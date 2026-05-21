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Fußball-WM

DFB-Kader für die WM: Nagelsmanns Team der Chancen und Risiken

Der deutsche WM-Kader:Nagelsmanns Team der Chancen und Risiken

von Maik Rosner

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Bei seiner 26-köpfigen WM-Belegschaft hat sich der Bundestrainer im Zweifel für die Hoffnung aufs Besondere entschieden. Das ist gewagt, kann aber sinnvoll sein. Eine Einordnung.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (l) und DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle sitzen bei einer Pressekonferenz.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat heute den deutschen WM-Kader bekanntgegeben. Neben mehreren Debütanten feiert Torwart Manuel Neuer sein Comeback in der Nationalmannschaft.

21.05.2026 | 1:43 min

Viele Überraschungen konnte es bei der Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders gar nicht mehr geben. Denn bevor Bundestrainer Julian Nagelsmann seine 26-köpfige Belegschaft an diesem Donnerstag offiziell vorgestellt hat, kannte das Publikum die meisten Namen schon, unter anderem durch Videoclips des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in den sozialen Netzwerken.

Torwart Manuel Neuer steht am 16.05.2026 auf dem Spielfeld im Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln.
Oliver Baumann auf dem Spielfeld, vor dem Spiel zwischen TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach, am 16.05.2026.
Torwart Alexander Nübel hält einen Fußball fest in den Händen am 08.06.2025 im Spiel zwischen Deutschland und Frankreich während des UEFA Nations League Spiels.
Joshua Kimmich beim Freundschaftsspiel Deutschland - Ghana
Fußballer Jonathan Tah in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und Frankreich am 08.06.2025 in Stuttgart.
Nico Schlotterbeck beim Testspiel Schweiz - Deutschland
Fußballer Antonio Rüdiger hält den Fußball in den Händen im Spiel zwischen Deutschland und Italien am 23.03.2025 in Dortmund.
Fußballer Malick Thiaw auf dem Spielfeld während des Spiels Deutschland gegen die Slowakai am 16.11.2025.
Fußballer Waldemar Anton in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und Portugal am 04.06.2026.
Leon Goretzka
Fußballer Felix Nmecha in Aktion während des Spiels zwischen Deutschland und der Slowakei am 17.11.2025 in Leipzig.
Fußballer Pascal Groß in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und Nordirland am 07.09.2025 im RheinEnergieStadion in Köln.
Nathaniel Brown
Fußballer Angelo Stiller in Aktion im Spiel zwischen Deutschland gegen Italien am 23.03.2025 im Signal Iduna Park in Dortmund.
Aleksandar Pavlović
David Raum
Archiv: Deniz Undav jubelt
Kai Havertz im Abschluss beim Freundschaftsspiel Deutschland gegen Ghana.
Archiv: Jamal Musiala jubelt
Fußballer Leroy Sané in Aktion während des Spiels zwischen Deutschland und Bosnien-Herzigowina am 16.11.2024 in Freiburg.
Fußballer Lennart Karl im Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz am 27.03.2026 in Basel, Schweiz.
Fußballer Nick Woltemade in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei am 17.11.2025 in der Red Bull Arena in Leipzig.
Fußballer Florian Wirtz in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei am 17.11.2025.
Jamie Leweling
Nadiem Amiri
Maximilian Beier

Manuel Neuer

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München)

Quelle: Imago

Besonders polarisiert hat Nagelsmanns Torwartwahl und die Kommunikation von Manuel Neuers Comeback in der DFB-Elf nach fast zwei Jahren. Infrage sehen viele Beobachter dadurch auch Nagelsmanns Glaubwürdigkeit nach innen, nachdem er Oliver Baumann, 35, während der WM-Qualifikation stets als seine Nummer eins bezeichnet hatte.

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Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die Fußball-WM 2026 bekannt gegeben. Die ZDF-Sportmoderatoren Zschiedrich und Kaben analysieren.

