Drei Wochen vor der Fußball-Weltmeisterschaft steigt die Spannung: Wer ist Teil der DFB-Elf? Die Pressekonferenz von Bundestrainer Nagelsmann und anschließende Analyse bei ZDFheute live.

Deutschlands WM-Kader steht! Bundestrainer Nagelsmann verkündet heute, welche Spieler mit zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Nordamerika fliegen. ZDFheute live überträgt die Pressekonferenz und ordnet die DFB-Nominierungen ein.

Die große Frage: Kehrt Manuel Neuer ins Nationaltor zurück? Trotz Rücktritt nach der EM 2024? Eigentlich war Oliver Baumann gesetzt – und hatte zuletzt sogar Nagelsmanns volles Vertrauen. Kommt heute die Kehrtwende?

Einige Namen sind schon bekannt: seit dem Vormittag postet der DFB im Halbstunden-Takt Spieler-Videos – unter anderem von Kapitän Joshua Kimmich und Stürmer Deniz Undav.

Welche Spieler schaffen es in den Kader für die WM? Überrascht Nagelsmann mit seinen Entscheidungen? Und wie stehen die Chancen für Deutschland bei der WM? Philip Wortmann spricht bei ZDFheute live mit den ZDF-Sportreportern Nils Kaben und Florian Zschiedrich in der DFB-Zentrale in Frankfurt.

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