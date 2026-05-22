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Deutscher WM-Kader: Ein Team, das Unterstützung verdient

Kommentar

DFB-Kader für die Fußball-WM:Ein Team, das Unterstützung verdient

Nils Kaben | ZDF-Reporter in Mailand

von Nils Kaben

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Julian Nagelsmann hat bei der Nominierung seines WM-Kaders zurecht Zuversicht verbreitet. Auch die strittigen Entscheidungen hat der Bundestrainer plausibel erklärt. Ein Kommentar.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (l) und DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle sitzen bei einer Pressekonferenz.

Bundestrainer Nagelsmann hat den Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben. Manuel Neuer soll die Nummer 1 bei der WM werden.

21.05.2026 | 2:28 min

Dass Manuel Neuer nach zwei Jahren ins deutsche WM-Tor zurückkehrt, ist im Land zwar umstritten. Aber nach Abwägung aller Fakten ist es die richtige Entscheidung. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Entschluss für die Fußball-WM sehr klug und nachvollziehbar erklärt.

Pro-Neuer-Entscheidung für Baumann keine Katastrophe

Neuer hat nicht nur einen sehr bestärkenden Einfluss auf die eigene Mannschaft, sondern - viel wichtiger noch - eine sehr respekteinflößende Wirkung auf jeden möglichen Gegner. Genau da spricht bei vergleichbar guten Leistungen zwischen den Pfosten alles für den Weltmeister - dafür, dass der 40-Jährige sein fünftes WM-Turnier in Angriff nehmen darf.

Torwart Manuel Neuer steht am 16.05.2026 auf dem Spielfeld im Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln.
Oliver Baumann auf dem Spielfeld, vor dem Spiel zwischen TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach, am 16.05.2026.
Torwart Alexander Nübel hält einen Fußball fest in den Händen am 08.06.2025 im Spiel zwischen Deutschland und Frankreich während des UEFA Nations League Spiels.
Joshua Kimmich beim Freundschaftsspiel Deutschland - Ghana
Fußballer Jonathan Tah in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und Frankreich am 08.06.2025 in Stuttgart.
Nico Schlotterbeck beim Testspiel Schweiz - Deutschland
Fußballer Antonio Rüdiger hält den Fußball in den Händen im Spiel zwischen Deutschland und Italien am 23.03.2025 in Dortmund.
Fußballer Malick Thiaw auf dem Spielfeld während des Spiels Deutschland gegen die Slowakai am 16.11.2025.
Fußballer Waldemar Anton in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und Portugal am 04.06.2026.
Leon Goretzka
Fußballer Felix Nmecha in Aktion während des Spiels zwischen Deutschland und der Slowakei am 17.11.2025 in Leipzig.
Fußballer Pascal Groß in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und Nordirland am 07.09.2025 im RheinEnergieStadion in Köln.
Nathaniel Brown
Fußballer Angelo Stiller in Aktion im Spiel zwischen Deutschland gegen Italien am 23.03.2025 im Signal Iduna Park in Dortmund.
Aleksandar Pavlović
David Raum
Archiv: Deniz Undav jubelt
Kai Havertz im Abschluss beim Freundschaftsspiel Deutschland gegen Ghana.
Archiv: Jamal Musiala jubelt
Fußballer Leroy Sané in Aktion während des Spiels zwischen Deutschland und Bosnien-Herzigowina am 16.11.2024 in Freiburg.
Fußballer Lennart Karl im Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz am 27.03.2026 in Basel, Schweiz.
Fußballer Nick Woltemade in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei am 17.11.2025 in der Red Bull Arena in Leipzig.
Fußballer Florian Wirtz in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei am 17.11.2025.
Jamie Leweling
Nadiem Amiri
Maximilian Beier

Manuel Neuer

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München)

Quelle: Imago

Für Oliver Baumann ist diese Entscheidung zwar hart, aber an der obersten Spitze einer Leistungsgesellschaft keine Katastrophe. Vielleicht kommt sein WM-Moment trotz dieser derzeit für ihn enttäuschenden Nachricht des Bundestrainers und dann ergäbe sich die Chance zum Heldentum sowohl aus sportlicher als auch menschlicher Hinsicht.

Nagelsmann hat alles plausibel erklärt

Nagelsmann hat einen Kader berufen, der alle zuversichtlich stimmen sollte. Er hat seine liebe Not mit so manch knapper Entscheidung plausibel erklärt.

Jetzt ist es an allen, die es gut mit der deutschen Nationalmannschaft meinen, dem Team die Daumen zu drücken, das am 2. Juni losfliegt. Wir haben ein sympathisches, vielversprechendes Team, das alle Unterstützung verdient.

Expertengespräch mit Florian Zschiedrich und Moderation

Julian Nagelsmann hat sein Team für die Weltmeisterschaft vorgestellt. ZDF-Reporter Florian Zschiedrich ordnet die wichtigsten Entscheidungen und die Stimmung rund um die Kaderbekanntgabe ein.

21.05.2026 | 1:42 min

Abgerechnet wird nach Ergebnissen

Unkenrufe, wann das DFB-Team gegen wen sowieso kaum eine Chance hätte, sind ebenso unsinnig wie die Debatten darüber, wer vielleicht an wessen Stelle es eher verdient hätte, dabei zu sein. Abgerechnet wird nach Ergebnissen, so schön einfach ist das im Fußball.

Diese WM findet in turbulenten Zeiten statt. Sie soll die Menschen unterhalten. Diese deutsche Mannschaft hat das Zeug dazu, das Land für hoffentlich sieben Wochen hinter sich zu vereinen.

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Die Fußball-WM soll in mehreren Städten der USA stattfinden, große Begeisterung ist bislang aber kaum spürbar. Teure Tickets, weite Reisen und politische Debatten sorgen für Zurückhaltung.

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Nils Kaben ist Fußball-Reporter in der ZDF-Sportredaktion.

Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen. Unter anderem ZDFheute live am 21.05.2026 ab 12:45 Uhr.
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