21.05.2026 | 19:12 min

Nagelsmann erklärt Entscheidung für Neuer

Bis zum vergangenen Wochenende war Hoffenheims Torwart davon ausgegangen, auf diesen Status vertrauen zu können. Nun reist er laut Nagelsmann als "Weltklasse 1B-Lösung" zum WM-Turnier in Kanada, Mexiko und den USA. Natürlich sei die Entscheidung, den 40 Jahre alten Bayern-Keeper Neuer zurückzuholen, für Baumann "ein Schlag" gewesen, sagte Nagelsmann.

Manu hat etwas, was ihn umgibt aufgrund der Erfolge, was einer Mannschaft hilft.

Julian Nagelsmann

Nagelsmann verwies auf Neuers Wirkung auf die Kollegen und auch Gegner. Man könne bei der Kommunikation der Personalie aber diskutieren, "ob das der perfekte Weg war", räumte Nagelsmann ein.

Grafik: Der deutsche WM-Kader

Grafik: Der deutsche WM-Kader

Quelle: ZDF

Neuer: Viel Aura, aber auch Wade der Nation

Sportlich lässt sich Neuers Rückkehr begründen, weil der Münchner zuletzt in seinen herausragenden Momenten zeigte, dass er noch immer der beste deutsche Torwart sein kann. Seine Weltklassetaten und Aura erinnerten an seine imposanteste DFB-Phase auf dem Weg zum WM-Titel 2014. Das galt zuletzt vor allem beim 2:1-Sieg der Bayern im Viertelfinale der Champions League bei Real Madrid. Im Rückspiel allerdings patzte Neuer.

Hinzu kommen Bedenken, wie belastbar seine linke Wade ist. Immer wieder sorgt diese für Beschwerden. Deshalb müsse man auch bei der WM einkalkulieren, dass Neuer mal ein Spiel auslassen muss, sagte Nagelsmann, "wenn es am Ende viele Spiele werden, sind wir alle sehr glücklich."

Expertengespräch mit Florian Zschiedrich und Moderation

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat heute den WM-Kader präsentiert. ZDF-Reporter Florian Zschiedrich war dabei und schildert seinen Eindruck.

21.05.2026 | 1:05 min

Der DFB-Kader zur WM 2026

Torwart Manuel Neuer steht am 16.05.2026 auf dem Spielfeld im Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln.
Oliver Baumann auf dem Spielfeld, vor dem Spiel zwischen TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach, am 16.05.2026.
Torwart Alexander Nübel hält einen Fußball fest in den Händen am 08.06.2025 im Spiel zwischen Deutschland und Frankreich während des UEFA Nations League Spiels.
Joshua Kimmich beim Freundschaftsspiel Deutschland - Ghana
Fußballer Jonathan Tah in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und Frankreich am 08.06.2025 in Stuttgart.
Nico Schlotterbeck beim Testspiel Schweiz - Deutschland
Fußballer Antonio Rüdiger hält den Fußball in den Händen im Spiel zwischen Deutschland und Italien am 23.03.2025 in Dortmund.
Fußballer Malick Thiaw auf dem Spielfeld während des Spiels Deutschland gegen die Slowakai am 16.11.2025.
Fußballer Waldemar Anton in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und Portugal am 04.06.2026.
Leon Goretzka
Fußballer Felix Nmecha in Aktion während des Spiels zwischen Deutschland und der Slowakei am 17.11.2025 in Leipzig.
Fußballer Pascal Groß in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und Nordirland am 07.09.2025 im RheinEnergieStadion in Köln.
Nathaniel Brown
Fußballer Angelo Stiller in Aktion im Spiel zwischen Deutschland gegen Italien am 23.03.2025 im Signal Iduna Park in Dortmund.
Aleksandar Pavlović
David Raum
Archiv: Deniz Undav jubelt
Kai Havertz im Abschluss beim Freundschaftsspiel Deutschland gegen Ghana.
Archiv: Jamal Musiala jubelt
Fußballer Leroy Sané in Aktion während des Spiels zwischen Deutschland und Bosnien-Herzigowina am 16.11.2024 in Freiburg.
Fußballer Lennart Karl im Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz am 27.03.2026 in Basel, Schweiz.
Fußballer Nick Woltemade in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei am 17.11.2025 in der Red Bull Arena in Leipzig.
Fußballer Florian Wirtz in Aktion im Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei am 17.11.2025.
Jamie Leweling
Nadiem Amiri
Maximilian Beier

