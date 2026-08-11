Der erste Deutsche seit 1986: Owen Ansah sprintet bei der Leichtathletik-EM zu einer Medaille im 100-Meter-Lauf und gewinnt Bronze. Hammerwerfer Merlin Hummel holt Silber.

So sprintete Owen Ansah zu Bronze: Das 100-Meter-Finale der Männer bei der Leichtathletik-EM in Birmingham. 11.08.2026 | 1:06 min

Dem Wirbel um eine vermutlich verweigerte Dopingprobe zum Trotz: Owen Ansah hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham Bronze im 100-Meter-Sprint gewonnen. Zuvor hatte Hammerwerfer Merlin Hummel mit Silber die erste Medaille des Tages fürs deutsche Team geholt.

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem Hammerwerfen der Männer, 110 Meter Hürden der Frauen und dem Finale über 100 Meter der Männer. 12.08.2026 | 10:01 min

Titelverteidiger Jacobs bricht verletzt ab

Ansah stürmte unbeeindruckt von seiner drohenden Sperre in 10,19 Sekunden ins Ziel und musste sich nur dem neuen Europameister Romell Glave (10,09 Sekunden) und dessen britischem Landsmann Jeremiah Azu (10,16) geschlagen geben.

Sprinter Owen Ansah hat trotz des Wirbels um eine verpasste Dopingprobe EM-Bronze über 100 Meter gewonnen. Nach dem Rennen spricht er im ZDF-Interview. 11.08.2026 | 2:50 min

Titelverteidiger Lamont Marcell Jacobs (Italien) - Olympiasieger von 2020 - verletzte sich und trudelte nach gut 50 Metern aus.

Erste deutsche EM-Medaille über 100 Meter seit 40 Jahren

Ansah schrieb zudem Geschichte: 40 Jahre nach DDR-Sprinter Steffen Bringmann (Silber in Stuttgart) gewann der 25-Jährige als erster Deutscher wieder eine EM-Medaille über 100 Meter. Ob er sie allerdings behalten darf, ist unklar.

Dem schnellsten deutschen Sprinter Owen Ansah droht eine Vier-Jahres-Sperre. Die NADA fordert das wegen eines abgelehnten Dopingtests. 11.08.2026 | 3:17 min

Schließlich wirft die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) dem deutschen Rekordhalter vor, im Juli einen Dopingtest verweigert zu haben und fordert eine Sperre von vier Jahren für den 9,98-Sekunden-Mann. Ansah weist die Vorwürfe zurück und will gegen die drohende Sperre vorgehen.

Ansah scheinbar unbeeindruckt

Da bislang keine vorläufige Suspendierung ausgesprochen wurde, ist Ansah in Birmingham startberechtigt. Sein Auftritt im Alexander Stadium war mit großer Spannung erwartet worden, der Druck immens.

Doch Ansah präsentierte sich von all dem Wirbel um seine Person gänzlich unbeeindruckt. Elegant und entschlossen flog er der ersten ganz großen Einzel-Medaille seiner Karriere entgegen.

Ansah: Keine Angst, Medaille zu verlieren

"Ich dachte: Gib Gas, mach weiter", sagte Ansah nach seinem Coup im ZDF: "Am Ende wusste ich gar nicht, ob ich Dritter geworden bin. Aber umso glücklicher bin ich, dass ich mit einer Bronzemedaille nach Hause fahren kann."

Es gebe keine einzige Stimme in seinem Kopf, dass die Medaille bald weg sein könnte, so Ansah weiter. Er habe keine Angst, Bronze wieder zu verlieren:

Ich bin im Hier und Jetzt und darauf konzentriere ich mich. Auf die Sachen, die in der Zukunft passieren, da kann ich keinen Einfluss drauf nehmen. „ Owen Ansah, EM-Dritter

Eine Zeit für die Ewigkeit: Owen Ansah ist als erster Deutscher überhaupt die 100 Meter in unter 10 Sekunden gelaufen. Die Doku begleitet ihn auf dem Weg zur Leichtathletik-WM 2025 in Tokio. 11.09.2025 | 43:25 min

Merlin Hummels zweiter großer Coup

Hummel kam auf 81,30 Meter und gewann damit nach WM-Silber 2025 seine nächste internationale Plakette. Der erste internationale Titel seiner Karriere war für den 24-Jährigen von Eintracht Frankfurt allerdings nicht in Reichweite.

Merlin Hummel hat hinter Bence Halasz EM-Silber im Hammerwerfen gewonnen. Der Wurf, der ihm die Medaille gebracht hat, im Video. 11.08.2026 | 0:54 min

Gold ging an den Ungarn Bence Halasz mit überragenden 84,25 Metern, Bronze sicherte sich der Ukrainer Mychaylo Kochan mit 79,49 Metern. Das war ein "unfassbar epischer Battle. Genauso habe ich es erwartet", sagte Hummel im ZDF.

Hummels Vereinskollege Sören Klose belegte mit 78,13 Metern den guten sechsten Platz. Titelverteidiger Wojciech Nowicki aus Polen hatte die Qualifikation nicht überstanden.

Nach dem Gewinn der EM-Silbermedaille im Hammerwerfen spricht Merlin Hummel im ZDF-Interview bei Moderatorin Maral Bazargani. 11.08.2026 | 1:41 min

Die Spätsession vom Dienstag im Highlightplayer:

Schwimm-EM in Paris und Leichtathletik-EM in Birmingham relive: Stabhochsprung (F), Hammerwurf (M), 5000 m (F), 100 m Hürden (F), Weitsprung (M), 100 m (M), 400 m (M). 11.08.2026 | 215:02 min

Hummel schwächelt in der Qualifikation

Dort hatte sich Hummel am Montag schwergetan und mit für ihn schwachen 75,49 Metern lediglich den zehnten Rang belegt. Im Finale der besten zwölf Werfer begann er fokussierter und trat am Abend auch nicht mehr in einem Trainingsanzug an.

Mit dem ersten Wurf auf 79,08 Meter startete der 24-Jährige gut, doch dann folgten zwei Würfe in das Netz des Wurfkäfigs. Zwischendurch hatte Hummel im Schneidersitz noch eine Konzentrationsübung absolviert.

Hummels fünfter Wurf bringt Silber

Das zahlte sich schließlich im fünften Durchgang aus, als der Tüftler endlich sein Potenzial abrufen konnte und sich auf den Silber-Rang katapultierte. Halasz, der lange mit 81,84 Metern vorn lag, setzte dem Wettbewerb dann mit seinem Siegeswurf die Krone auf.

Quelle: dpa / SID