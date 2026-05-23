Über Medienboykott bei French Open : Eva Lys: Spieler sollen das bekommen, was sie verdienen

23.05.2026 | 11:11 |

Eva Lys über ihr Comeback nach Knieverletzung und über den Medienboykott, mit dem Tennis-Profis bei den French Open auf "unfaire Preisgeldverteilung" aufmerksam machen wollen.