Es ist davon auszugehen, dass der DFB im Laufe des Vormittags weitere Namen des 26er WM-Kaders bekannt geben wird. Insgesamt sollen 12 Spieler vorab bekannt gegeben werden. Alle Entwicklungen natürlich hier im Liveblog.

Ab 12:45 Uhr berichtet das ZDF in einer ZDFheute live Sendung über die Kaderbekanntgabe. Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt dann um 13 Uhr vor die Presse und stellt seinen finalen Kader vor.