitzung seiner Partei in der Großen Nationalversammlung der Türkei in Ankara, Türkei.

Per Gerichtsurteil abgesetzt: Der Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei (CHP), Özgür Özel.

Quelle: Imago

Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara hat die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP angeordnet. Özgür Özel und die Parteiführung werden damit ihrer Ämter enthoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Zugleich wurde demnach angeordnet, dass der ehemalige Parteichef Kemal Kilicdaroglu und die damalige Parteispitze unter ihm die CHP vorläufig führen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

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Justiz geht seit Längerem gegen CHP vor

Das Verfahren, das ein ehemaliges Parteimitglied angestrengt hatte, hielt die Partei seit Langem in Atem. Darin ging es um die Frage, ob Delegierte bestochen wurden, um für Özel zu stimmen. Die CHP-Parteiführung wies die Vorwürfe zurück. Das Verfahren wurde im Oktober zunächst abgewiesen, aber dann wieder aufgerollt.

Seit mehr als einem Jahr geht die Justiz gegen die CHP vor, Hunderte ihrer Mitglieder und zahlreiche ihrer Bürgermeister wurden festgenommen. Gleichzeitig schwelen parteiinterne Machtkämpfe zwischen dem Lager um Parteichef Özel und dessen Vorgänger Kilicdaroglu.

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Erdogan-Rivale in Haft

Kilicdaroglu war mehr als zehn Jahre lang Vorsitzender der größten Oppositionspartei und unterlag Präsident Recep Tayyip Erdogan bei den Wahlen 2023 in einer Stichwahl. Özel hatte den langjährigen Parteichef nach dessen Niederlage an der Spitze der CHP abgelöst und die Partei neu ausgerichtet. Trotz geringer Unterstützung innerhalb der CHP wurden Kilicdaroglu weiter Ambitionen in der Partei nachgesagt.

Der prominenteste festgenommene Vertreter der Partei ist der abgesetzte Bürgermeister Ekrem Imamoglu - ein aussichtsreicher politischer Rivale von Erdogan. Er sitzt seit März 2025 in Untersuchungshaft und steht wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht.

Die Entscheidung belastete die Finanzmärkte. Der Leitindex der Istanbuler Börse brach um sechs Prozent ein. Dies löste eine automatische Handelsaussetzung aus.

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Quelle: dpa, Reuters
Über dieses Thema berichten die heute-Nachrichten am 21.05.2026 ab 19:00 Uhr.
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Türkei

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