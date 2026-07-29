Leichtathletik-EM: Owen Ansah trotz drohender Sperre im Aufgebot

Der DLV hat das Aufgebot für die Leichtathletik-EM bekanntgegeben. Mit dabei ist Sprinter Owen Ansah, um den es zuletzt Wirbel wegen einer verpassten Doping-Probe gegeben hatte.

Für die EM in Birmingham nominiert: Sprinter Owen Ansah Quelle: Witters

Trotz seiner ungeklärten Situation steht der deutsche 100-m-Rekordhalter Owen Ansah im Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August).

Das Team mit 31 Athletinnen und 27 Athleten gab der DLV am Mittwoch, drei Tage nach den deutschen Meisterschaften in Wattenscheid, bekannt. Nachrücker über ihre Positionen im European Ranking sind noch bis Freitag möglich.

Nachdem bereits zuvor die EM-Starter im Marathon, Gehen und über 10.000 Meter nominiert worden waren, umfasst das DLV-Aufgebot nun 42 Athletinnen und 39 Athleten, in Summe 81.

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DLV muss Risiko bei Ansahs Aufstellung abwägen

Ansah (Bestzeit 9,98 Sekunden) hatte einem NADA-Kontrolleur Anfang Juli direkt vor seiner Abreise zum Diamond-League-Meeting in Monaco die Abgabe einer Dopingprobe verweigert. Er sei unter Zeitdruck gewesen und habe so kurzfristig keine Probe abgeben können, auch weil er kurz zuvor die Toilette besucht habe, gab Ansah in einer Mitteilung des Verbandes an.

Die Nationale Anti Doping Agentur leitete daraufhin ein Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen ein. Der 25-Jährige ist vorläufig nicht sanktioniert, da kein positiver Test von ihm vorliegt. Ihm droht laut Reglement aber eine Sperre von vier Jahren.

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Sollte es vor der EM kein Urteil mehr in dem Verfahren geben, muss der DLV entscheiden, ob er Ansah aufstellt oder vorsorglich auf ihn verzichtet. Bei einer nachträglichen Sperre könnten eine Streichung der EM-Ergebnisse und die Aberkennung möglicher Medaillen drohen.

Mihambo geht als Titelverteidigerin an den Start

Angeführt wird das 58-köpfige deutsche Team von Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die als Titelverteidigerin an den Start geht. Zu den erfahrenen Athleten gehören zudem Hindernisläuferin Gesa Krause, Sprinterin Gina Lückenkemper und Speerwerfer Julian Weber. Ein Kandidat für Gold ist zudem Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer.

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Jörg Bügner, DLV-Vorstand Leistungssport, sieht "viel Qualität, Dynamik und Aufbruchstimmung" in der Mannschaft. "Wir reisen mit einem Team nach Birmingham, das erfahrene Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner ebenso umfasst wie junge Athletinnen und Athleten, die auf der großen internationalen Bühne für Furore sorgen können", sagte Bügner.

Als Ziel gibt er aus, "in der Nationenwertung vorn mitzuspielen. Wenn es uns gelingt, unser Potenzial ins Alexander Stadium und auf die Straßen Birminghams zu bringen, bin ich überzeugt, dass wir viele starke Auftritte erleben werden", sagte Bügner und ergänzte: "Wir wollen den nächsten Entwicklungsschritt in Richtung Olympische Spiele machen."

Das deutsche Team im Überblick: Frauen:

100 Meter: Rebekka Haase, Chelsea Kadiri, Gina Lückenkemper

200 Meter: Sophia Junk, Judith Bilepo Mokobe

400 Meter: Johanna Martin

800 Meter: Jana Marie Becker, Smilla Kolbe, Majtie Kolberg

10.000 Meter: Eva Dieterich, Blanka Dörfel, Lisa Merkel

Marathon: Laura Hottenrott, Fabienne Königstein, Domenika Mayer

Marathon-Team: Nina Reuter, Katharina Saathoff, Tabea Themann

Marathon-Gehen: Bianca Maria Dittrich, Ada Junghannß

100 Meter Hürden: Lia Flotow, Rosina Schneider, Franziska Schuster, Ersatz: Marlene Meier

400 Meter Hürden: Eileen Demes

3000 Meter Hindernis: Olivia Gürth, Gesa Krause, Lea Meyer, Ersatz: Adia Budde

Hochsprung: Christina Honsel

Stabhochsprung: Anjuli Knäsche

Weitsprung: Malaika Mihambo

Dreisprung: Caroline Joyeux

Kugelstoß: Yemisi Mabry, Katharina Maisch, Nina Ndubuisi, Ersatz: Alina Korecki

Diskuswurf: Shanice Craft, Kristin Pudenz, Marike Steinacker, Ersatz: Leia Braunagel

Hammerwurf: Aileen Kuhn

Speerwurf: Julia Ulbricht

Siebenkampf: Vanessa Grimm, Sandrina Sprengel, Sophie Weißenberg



Männer:

100 Meter: Owen Ansah, Heiko Gussmann, Yannick Wolf, Ersatz: Lucas Ansah-Peprah

200 Meter: Ansah, Joshua Hartmann, Kameron Horton, Ersatz: Ansah-Peprah

400 Meter: Jean Paul Bredau, Thorben Finke

1500 Meter: Robert Farken

5000 Meter: Mohamed Abdilaahi, Florian Bremm

10.000 Meter: Mohamed Abdilaahi

Marathon: Samuel Fitwi, Amanal Petros, Richard Ringer

Marathon-Team: Simon Boch, Erik Hille, Tom Thurley

Halbmarathon-Gehen: Leo Köpp, Christopher Linke, Frederick Weigel

Marathon-Gehen: Johannes Frenzl, Karl Junghannß, Christopher Linke, Ersatz: Carl Dohmann

400 Meter Hürden: Emil Agyekum, Owe Fischer-Breiholz

3000 Meter Hindernis: Karl Bebendorf, Niklas Buchholz, Frederik Ruppert

Hochsprung: Tobias Potye

Stabhochsprung: Bo Kanda Lita Baehre

Weitsprung: Simon Batz

Diskuswurf: Henrik Janssen, Steven Richter, Marius Karges, Ersatz: Mika Sosna

Hammerwurf: Merlin Hummel, Sören Klose

Speerwurf: Thomas Röhler, Julian Weber

Zehnkampf: Amadeus Gräber, Niklas Kaul, Leo Neugebauer

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Quelle: dpa, SID