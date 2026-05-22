Deutscher WM-Kader: Ein Team, das Unterstützung verdient

Julian Nagelsmann hat bei der Nominierung seines WM-Kaders zurecht Zuversicht verbreitet. Auch die strittigen Entscheidungen hat der Bundestrainer plausibel erklärt. Ein Kommentar.

Bundestrainer Nagelsmann hat den Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben. Manuel Neuer soll die Nummer 1 bei der WM werden. 21.05.2026 | 2:28 min

Dass Manuel Neuer nach zwei Jahren ins deutsche WM-Tor zurückkehrt, ist im Land zwar umstritten. Aber nach Abwägung aller Fakten ist es die richtige Entscheidung. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Entschluss für die Fußball-WM sehr klug und nachvollziehbar erklärt.

Pro-Neuer-Entscheidung für Baumann keine Katastrophe

Neuer hat nicht nur einen sehr bestärkenden Einfluss auf die eigene Mannschaft, sondern - viel wichtiger noch - eine sehr respekteinflößende Wirkung auf jeden möglichen Gegner. Genau da spricht bei vergleichbar guten Leistungen zwischen den Pfosten alles für den Weltmeister - dafür, dass der 40-Jährige sein fünftes WM-Turnier in Angriff nehmen darf.

Manuel Neuer Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München) Quelle: Imago

Für Oliver Baumann ist diese Entscheidung zwar hart, aber an der obersten Spitze einer Leistungsgesellschaft keine Katastrophe. Vielleicht kommt sein WM-Moment trotz dieser derzeit für ihn enttäuschenden Nachricht des Bundestrainers und dann ergäbe sich die Chance zum Heldentum sowohl aus sportlicher als auch menschlicher Hinsicht.

Nagelsmann hat alles plausibel erklärt

Nagelsmann hat einen Kader berufen, der alle zuversichtlich stimmen sollte. Er hat seine liebe Not mit so manch knapper Entscheidung plausibel erklärt.

Jetzt ist es an allen, die es gut mit der deutschen Nationalmannschaft meinen, dem Team die Daumen zu drücken, das am 2. Juni losfliegt. Wir haben ein sympathisches, vielversprechendes Team, das alle Unterstützung verdient.

Julian Nagelsmann hat sein Team für die Weltmeisterschaft vorgestellt. ZDF-Reporter Florian Zschiedrich ordnet die wichtigsten Entscheidungen und die Stimmung rund um die Kaderbekanntgabe ein. 21.05.2026 | 1:42 min

Abgerechnet wird nach Ergebnissen

Unkenrufe, wann das DFB-Team gegen wen sowieso kaum eine Chance hätte, sind ebenso unsinnig wie die Debatten darüber, wer vielleicht an wessen Stelle es eher verdient hätte, dabei zu sein. Abgerechnet wird nach Ergebnissen, so schön einfach ist das im Fußball.

Diese WM findet in turbulenten Zeiten statt. Sie soll die Menschen unterhalten. Diese deutsche Mannschaft hat das Zeug dazu, das Land für hoffentlich sieben Wochen hinter sich zu vereinen.

Die Fußball-WM soll in mehreren Städten der USA stattfinden, große Begeisterung ist bislang aber kaum spürbar. Teure Tickets, weite Reisen und politische Debatten sorgen für Zurückhaltung. 21.05.2026 | 1:37 min

Warum nicht auf den Fußballsommer freuen?

Nach den im Vorfeld so viel kritisierten Turnieren in Russland und Katar sollten wir uns - bei aller berechtigten Kritik an FIFA und US-Regierung - auf einen mitreißenden Fußballsommer freuen, auf neue und vertraute Helden, spannende Spiele, große und kleine Dramen. Dafür ist so eine WM da.

Nils Kaben ist Fußball-Reporter in der ZDF-Sportredaktion.