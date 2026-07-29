Leichtathletik-EM: Owen Ansah trotz drohender Sperre im Aufgebot

Leichtathletik-EM in Birmingham:Sprinter Ansah trotz drohender Sperre im DLV-Aufgebot
Der DLV hat das Aufgebot für die Leichtathletik-EM bekanntgegeben. Mit dabei ist Sprinter Owen Ansah, um den es zuletzt Wirbel wegen einer verpassten Doping-Probe gegeben hatte.
Trotz seiner ungeklärten Situation steht der deutsche 100-m-Rekordhalter Owen Ansah im Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August).
Das Team mit 31 Athletinnen und 27 Athleten gab der DLV am Mittwoch, drei Tage nach den deutschen Meisterschaften in Wattenscheid, bekannt. Nachrücker über ihre Positionen im European Ranking sind noch bis Freitag möglich.
Nachdem bereits zuvor die EM-Starter im Marathon, Gehen und über 10.000 Meter nominiert worden waren, umfasst das DLV-Aufgebot nun 42 Athletinnen und 39 Athleten, in Summe 81.
DLV muss Risiko bei Ansahs Aufstellung abwägen
Ansah (Bestzeit 9,98 Sekunden) hatte einem NADA-Kontrolleur Anfang Juli direkt vor seiner Abreise zum Diamond-League-Meeting in Monaco die Abgabe einer Dopingprobe verweigert. Er sei unter Zeitdruck gewesen und habe so kurzfristig keine Probe abgeben können, auch weil er kurz zuvor die Toilette besucht habe, gab Ansah in einer Mitteilung des Verbandes an.
Die Nationale Anti Doping Agentur leitete daraufhin ein Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen ein. Der 25-Jährige ist vorläufig nicht sanktioniert, da kein positiver Test von ihm vorliegt. Ihm droht laut Reglement aber eine Sperre von vier Jahren.
Sollte es vor der EM kein Urteil mehr in dem Verfahren geben, muss der DLV entscheiden, ob er Ansah aufstellt oder vorsorglich auf ihn verzichtet. Bei einer nachträglichen Sperre könnten eine Streichung der EM-Ergebnisse und die Aberkennung möglicher Medaillen drohen.
Mihambo geht als Titelverteidigerin an den Start
Angeführt wird das 58-köpfige deutsche Team von Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die als Titelverteidigerin an den Start geht. Zu den erfahrenen Athleten gehören zudem Hindernisläuferin Gesa Krause, Sprinterin Gina Lückenkemper und Speerwerfer Julian Weber. Ein Kandidat für Gold ist zudem Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer.
Jörg Bügner, DLV-Vorstand Leistungssport, sieht "viel Qualität, Dynamik und Aufbruchstimmung" in der Mannschaft. "Wir reisen mit einem Team nach Birmingham, das erfahrene Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner ebenso umfasst wie junge Athletinnen und Athleten, die auf der großen internationalen Bühne für Furore sorgen können", sagte Bügner.
Als Ziel gibt er aus, "in der Nationenwertung vorn mitzuspielen. Wenn es uns gelingt, unser Potenzial ins Alexander Stadium und auf die Straßen Birminghams zu bringen, bin ich überzeugt, dass wir viele starke Auftritte erleben werden", sagte Bügner und ergänzte: "Wir wollen den nächsten Entwicklungsschritt in Richtung Olympische Spiele machen."
Frauen:
100 Meter: Rebekka Haase, Chelsea Kadiri, Gina Lückenkemper
200 Meter: Sophia Junk, Judith Bilepo Mokobe
400 Meter: Johanna Martin
800 Meter: Jana Marie Becker, Smilla Kolbe, Majtie Kolberg
10.000 Meter: Eva Dieterich, Blanka Dörfel, Lisa Merkel
Marathon: Laura Hottenrott, Fabienne Königstein, Domenika Mayer
Marathon-Team: Nina Reuter, Katharina Saathoff, Tabea Themann
Marathon-Gehen: Bianca Maria Dittrich, Ada Junghannß
100 Meter Hürden: Lia Flotow, Rosina Schneider, Franziska Schuster, Ersatz: Marlene Meier
400 Meter Hürden: Eileen Demes
3000 Meter Hindernis: Olivia Gürth, Gesa Krause, Lea Meyer, Ersatz: Adia Budde
Hochsprung: Christina Honsel
Stabhochsprung: Anjuli Knäsche
Weitsprung: Malaika Mihambo
Dreisprung: Caroline Joyeux
Kugelstoß: Yemisi Mabry, Katharina Maisch, Nina Ndubuisi, Ersatz: Alina Korecki
Diskuswurf: Shanice Craft, Kristin Pudenz, Marike Steinacker, Ersatz: Leia Braunagel
Hammerwurf: Aileen Kuhn
Speerwurf: Julia Ulbricht
Siebenkampf: Vanessa Grimm, Sandrina Sprengel, Sophie Weißenberg
Männer:
100 Meter: Owen Ansah, Heiko Gussmann, Yannick Wolf, Ersatz: Lucas Ansah-Peprah
200 Meter: Ansah, Joshua Hartmann, Kameron Horton, Ersatz: Ansah-Peprah
400 Meter: Jean Paul Bredau, Thorben Finke
1500 Meter: Robert Farken
5000 Meter: Mohamed Abdilaahi, Florian Bremm
10.000 Meter: Mohamed Abdilaahi
Marathon: Samuel Fitwi, Amanal Petros, Richard Ringer
Marathon-Team: Simon Boch, Erik Hille, Tom Thurley
Halbmarathon-Gehen: Leo Köpp, Christopher Linke, Frederick Weigel
Marathon-Gehen: Johannes Frenzl, Karl Junghannß, Christopher Linke, Ersatz: Carl Dohmann
400 Meter Hürden: Emil Agyekum, Owe Fischer-Breiholz
3000 Meter Hindernis: Karl Bebendorf, Niklas Buchholz, Frederik Ruppert
Hochsprung: Tobias Potye
Stabhochsprung: Bo Kanda Lita Baehre
Weitsprung: Simon Batz
Diskuswurf: Henrik Janssen, Steven Richter, Marius Karges, Ersatz: Mika Sosna
Hammerwurf: Merlin Hummel, Sören Klose
Speerwurf: Thomas Röhler, Julian Weber
Zehnkampf: Amadeus Gräber, Niklas Kaul, Leo Neugebauer
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