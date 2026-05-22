Lukas Podolski beendet seine aktive Fußball-Karriere nach dieser Saison mit dem polnischen Klub Gornik Zabrze. Das gab der Weltmeister von 2014 bekannt.

Lukas Podolski spielt seit 2021 in seiner Heimat Polen bei Gornik Zabrze. In diesem Sommer hängt er die Fußballschuhe endgültig an den Nagel. Quelle: Imago

Lukas Podolski beendet seine Karriere als Profifußballer. Der Weltmeister von 2014, der seit 2021 in Polen bei Gornik Zabrze spielt, hört in diesem Sommer auf. "Ein Kapitel endet, eine neue Ära beginnt", teilten Podolski und sein Klub auf Instagram mit.

In einem Videoclip packt der Offensivspieler seine Sachen und lässt dort noch einmal seine Karriere Revue passieren. "So, Feierabend", sagt er am Schluss. Dann schließt er eine Tür, auf der in sechs Sprachen "Danke Fußball" steht.

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Podolski blickt auf beeindruckende Karriere zurück

Am Samstag steht für Gornik Zabrze noch das letzte Ligaspiel gegen Radomiak Radom an, dabei dürfte Podolski gewürdigt werden. Der 40-Jährige blickt auf eine beeindruckende Laufbahn, inklusive der WM-Krönung 2014 in Brasilien, zurück. Ausgebildet in der Jugend des 1. FC Köln feierte Podolski 2003 sein Profidebüt.

Als der deutsche Fußball im Sommer 2004 am Boden liegt, übernimmt Jürgen Klinsmann als Trainer die Nationalelf – mit radikal innovativen Ideen. Doch sein Kurs bringt das Establishment gegen ihn auf und die Mission droht zu scheitern. 20.05.2026 | 50:21 min

Beim FC avancierte der in Polen geborene Stürmer schnell zur Kultfigur. Dabei halfen Podolski viele Tore, aber auch sein frech-selbstbewusstes Auftreten und seine offen kommunizierte Liebe zum Klub aus der Domstadt.

Ich wollte immer ehrlich sein, der Junge von der Straße. „ Lukas Podolski

Podolski und Schweinsteiger mischten Nationalmannschaft auf

Im Juni 2004 debütierte Podolski für die deutsche A-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit Kumpel Bastian Schweinsteiger prägte er in den kommenden Jahren die DFB-Elf. Das Duo "Poldi" und "Schweini" stand stellvertretend für einen neuen Stil und frische Auftritte der deutschen Auswahl.

"Er ist schon ein bisschen wie Köln: unterhaltsam, niemals langweilig, immer irgendwie das positive Lebensgefühl mit sich tragend. So hat er auch alle anderen angesteckt und mitgezogen", sagte Ex-Bundestrainer Joachim Löw mal bei "ProSieben" über Podolski.

Und er war nahbar, bodenständig mit einer unglaublichen Empathie für die Menschen, für die Fans. „ Joachim Löw, Ex-Bundestrainer

Auf Vereinsebene zog es Podolski zum FC Bayern München. Mit dem deutschen Rekordmeister feierte er 2008 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Einer Rückkehr nach Köln folgten Stationen beim FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Vissel Kobe in Japan, Antalyaspor und schließlich Zabrze.

2017 beendete Lukas Podolski seine Karriere in der Nationalmannschaft. Das letzte Spiel bestritt er gegen England. 23.03.2017 | 1:14 min

Podolski hat Pläne in der polnischen Heimat

Nach seinem Wechsel zu seinem Jugendverein hat der Fußballer den Klub aus seinem Geburtsland auf vielen Ebenen vorangebracht - sportlich, strukturell und durch sein Netzwerk. Im Dezember vergangenen Jahres erwarb der im nahegelegenen polnischen Gliwice (Gleiwitz) geborene Fußballer Anteile am Klub und wurde so zum zweitgrößten Anteilseigner.

"Auch die Arbeit neben dem Platz macht mir große Freude. Ich bin jetzt 40, da haben sich die Prioritäten verschoben. Der Verein hat es mir ermöglicht, in viele Bereiche reinzuschnuppern", hatte Podolski bereits vergangenes Jahr in einem Interview betont.

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Quelle: dpa, sid