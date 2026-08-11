Leichtathletik-EM: Zehnkämpfer um Mitfavorit Neugebauer starten

Die Zehnkämpfer, die Könige der Leichtathletik, starten am Mittwoch in die EM. Weltmeister Leo Neugebauer gehört zu den Favoriten. Auch Niklas Kaul will um die Medaillen kämpfen.

Zehnkämpfer Leo Neugebauer steigt an diesem Mittwoch in die EM ein. Quelle: Imago

Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften beginnt an diesem Mittwoch der Zehnkampf mit Weltmeister Leo Neugebauer. Der 26-Jährige zählt bei seiner EM-Premiere im britischen Birmingham zu den Topfavoriten auf den Titel.

Los geht es mit der ersten Disziplin über die 100 Meter um 11:35 Uhr deutscher Zeit (ARD). Die weiteren Disziplinen am Mittwoch sind Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, und die 400 Meter. Der Zehnkampf wird traditionell an zwei Tagen absolviert. Die Entscheidung um Gold, Silber und Bronze fällt am Donnerstag (ZDF).

Die Frühsession am 12. August 11:35 Uhr: Zehnkampf, 100 Meter

11:40 Uhr: Diskuswurf der Frauen, Qualifikation

12:05 Uhr: 400 Meter der Frauen, Vorlauf

12:20 Uhr: Zehnkampf, Weitsprung

12:40 Uhr: 200 Meter der Frauen, Vorlauf

13:00 Uhr: Diskuswurf der Frauen, Qualifikation

13:20 Uhr: 800 Meter der Männer, Halbfinale

13:40 Uhr: Zehnkampf, Kugelstoßen

13:55 Uhr: 400 Meter Hürden der Männer, Halbfinale

Niklas Kaul hofft auf EM-Medaille

Chancen auf eine Medaille darf sich nicht nur Neugebauer, sondern auch Niklas Kaul ausrechnen. Der Weltmeister von 2019 in Doha hofft auf das erste Edelmetall bei einer großen Meisterschaft seit seinem EM-Titel vor vier Jahren in München.

Vom Jungen aus der schwäbischen Provinz zum König der Athleten: Die Geschichte hinter Leo Neugebauers kometenhaftem Aufstieg an die Weltspitze. 10.08.2026 | 11:10 min

Zu den Kontrahenten von Neugebauer und Kaul gehören Titelverteidiger Johannes Erm aus Estland sowie der Norweger Sander Skotheim. Als dritter deutscher Teilnehmer geht der erst 21-jährige Amadeus Gräber an den Start.

Aileen Kuhn im Hammerwurf-Finale

Im Hammerwurf-Finale der Frauen am Abend ab 20:45 Uhr deutscher Zeit ist Aileen Kuhn Außenseiterin. Die 22-Jährige belegte in der Qualifikation den siebten Platz und ist die einzige deutsche Teilnehmerin im Endkampf.

Spätsession am 12. August 19:40 Uhr: Zehnkampf, Hochsprung

20:45 Uhr: Hammerwurf der Frauen, Finale

20:55 Uhr: 110 Meter Hürden der Männer, Halbfinale

21:20 Uhr: 200 Meter der Frauen, Halbfinale

21:40 Uhr: Dreisprung der Männer, Qualifikation

21:50 Uhr: 400 Meter der Männer, Finale

22:08 Uhr: 400 Meter Hürden der Frauen, Finale

22:22 Uhr: Zehnkampf, 400 Meter

22:47 Uhr: 110 Meter Hürden der Männer, Finale

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Quelle: dpa