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Tennis: Eva Lys über Medienboykott bei French Open

Über Medienboykott bei French Open:Eva Lys: Spieler sollen das bekommen, was sie verdienen

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Eva Lys

Eva Lys über ihr Comeback nach Knieverletzung und über den Medienboykott, mit dem Tennis-Profis bei den French Open auf "unfaire Preisgeldverteilung" aufmerksam machen wollen.

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