Leichtathletik-EM: Zehnkämpfer um Mitfavorit Neugebauer starten

Leichtathletik in Birmingham:Zehnkämpfer um Mitfavorit Neugebauer starten in die EM
Die Zehnkämpfer, die Könige der Leichtathletik, starten am Mittwoch in die EM. Weltmeister Leo Neugebauer gehört zu den Favoriten. Auch Niklas Kaul will um die Medaillen kämpfen.
Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften beginnt an diesem Mittwoch der Zehnkampf mit Weltmeister Leo Neugebauer. Der 26-Jährige zählt bei seiner EM-Premiere im britischen Birmingham zu den Topfavoriten auf den Titel.
Los geht es mit der ersten Disziplin über die 100 Meter um 11:35 Uhr deutscher Zeit (ARD). Die weiteren Disziplinen am Mittwoch sind Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, und die 400 Meter. Der Zehnkampf wird traditionell an zwei Tagen absolviert. Die Entscheidung um Gold, Silber und Bronze fällt am Donnerstag (ZDF).
11:35 Uhr: Zehnkampf, 100 Meter
11:40 Uhr: Diskuswurf der Frauen, Qualifikation
12:05 Uhr: 400 Meter der Frauen, Vorlauf
12:20 Uhr: Zehnkampf, Weitsprung
12:40 Uhr: 200 Meter der Frauen, Vorlauf
13:00 Uhr: Diskuswurf der Frauen, Qualifikation
13:20 Uhr: 800 Meter der Männer, Halbfinale
13:40 Uhr: Zehnkampf, Kugelstoßen
13:55 Uhr: 400 Meter Hürden der Männer, Halbfinale
Niklas Kaul hofft auf EM-Medaille
Chancen auf eine Medaille darf sich nicht nur Neugebauer, sondern auch Niklas Kaul ausrechnen. Der Weltmeister von 2019 in Doha hofft auf das erste Edelmetall bei einer großen Meisterschaft seit seinem EM-Titel vor vier Jahren in München.
Zu den Kontrahenten von Neugebauer und Kaul gehören Titelverteidiger Johannes Erm aus Estland sowie der Norweger Sander Skotheim. Als dritter deutscher Teilnehmer geht der erst 21-jährige Amadeus Gräber an den Start.
Aileen Kuhn im Hammerwurf-Finale
Im Hammerwurf-Finale der Frauen am Abend ab 20:45 Uhr deutscher Zeit ist Aileen Kuhn Außenseiterin. Die 22-Jährige belegte in der Qualifikation den siebten Platz und ist die einzige deutsche Teilnehmerin im Endkampf.
19:40 Uhr: Zehnkampf, Hochsprung
20:45 Uhr: Hammerwurf der Frauen, Finale
20:55 Uhr: 110 Meter Hürden der Männer, Halbfinale
21:20 Uhr: 200 Meter der Frauen, Halbfinale
21:40 Uhr: Dreisprung der Männer, Qualifikation
21:50 Uhr: 400 Meter der Männer, Finale
22:08 Uhr: 400 Meter Hürden der Frauen, Finale
22:22 Uhr: Zehnkampf, 400 Meter
22:47 Uhr: 110 Meter Hürden der Männer, Finale
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