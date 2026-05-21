Fünf Spieler kommen vorab wohl noch
Fünf Spieler werden vorab wohl noch angekündigt. Der DFB spricht auf seiner Website von "einem guten Dutzend". Ob sie eben jenes Dutzend auch vollmachen - wir werden sehen.
Am heutigen Donnerstag, den 21.05.2026 nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader. Alle Entwicklungen im Liveblog.
Fünf Spieler werden vorab wohl noch angekündigt. Der DFB spricht auf seiner Website von "einem guten Dutzend". Ob sie eben jenes Dutzend auch vollmachen - wir werden sehen.
Es ist davon auszugehen, dass der DFB im Laufe des Vormittags weitere Namen des 26er WM-Kaders bekannt geben wird. Insgesamt sollen 12 Spieler vorab bekannt gegeben werden. Alle Entwicklungen natürlich hier im Liveblog.
Ab 12:45 Uhr berichtet das ZDF in einer ZDFheute live Sendung über die Kaderbekanntgabe. Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt dann um 13 Uhr vor die Presse und stellt seinen finalen Kader vor.
Der nächste Name steht fest. Nathaniel Browns Mutter verkündet die Nominierung ihres Sohnes. Bundestrainer Nagelsmann lobt Brown als "wissbegierigen und lernwilligen" Spieler. "Du kannst eine ganz, ganz tolle WM spielen. Glaub an dich und gib Gas", beendet Nagelsmann das kleine Nominierungsvideo.
Im Video zu Joshua Kimmichs WM-Nominierung lobt Bundestrainer Nagelsmann den DFB-Kapitän als Vorbild für "Mädchen und Jungs, die Fußball spielen und Profi werden wollen".
Die kleinen Ankündigungsclips des DFB sind immer gleich aufgebaut: Zunächst verkündet ein alter Freund, Verwandter oder Weggefährte die Nominierung und gratuliert, dann verliert zum Abschluss auch der Bundestrainer Julian Nagelsmann noch ein paar warme Worte zum Spieler.
Der DFB hat heute Morgen damit angefangen, die Namen ihres Kaders nach und nach auf ihren Accounts in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Sechs Spieler sind schon bekannt: Joshua Kimmich, Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala und Jamie Leweling.
Herzlich willkommen zum ZDFheute-Liveblog zur WM-Kaderbekanntgabe. Alle wichtigen Entwicklungen rund um die Nominierung der 26 Spieler durch Bundestrainer Julian Nagelsmann heute um 13 Uhr finden Sie hier.