Emil Agyekum hat bei seinem Meistertitel über 400-m-Hürden die nächste uralte Bestmarke unterboten. Weitsprung-Favoritin Malaika Mihambo musste sich hingegen geschlagen geben.

Emil Agyekum fliegt bei seinem Sieg über 400-m-Hürden dem DM-Titel entgegen. Quelle: dpa

Der neue Hürden-Held Emil Agyekum fliegt zur nächsten Topzeit und Gesa Krause dreht die Uhr um mindestens zehn Jahre zurück: Die nationale Leichtathletik-Elite hat bei der DM in Wattenscheid überwiegend überzeugt und kurz vor den Europameisterschaften die Hoffnungen auf starke Titelkämpfe befeuert - auch wenn es bei Olympiasiegerin Malaika Mihambo nicht nach Wunsch lief.

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Emil Agyekum knackt DM-Rekord von Harald Schmid

"No Limits! Alles ist möglich", sagte Ageykum mit Blick auf Birmingham, wo er sich bei der EM (10. bis 16. August) mit Norwegens Weltrekordler Karsten Warholm über 400 m Hürden messen will. Acht Tage nach seinem Traumlauf von London, wo er nach fast einem halben Jahrhundert Harald Schmid mit 47,45 Sekunden als deutschen Rekordhalter abgelöst hatte, siegte der Berliner in starken 47,66 - Schmid ist nun auch seinen Meisterschaftsrekord los.

Ich bin super drauf, hab' ein neues Level erreicht. „ Emil Agyekum

In London war er in Warholms Sog zum Rekord gerannt, im Lohrheidestadion stürmte der Favorit beim Sieg vor Trainingspartner Owe Fischer-Breiholz (48,08) vorneweg: "Das hat Spaß gemacht."

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Auch Gesa Krause schnell wie nie bei einer DM

Spaß hatte auch Krause, die sich erstmals seit 2021 den Titel über 3000-m-Hindernis sicherte, in 9:24,40 Minuten ihren DM-Rekord aus dem Jahr 2017 knackte und jugendliche Freude versprühte.

"Ich war lang nicht mehr so nervös wie heute", sagte die zweimalige Europameisterin, die 14 Jahre nach ihrer ersten EM-Medaille nun die fünfte anpeilt. Es war Krauses siebter DM-Titel, der erste nach ihrer Baby-Pause.

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Mihambo kämpft mit Wind und Absprung, Assani siegt

Mit dem starken Wind hatte am späten Sonntagnachmittag Weitspringerin Mihambo zu kämpfen. Nach 6,63 m im ersten Versuch folgten fünf schlechte oder ungültige Sprünge. Damit gab es nur Platz zwei hinter Mikaelle Assani (6,67). Im letzten Durchgang landete Mihambo bei 6,47 m - und war 44 Zentimeter vor dem Brett abgesprungen.

Das ist schon so ein großes Geschenk, dass ich hier nach meiner Pause bei deutschen Meisterschaften starten darf. Mit dem Titel da rauszulaufen, das war nicht in meinem Kopf. „ Mikaelle Assani

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Der zweiten deutschen Olympiasiegerin genügte bei den Finals eine solide Leistung zum Titelhattrick: Kugelstoßerin Yemisi Mabry siegte mit 19,04 m. Vize-Weltmeister Merlin Hummel hatte bei seinem Sieg mit dem Hammer ebenfalls noch Luft nach oben (79,18 m). Zweiter wurde Sören Klose, der mit 78,18 Metern eine persönliche Bestleistung warf und die direkte Norm für die EM erfüllte.

In Birmingham ist eine Medaille das Ziel, da muss ich nicht lügen. „ Hammerwerfer Merlin Hummel

Ansah bleibt weiter cool: Auch Titel über 200 Meter

100-Meter-Meister Owen Ansah krönte sich zum Abschluss der Titelkämpfe im Wattenscheider Lohrheidestadion auch zum Champion über 200 Meter. Der Sprinter vom Hamburger SV, gegen den ein Verfahren der Nationalen Anti Doping Agentur läuft, gewann in 20,13 Sekunden.

Neben Agyekum und Ansah prägten weitere der stark verbesserten Läufer das Wochenende. Robert Farken, der acht Tage zuvor in London beim deutschen Meilen-Rekord auch die nationale 1500-m-Marke verbessert hatte (3:30,09), gewann über diese Distanz in 3:35,33. Der Wolfsburger Jean Paul Bredau lief in 44,72 Sekunden über 400 m die beste deutsche Zeit seit Ingo Schultz vor 25 Jahren.

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Quelle: dpa, SID