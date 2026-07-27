Topsprinter Owen Ansah verweigerte unter Zeitdruck eine unangekündigte Dopingkontrolle. Dem 25-Jährigen droht nun eine Sperre. Wie solche Kontrollen ablaufen - ein Überblick.

Owen Ansah könnte nach einer verweigerten Dopingkontrolle für mehrere Jahre gesperrt werden. Quelle: dpa

Topsprinter Owen Ansah wollte bloß schnell zum Flughafen und zum nächsten Wettkampf, als der Dopingkontrolleur unangekündigt vor der Tür stand. Wegen des Zeitdrucks verweigerte Ansah die Probe - was er nicht gedurft hätte.

Dem für den Hamburger SV startenden 25-Jährigen droht nun eine mehrjährige Sperre. Denn Spitzensportler wie Ansah zählen zum sogenannten Registered Testing Pool (RTP), für sie gelten die strengsten Vorgaben der Nationalen Anti-Doping Agentur (Nada) und der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada). Was bedeutet das? Ein Überblick.

Wie läuft eine unangekündigte Dopingkontrolle normalerweise ab?

Die Nada kann jede Athletin und jeden Athleten, die ihrem Testpool angehört, jederzeit und überall auf verbotene Substanzen testen. Üblich sind Blutkontrollen (Serum- und Vollblutprobe), Urinkontrollen und die Abnahmen von Dried-Blood-Spot-Proben, also Trockenblutspots (DBS). Frauen werden von Frauen, Männer von Männern kontrolliert.

Die neue ZDF-Leichtathletik-Expertin Lisa Mayer äußert sich zum Fall Owen Ansah. Der Sprintstar selbst spricht über sein Siegrennen bei den Deutschen Meisterschaften. 25.07.2026 | 2:53 min

Woher wissen die Kontrolleure, wo sie die Sportler finden?

Die Sportler sind zur intensiven Datenpflege verpflichtet. Orts- und Zeitangaben müssen auf dem neuesten Stand sein, das gilt auch für Urlaub, Arbeit oder Schule. Darüber hinaus müssen RTP-Athleten für jeden Tag ein einstündiges Testzeitfenster zwischen 6 und 23 Uhr angeben, in dem sie für eine Dopingkontrolle zur Verfügung stehen. Eva Bunthoff, Leiterin des Ressorts Doping-Kontroll-System bei der Nada, erklärt:

Das Prozedere zur Umsetzung von Dopingkontrollen ist weltweit standardisiert. „ Eva Bunthoff, Leiterin des Ressorts Doping-Kontroll-System bei der Nada

Warum gibt es unangekündigte Dopingkontrollen?

Der Überraschungseffekt verhindert, dass sich dopende Sportler auf die Kontrollen vorbereiten können. Denn "es gibt Substanzen, die nicht lange nachweisbar sind", so Bunthoff.

Und längst sind nicht mehr nur die Stunden vor dem Wettkampf entscheidend. "Vor allem geht es mittlerweile darum, dass Sportler ihre Regenerationsphasen verkürzen, etwa nach Verletzungen", sagt Bunthoff.

Welche Konsequenzen hat das Verpassen einer Dopingkontrolle?

Wer einen Kontrolltermin verpasst, etwa weil die Aufenthaltsdaten nicht mehr aktuell sind, riskiert einen sogenannten Strike. Rund 500 Anhörungen habe es im vergangenen Jahr durch die Nada zu einem möglichen Meldepflicht- und Kontrollversäumnis gegeben, erläutert Bunthoff.

20.07.2026 | 0:50 min

Jeder Fall wird dokumentiert, führt aber nicht immer zu einem festgestellten Versäumnis. 2025 endeten etwa 300 der 500 Anhörungen mit einem Strike. Aber auch das ist noch kein großes Problem für die Athleten.

Hätte Ansah dem Dopingkontrolleur also nicht die Tür gar nicht erst geöffnet, wäre das vermutlich lediglich bei einem Strike geblieben. "Aber an der Stelle, wo er dem Doping-Kontrolleur die Tür geöffnet hat und die Doping-Kontrolle nicht abgegeben hat, ist das eine Verweigerung", erklärt ZDF-Expertin Lisa Mayer am Rande der Finals.

Diesen Konsequenzen muss er sich jetzt stellen und das ist unglaublich bitter. „ ZDF-Expertin Lisa Mayer über den Fall um Owen Ansah

Denn: Eigentlich wird es für die Athleten erst bei drei Strikes richtig brenzlig.

Im Jahresbericht für 2025 referiert die NADA über ihre Tests und Dopingvergehen. 09.06.2026 | 3:37 min

Was passiert bei drei Strikes?

Dann kann ein Ergebnismanagement-Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen eingeleitet werden. Oft kommt das nicht vor.

"Von diesen rund 300 Strikes führen im Jahr rund zwei bis drei Fälle zu einem Verfahren, aufgrund von drei Meldepflicht- und Kontrollversäumnissen innerhalb von zwölf Monaten", sagt Bunthoff. Dabei werden alle drei Strikes einbezogen und noch mal untersucht. Vor einem solchen Verfahren steht etwa Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang.

Welche Folgen hat die Verweigerung einer unangekündigten Dopingkontrolle?

Wenn ein Athlet zu einer Dopingkontrolle aufgefordert wurde, muss diese nach den Wada-Vorgaben durchgeführt werden. "Eine Abweichung davon gilt als möglicher Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen", sagt Bunthoff. Wer sich einer Kontrolle entzieht wie Ansah, muss also eine Sperre fürchten.

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Quelle: dpa