Manuel Neuer

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München)

Quelle: Imago

Karl kann Impulse geben, Form von Musiala fraglich

Die Personalie Neuer steht damit stellvertretend für Nagelsmanns WM-Belegschaft. Der Bundestrainer hat sich für einen Kader der Chancen und Risiken entschieden. Im Zweifel hat er oft auf die vermeintlich sichere, solide Lösung verzichtet und stattdessen die Aussicht auf das Besondere bevorzugt.

Das zeigt sich auch beim Youngster Lennart Karl, 18. Dem Offensivspieler ist wegen seiner Furchtlosigkeit zuzutrauen, mit einem Solo einen entscheidenden Impuls zu geben. Seine Nominierung erscheint zudem sinnvoll, weil offen ist, ob Jamal Musialas Formaufbau wie erhofft verläuft.

Archiv: Deniz Undav jubelt

Mit Rückkehrer Manuel Neuer und Jungstar Lennart Karl greift der viermalige Weltmeister Deutschland nach dem fünften Stern. Bundestrainer Nagelsmann hat seinen Kader benannt.

21.05.2026

Nagelsmann will Leroy Sané kitzeln

Auch Leroy Sanés Berufung folgt der altbekannten, aber erfahrungsgemäß eher vagen Hoffnung, bei dem 30-Jährigen Leistungsspitzen herauskitzeln zu können. Bei Galatasaray waren diese zuletzt kaum zu erahnen.

Folgerichtig ist dagegen, Deniz Undav mitzunehmen. Der Stuttgarter Angreifer könnte nach seiner besten Saison der Karriere ein wichtiger Faktor werden.

Ex-ZDF-Reporter Thomas Skulski

Ex-ZDF-Reporter Thomas Skulski über die Nominierung von Manuel Neuer und Leroy Sané, die Nicht-Nominierung von Matthias Ginter und Said El Mala sowie die Chancen der DFB-Elf für die WM 2026.

21.05.2026 | 5:12 min

Funktionieren Mittelfeld und Teamgeist?

Im dritten Drittel des WM-Kaders, in dem sich Ergänzungsspieler wie Pascal Groß befinden, ist die Personalwahl oft eher Geschmackssache. Dazu zählt auch, ob statt Malick Thiaw nicht der formstarke Matthias Ginter als fünfter Innenverteidiger hätte mitkommen sollen.

Entscheidender dürfte für den WM-Erfolg werden, ob das Mittelfeld ohne Joshua Kimmich funktioniert, der beim FC Bayern vor der Abwehr gesetzt ist, in der Nationalelf aber als Rechtsverteidiger. Noch wichtiger als einzelne Personalien dürfte werden, ob sich ein Teamgeist entwickelt, der Erfolge gegen besser besetzte Mannschaften erlaubt. Nötig werden könnte das schon in einem möglichen Achtelfinale gegen Frankreich.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des WM-Kaders auf einem Stuhl und spricht.

Oliver Baumann sei nicht "heruntergerankt", erklärt Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Wahl, Manuel Neuer zur Nummer 1 zu machen. Für diesen habe unter anderem seine Aura gesprochen.

21.05.2026 | 2:19 min
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 21.05.2026 mehrfach, unter anderem in der Sendung heute live um 12:45 Uhr und in der heute-Sendung um 17 Uhr.
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