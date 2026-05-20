Ebola-Ausbruch in Zentralafrika: Was Sie jetzt wissen sollten

Es ist schwül, als sich die Türen von dem roten Helikopter öffnen, wir sind mitten im Nirgendwo im Nordosten Kongos. Ein Team von deutschen Explorationsgeologen will uns ihre Arbeitsstätte zeigen: Ein Goldgräbercamp auf einer Hochebene, etwa 30 Kilometer östlich von Kibali, der größten Goldmine in der Region. Ein Dutzend Zelte mit Strohmatte, Küche und ein WC-Häuschen, dazwischen große Regenwaldbäume. Urwald-Romantik, gestört nur von Desinfektionsspendern und einer neuen Angst. Angst vor dem Ebola-Virus, das immer wieder in der Region wütete und verantwortlich ist für den Tod von Zehntausenden Menschen.



Noch wähnt man sich hier in Sicherheit, zu abgeschieden ist die Region, noch verzeichnet die örtliche Krankenstation keine Ebola-Fälle. Doch die Sorge vor einem Ausbruch ist allgegenwärtig. Man erzählt uns von Verwandten, die sich telefonisch aus der benachbarten, betroffenen Region Ituri gemeldet haben und von vielen Toten und überforderten Gesundheitseinrichtungen berichten. Doch noch ist zumindest die Hoffnung groß, erzählt uns einer der deutschen Geologen, dass man diesen Ausbruch, wie schon den letzten, hier im Nirgendwo gut übersteht.



Vier Stunden verbringen wir im Camp, dann geht es zurück, anderthalb Stunden im roten Helikopter, an die Grenze zu Uganda, nach Ituri. Dort haben sie in den vergangenen Stunden aufgerüstet. Wir müssen durch einen Gesundheitscheck-Point. Ein Info-Schild wurde errichtet, eine Schmierinfektion sei Ebola, "Vermeiden Sie den Kontakt mit Körperflüssigkeiten", steht da. Daneben ein Wasserspender mit Griff, zwei Sekunden Wasser drauf, keine Seife, kein Desinfektionsmittel. Es ist trubelig, vor uns fünf andere Reisende, jeder fasst an den Griff. Handewäschen Pflicht, signalisieren uns die Mitarbeiter der Grenzstation. Wir weigern uns. Danach Temperaturkontrolle: 35,3 Grad vermerkt die Gesundheitsmitarbeiterin auf einem Zettel im Pass meines Kamerakollegen, und gar nur 34 Grad soll der deutsche Geologe haben, der uns begleitet. Eine normale Temperatur beträgt 36,5. Ob diese Vorsichtsmaßnahmen also tatsächlich helfen, ist mehr als fraglich.



Das wissen auch die Einheimischen. "Angst macht uns gerade nicht die Bedrohung durch Rebellengruppen", sagt unser Fahrer: "Wir haben jetzt eine neue Angst: die Sorge vor Ebola." (Anna Feist recherchiert für ZDF frontal im Kongo)