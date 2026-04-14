Ein junges DFB-Team begeistert bei der WM 2006. Noch zwei Jahre zuvor schien das undenkbar. Die ZDF-Doku "Mission Sommermärchen" erzählt die spektakuläre Reise.

Ab 20. Mai streamen: Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Klinsmanns Revolution wankt – bis sein junges Team das Land elektrisiert. Die Doku zeigt die unerzählte Vorgeschichte und Emotionen hautnah. 14.04.2026 | 0:42 min

Sommer 2006: Ganz Deutschland erlebt ein "Sommermärchen", die Fußball-WM im eigenen Land. Wildfremde Menschen liegen sich in den Armen, eine Welle der Euphorie überrollt das Land.

Doch kurze Zeit vorher scheint nichts unwahrscheinlicher als das. Als Teamchef Rudi Völler nach dem desaströsen EM-Aus 2004 zurücktritt, ist der deutsche Fußball am Tiefpunkt angekommen. Es bleiben nur noch zwei Jahre, um eine Blamage im eigenen Land zu verhindern - nur welcher Trainer will sich das antun?

Innovator Jürgen Klinsmann

Es ist der Moment, in dem Innovator Jürgen Klinsmann überraschend die Bühne betritt. Mit klaren Zielen: Den deutschen Fußball von Grund auf ändern, "den Laden auseinandernehmen", Weltmeister werden. Die "Mission Sommermärchen" (ab 20. Mai im ZDF streamen) beginnt - eine tragikomische Geschichte vollgepackt mit emotionalen Ereignissen, persönlichen Dramen und legendären Momenten.

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In einer Zeit, in der ein ganzes Land sich neu erfindet und alles im Umbruch ist. Erzählt von denen, die dabei waren: Jürgen Klinsmann, Oliver Kahn, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Jogi Löw, David Odonkor, uvm.

ZDF-Doku "Mission Sommermärchen" erzählt turbulente Reise

In drei Teilen erzählt "Mission Sommermärchen" die turbulenten Jahre vor der WM 2006, in denen Jürgen Klinsmann, Jogi Löw und ihr Team den deutschen Fußball revolutionieren und mit unkonventionellen Trainingsmethoden und Power Point-Präsentationen nach und nach das Establishment des deutschen Fußballs gegen sich aufbringen.

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Die Revolution droht zu scheitern - bis die junge deutsche Mannschaft bei der WM ein ganzes Land in Ekstase versetzt. Doch bevor es dazu kommt, müssen alle Beteiligten teilweise schmerzvoll lernen: Niemand kann ein Fußballspiel allein gewinnen. Und erst recht nicht die Herzen der Fans.

Persönlichkeiten stehen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt der Doku-Serie stehen die Persönlichkeiten, die mit ihren Handlungen und sportlichen Leistungen die erfolgreiche Heim-WM erst ermöglichten: Jürgen Klinsmann, der mit schwäbischer Sturheit aller Kritik trotzt und seine Vision bis zum Ende verfolgt.

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Oliver Kahn, der nach seinem Patzer im WM-Finale 2002 alles für die WM 2006 opfert - und schließlich selbst zum Opfer der Revolution wird. Und David Odonkor, vor dem Turnier ein Nobody, der mit seiner Schnelligkeit zu einem der heimlichen Helden dieser WM wird.

Podolski, Schweinsteiger und Co. sprechen in der Doku

Zahlreiche Spieler aus dem WM-Kader von 2006 wie Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Thorsten Frings, Gerald Asamoah & Sebastian Kehl erzählen von einer Ära, in der alles möglich schien - vom absoluten Desaster bis hin zum unvorstellbaren Traum, Weltmeister im eigenen Land zu werden.

Ergänzende O-Töne von Journalistinnen und Journalisten wie Ulrike von der Groeben, Johannes B. Kerner und Ronald Reng sowie unveröffentlichtes Archivmaterial verdichten die Erzählung eines Landes, das 2006 die Freude an sich selbst wiederfindet. Eine Geschichte, die weit über den Sport hinausgeht und vor dem Hintergrund einer Heim-WM gesellschaftliche Themen wie Tradition vs. Innovation und Ego vs. Team aushandelt.

Zwei Jahre, die ein neues Fußball-Zeitalter begründen

Überraschende erzählerische Wendepunkte wie die Weißbier-Wutrede von Rudi Völler, die bislang kaum bekannte Rolle von Angela Merkel oder die Nominierung von David Odonkor zeichnen das Bild einer Zeit, in der Jürgen Klinsmann den deutschen Fußball gegen alle Widerstände revolutioniert und den Grundstein für die erfolgreichste Phase des deutschen Fußballs der jüngeren Vergangenheit zwischen 2006 und dem WM-Titel 2014 legt - bis zur eigenen Selbstaufopferung.

Die Doku-Serie ist ab Freitag, 20. Mai 2026, im ZDF-Streaming-Portal und am Samstag, 30. Mai 2026, 20.30 Uhr im ZDF zu sehen.

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