Türkei: Tausende protestieren gegen Festnahme von Erdogan-Rivale

In Istanbul haben am Dienstag mindestens 10.000 Menschen gegen die Verhaftung und Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamgolu vor 100 Tagen demonstriert.

Vor der Stadtverwaltung riefen sie in Sprechchören Parolen wie "Gegen den Faschismus, Schulter an Schulter" oder "Präsident Imamoglu". Zu dem Protest hatte seine oppositionelle CHP-Partei aufgerufen.

"Heute stehen wir alle zusammen an dem Ort, an dem alles begann", sagte CHP-Chef Özgür Özel bei der Kundgebung vor dem Istanbuler Rathaus.

In der Türkei sind in der Stadtverwaltung von Izmir 120 Personen festgenommen worden. Darunter auch der ehemalige Bürgermeister und der Provinzvorsitzende der Oppositionspartei.

Präsidentschaftskandidat in Haft

Imamoglu, der als wichtigster innenpolitischer Rivale von Präsident Recep Tayyip Erdogan gilt, war Mitte März festgenommen worden. Ein Gericht ordnete kurz darauf Untersuchungshaft wegen Korruptionsvorwürfen an. Imamoglu weist die Vorwürfe zurück.

Die Festnahme des populären Oppositionspolitikers löste die größte Protestwelle in der Türkei seit den sogenannten Gezi-Protesten im Jahr 2013 aus. Tausende Menschen wurden festgenommen.

Festnahmen in türkischer Oppositionshochburg Izmir

Der Protest in Istanbul fällt zusammen mit einem weiteren heftigen Schlag für die Partei von Imamoglu: Am Morgen wurden in der Oppositionshochburg Izmir Berichten zufolge mehr als 120 Mitarbeiter der Stadtverwaltung festgenommen.