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Fußball-WM Kader Liveblog: Diese Spieler nominiert Nagelsmann

+++ Liveblog zum WM-Kader +++:Alle wichtigen Entwicklungen. Erste Spieler nominiert

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Am heutigen Donnerstag, den 21.05.2026 nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Wichtige Meldungen

Fünf Spieler kommen vorab wohl noch

Fünf Spieler werden vorab wohl noch angekündigt. Der DFB spricht auf seiner Website von "einem guten Dutzend". Ob sie eben jenes Dutzend auch vollmachen - wir werden sehen.

Der Fahrplan für heute

Es ist davon auszugehen, dass der DFB im Laufe des Vormittags weitere Namen des 26er WM-Kaders bekannt geben wird. Insgesamt sollen 12 Spieler vorab bekannt gegeben werden. Alle Entwicklungen natürlich hier im Liveblog.
Ab 12:45 Uhr berichtet das ZDF in einer ZDFheute live Sendung über die Kaderbekanntgabe. Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt dann um 13 Uhr vor die Presse und stellt seinen finalen Kader vor.

Wichtige Meldung

Der siebte Spieler steht fest: Nathaniel Brown ist dabei

Der nächste Name steht fest. Nathaniel Browns Mutter verkündet die Nominierung ihres Sohnes. Bundestrainer Nagelsmann lobt Brown als "wissbegierigen und lernwilligen" Spieler. "Du kannst eine ganz, ganz tolle WM spielen. Glaub an dich und gib Gas", beendet Nagelsmann das kleine Nominierungsvideo.

Quelle: imago images | Maximilian Koch

Nagelsmann zu Kimmich: "Ein Vorbild"

Im Video zu Joshua Kimmichs WM-Nominierung lobt Bundestrainer Nagelsmann den DFB-Kapitän als Vorbild für "Mädchen und Jungs, die Fußball spielen und Profi werden wollen".

Freunde und Verwandte verkünden Nominierung

Die kleinen Ankündigungsclips des DFB sind immer gleich aufgebaut: Zunächst verkündet ein alter Freund, Verwandter oder Weggefährte die Nominierung und gratuliert, dann verliert zum Abschluss auch der Bundestrainer Julian Nagelsmann noch ein paar warme Worte zum Spieler.

Sechs Namen sind bisher bekannt

Der DFB hat heute Morgen damit angefangen, die Namen ihres Kaders nach und nach auf ihren Accounts in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Sechs Spieler sind schon bekannt: Joshua Kimmich, Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala und Jamie Leweling.

Guten Morgen

Herzlich willkommen zum ZDFheute-Liveblog zur WM-Kaderbekanntgabe. Alle wichtigen Entwicklungen rund um die Nominierung der 26 Spieler durch Bundestrainer Julian Nagelsmann heute um 13 Uhr finden Sie hier.

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